Apple тақдимоти олдидан iPhone 18 Pro Max ва букиладиган Ultra макетлари кўрсатилди

·0·Техно
Apple тақдимоти олдидан iPhone 18 Pro Max ва букиладиган Ultra макетлари кўрсатилди

Apple компаниясининг навбатдаги йирик тақдимотига атиги саккиз кун қолган бир пайтда, тармоқда кутилаётган қурилмаларнинг янги макетлари пайдо бўлди. ixbt.com маълумотига кўра, таниқли YouTube-блоггер Люис Хилзентегер ("Унбох Терапй" канали муаллифи) ўзининг навбатдаги видеосида iPhone 18 Pro Max ҳамда компаниянинг илк букиладиган смартфони деб тахмин қилинаётган iPhone Ultra моделининг макетларини намойиш этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Букиладиган iPhone Ultra дизайнидаги ўзгаришлар

Тақдим этилган макетлар орасида энг кўп эътиборни тортадигани айнан букиладиган iPhone Ultra қурилмаси бўлди. Муаллифнинг таъкидлашича, ушбу янги версия аввалгиларига нисбатан анча пухта ишлаб чиқилган бўлиб, бўлажак серияли смартофоннинг ташқи кўринишини аниқроқ акс эттириши мумкин. Қурилманинг корпуси визуал жиҳатдан қалинлашгани, унинг бурчаклари ва қирралари эса янада юмшоқ шаклга эга бўлгани кўзга ташланади.

Шунингдек, асосий камералар блоки дизайни ҳам сезиларли даражада қайта кўриб чиқилган. Унинг ташқи кўриниши Apple компаниясининг ҳозирги кундаги умумий дизайн услубига янада яқинлашган. Конструктив ўзгаришлар букиладиган механизмга ҳам таъсир кўрсатган бўлиб, шарнир қисми корпус ичига чуқурроқ ўрнатилган ва ён қирралардан унчалик бўртиб чиқмаган.

Макет таҳлили шуни кўрсатадики, муҳандислар USB-C порти ҳамда динамикларнинг жойлашувини ҳам ўзгартирган. Бу каби яхшиланишлар қурилманинг кундалик фойдаланишдаги қулайлигини оширишга қаратилган бўлиб, технология ихлосмандларида катта қизиқиш уйғотмоқда.

iPhone 18 Pro Max ранглар палитраси

Ўз навбатида, iPhone 18 Pro Max моделларининг макетлари интернетда аввалроқ эълон қилинган намуналардан деярли фарқ қилмайди. Бироқ видео давомида ушбу флагман қурилманинг тўртта тахминий ранглар гаммаси яққол кўрсатиб берилди.

Ушбу ранглар қаторига қуйидагилар киритилган:

  • Син-голубой (очиқ кўк)
  • Қизил-малинали
  • Оқ ранг
  • Қора ранг
Мазкур макетлар Apple мухлисларига келгуси флагманлар қандай кўриниш олиши мумкинлиги ҳақида дастлабки тасаввур беради. Асосий эътибор 9-сентябрга режалаштирилган расмий тадбирга қаратилган бўлиб, унда компания барча сир-асрорларни очиб бериши кутилмоқда.

AppleiPhoneiPhone UltraiPhone 18 Pro MaxТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ил-114-300 самолёти сунъий йўлдошсиз ишлайдиган ноёб тизимни олдиИл-114-300 самолёти сунъий йўлдошсиз ишлайдиган ноёб тизимни олдиКеча, 23:55Тим Кук лавозимини тарк этди: Жон Тернус Apple компаниясининг янги бош директори бўлдиТим Кук лавозимини тарк этди: Жон Тернус Apple компаниясининг янги бош директори бўлдиКеча, 23:53Anthropic Claude Fable 5.1 ва Mythos 5.1 моделларини тақдим этдиAnthropic Claude Fable 5.1 ва Mythos 5.1 моделларини тақдим этдиКеча, 23:49Туркия Ой ва Марсни ўрганиш бўйича Artemis битимига қўшилдиТуркия Ой ва Марсни ўрганиш бўйича Artemis битимига қўшилдиКеча, 23:26Оптома компанияси 24/7 режимида ишлайдиган янги 4K-дисплейлар сериясини тақдим этдиОптома компанияси 24/7 режимида ишлайдиган янги 4K-дисплейлар сериясини тақдим этдиКеча, 22:24Apple яна бир афсонавий топ-менежери Фил Шиллердан айрилмоқдаApple яна бир афсонавий топ-менежери Фил Шиллердан айрилмоқдаКеча, 21:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Redmi K100 Pro Max смартфони илк кундаёқ рекорд натижа кўрсатди
Redmi K100 Pro Max смартфони илк кундаёқ рекорд натижа кўрсатди