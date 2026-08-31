Байрам кунлари шифохоналар ва «103» хизмати қандай ишлайди? Шошилинч баёнот берилди
Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги Мустақиллик байрами муносабати билан эълон қилинган дам олиш кунларида — 29 августдан 1 сентябрга қадар аҳолига кўрсатиладиган тиббий ёрдам узлуксизлигини таъминлаш бўйича барча чора-тадбирлар кўрилганини маълум қилди.
Байрам кунларида фуқаролар саломатлигини муҳофаза қилиш мақсадида тиббиёт муассасаларида туну кун фаолият юритувчи навбатчиликлар ташкил этилди.
«103» хизмати ва шошилинч ёрдам тизими
Тез тиббий ёрдам ва шошилинч марказлар штат режимида, узлуксиз қуйидагича ишлайди:
2900 дан ортиқ тез ёрдам бригадаси: Республика бўйлаб «103» хизматининг 14 та ҳудудий филиали, 189 та станцияси, 40 та подстанцияси ҳамда 1492 та таянч пунктида 2900 дан зиёд тез ёрдам бригадаси чақирувларга шай ҳолатда бўлади;
РШТЁИМ ва унинг филиаллари: Республика шошилинч тез тиббий ёрдам илмий маркази (РШТЁИМ), унинг 13 та ҳудудий филиали ҳамда деярли 200 та аҳоли пунктидаги шошилинч бўлимлари 24 соатлик навбатчилик асосида беморларни қабул қилади;
39 та махсус марказ: Қўшма шикастланишлар ва ўткир қон-томир касалликларига ихтисослашган 39 та туманлараро марказлар ҳам тўлиқ қувват билан фаолият кўрсатади.
Шифохоналар, туғруқхоналар ва поликлиникалар тартиби
Стационар даволаш ва болалар саломатлигини сақлаш бўйича белгиланган иш тартиби:
Барча даражадаги стационарлар: Туман, шаҳар, вилоят ҳамда республика миқёсидаги барча шифохоналарда, ихтисослаштирилган илмий-амалий тиббиёт марказлари ва тиббиёт олийгоҳлари клиникаларида шифокор ҳамда ҳамшираларнинг узлуксиз навбатчилиги йўлга қўйилган;
Туғруқхоналар ва болалар шифохоналари: Мамлакатдаги барча туғруқ мажмуалари ҳамда болалар даволаш муассасалари ҳеч қандай тўхталишларсиз, одатий иш режимида ишлайди;
Оилавий поликлиникалар: Ҳудудий поликлиникаларнинг одатий қабул тартиби байрам кунларида ўзгариши мумкин, бироқ барча тезкор, стационар ва болалар муассасалари узлуксиз хизматда бўлади.
…