Байрам кунлари шифохоналар ва «103» хизмати қандай ишлайди? Шошилинч баёнот берилди

·15·Ўзбекистон
Байрам кунлари шифохоналар ва «103» хизмати қандай ишлайди? Шошилинч баёнот берилди

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги Мустақиллик байрами муносабати билан эълон қилинган дам олиш кунларида — 29 августдан 1 сентябрга қадар аҳолига кўрсатиладиган тиббий ёрдам узлуксизлигини таъминлаш бўйича барча чора-тадбирлар кўрилганини маълум қилди.

Байрам кунларида фуқаролар саломатлигини муҳофаза қилиш мақсадида тиббиёт муассасаларида туну кун фаолият юритувчи навбатчиликлар ташкил этилди.

«103» хизмати ва шошилинч ёрдам тизими

Тез тиббий ёрдам ва шошилинч марказлар штат режимида, узлуксиз қуйидагича ишлайди:

  • 2900 дан ортиқ тез ёрдам бригадаси: Республика бўйлаб «103» хизматининг 14 та ҳудудий филиали, 189 та станцияси, 40 та подстанцияси ҳамда 1492 та таянч пунктида 2900 дан зиёд тез ёрдам бригадаси чақирувларга шай ҳолатда бўлади;

  • РШТЁИМ ва унинг филиаллари: Республика шошилинч тез тиббий ёрдам илмий маркази (РШТЁИМ), унинг 13 та ҳудудий филиали ҳамда деярли 200 та аҳоли пунктидаги шошилинч бўлимлари 24 соатлик навбатчилик асосида беморларни қабул қилади;

  • 39 та махсус марказ: Қўшма шикастланишлар ва ўткир қон-томир касалликларига ихтисослашган 39 та туманлараро марказлар ҳам тўлиқ қувват билан фаолият кўрсатади.

Шифохоналар, туғруқхоналар ва поликлиникалар тартиби

Стационар даволаш ва болалар саломатлигини сақлаш бўйича белгиланган иш тартиби:

  • Барча даражадаги стационарлар: Туман, шаҳар, вилоят ҳамда республика миқёсидаги барча шифохоналарда, ихтисослаштирилган илмий-амалий тиббиёт марказлари ва тиббиёт олийгоҳлари клиникаларида шифокор ҳамда ҳамшираларнинг узлуксиз навбатчилиги йўлга қўйилган;

  • Туғруқхоналар ва болалар шифохоналари: Мамлакатдаги барча туғруқ мажмуалари ҳамда болалар даволаш муассасалари ҳеч қандай тўхталишларсиз, одатий иш режимида ишлайди;

  • Оилавий поликлиникалар: Ҳудудий поликлиникаларнинг одатий қабул тартиби байрам кунларида ўзгариши мумкин, бироқ барча тезкор, стационар ва болалар муассасалари узлуксиз хизматда бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистоннинг 4 ҳудудида иссиқлик рекордлари қайд этилдиЎзбекистоннинг 4 ҳудудида иссиқлик рекордлари қайд этилдиБугун, 16:06PhD’дан DSc’гача 7 ой: Ўзбекистон ОАК маълумотларида мисли кўрилмаган илмий «тезлик» аниқландиPhD’дан DSc’гача 7 ой: Ўзбекистон ОАК маълумотларида мисли кўрилмаган илмий «тезлик» аниқландиБугун, 15:55Ўзбекистон ҳудудида навбатдаги ер силкиниши қайд этилдиЎзбекистон ҳудудида навбатдаги ер силкиниши қайд этилдиБугун, 15:07Дарбанд–Бойсун–Элбаён йўлининг биринчи босқичи битди: Ушбу халқаро лойиҳа тафсилотлариДарбанд–Бойсун–Элбаён йўлининг биринчи босқичи битди: Ушбу халқаро лойиҳа тафсилотлариБугун, 11:14Тошкент вилоятида 300 минг йиллик ноёб топилмалар аниқландиТошкент вилоятида 300 минг йиллик ноёб топилмалар аниқландиБугун, 10:58Ўзбекистон осмонида янги қирувчилар: Хитойдан харид қилинган J-10CE самолётлари (видео)Ўзбекистон осмонида янги қирувчилар: Хитойдан харид қилинган J-10CE самолётлари (видео)Кеча, 22:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди