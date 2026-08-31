PhD’дан DSc’гача 7 ой: Ўзбекистон ОАК маълумотларида мисли кўрилмаган илмий «тезлик» аниқланди

·21·Ўзбекистон
PhD’дан DSc’гача 7 ой: Ўзбекистон ОАК маълумотларида мисли кўрилмаган илмий «тезлик» аниқланди

Ўзбекистон Олий аттестация комиссиясининг (ОАК) 2017–2026 йиллар оралиғидаги очиқ маълумотлар базасини таҳлил қилиш жараёнида маҳаллий илм-фан жамоатчилиги эътиборини тортган ғаройиб статистик факт юзага чиқди. Камида уч нафар талабгор PhD (фалсафа доктори) ва DSc (фан доктори) диссертациялари ҳимояси оралиғидаги вақтни 1 йилдан камроқ муддатда босиб ўтган.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, гап дипломлар расман топширилган сана ҳақида эмас, балки айнан ОАК томонидан қайд этилган диссертация ҳимоялари орасидаги муддат ҳақида бормоқда.

215 кундан 357 кунгача: Шов-шувли рақамлар

ОАК маълумотларида қайд этилган энг тезкор ҳимоя оралиқлари қуйидагича:

  • 215 кун (тахминан 7 ой): Биринчи ҳолатда илмий даражалар орасидаги фарқ 7 ойни ташкил этган;

  • 278 кун (тахминан 9 ой): Иккинчи талабгор PhD’дан сўнг 9 ой ичида DSc диссертациясини ёқлаган;

  • 357 кун: Учинчи ҳолатда эса бир йиллик муддат тўлишига бор-йўғи 8 кун етмаган.

Энг эътиборли жиҳатлардан бири шундаки, мазкур ҳолатларнинг бирида талабгорнинг PhD ва DSc ишлари нафақат бошқа-бошқа мавзуда, балки бутунлай бошқа ихтисослик бўйича ва бошқа илмий ташкилотда амалга оширилган.

4,2 йиллик меъёр ва аномалия

Одатда фалсафа докторидан фан доктори даражасигача бўлган илмий изланишлар йиллаб вақт талаб қилади:

  • 1 566 та ҳимоя таҳлили: ОАК базасидаги 1 566 та PhD дан DSc га ўтиш кўрсаткичлари таҳлил қилинганда, ушбу жараён учун ўртача (медиана) муддат 4,2 йилни ташкил этгани маълум бўлди;

  • Статистик тафовут: Йиллаб давом этадиган фундаментал тадқиқотлар фонида 7–12 ой ичида иккинчи докторлик диссертациясининг ёқланиши статистик жиҳатдан кескин аномалия сифатида ажралиб турибди.

Ҳозирда илмий доираларда ушбу ҳолат ноёб илмий феноменми ёки аттестация тизимида алоҳида текширувни талаб қиладиган вазиятми деган ҳақли савол очиқ қолмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистоннинг 4 ҳудудида иссиқлик рекордлари қайд этилдиЎзбекистоннинг 4 ҳудудида иссиқлик рекордлари қайд этилдиБугун, 16:06Байрам кунлари шифохоналар ва «103» хизмати қандай ишлайди? Шошилинч баёнот берилдиБайрам кунлари шифохоналар ва «103» хизмати қандай ишлайди? Шошилинч баёнот берилдиБугун, 16:02Ўзбекистон ҳудудида навбатдаги ер силкиниши қайд этилдиЎзбекистон ҳудудида навбатдаги ер силкиниши қайд этилдиБугун, 15:07Дарбанд–Бойсун–Элбаён йўлининг биринчи босқичи битди: Ушбу халқаро лойиҳа тафсилотлариДарбанд–Бойсун–Элбаён йўлининг биринчи босқичи битди: Ушбу халқаро лойиҳа тафсилотлариБугун, 11:14Тошкент вилоятида 300 минг йиллик ноёб топилмалар аниқландиТошкент вилоятида 300 минг йиллик ноёб топилмалар аниқландиБугун, 10:58Ўзбекистон осмонида янги қирувчилар: Хитойдан харид қилинган J-10CE самолётлари (видео)Ўзбекистон осмонида янги қирувчилар: Хитойдан харид қилинган J-10CE самолётлари (видео)Кеча, 22:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди