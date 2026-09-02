Apple тақдимоти олдидан iPhone 18 Pro Max ва букиладиган Ultra макетлари кўрсатилди
Apple компаниясининг навбатдаги йирик тақдимотига атиги саккиз кун қолган бир пайтда, тармоқда кутилаётган қурилмаларнинг янги макетлари пайдо бўлди. ixbt.com маълумотига кўра, таниқли YouTube-блоггер Люис Хилзентегер ("Унбох Терапй" канали муаллифи) ўзининг навбатдаги видеосида iPhone 18 Pro Max ҳамда компаниянинг илк букиладиган смартфони деб тахмин қилинаётган iPhone Ultra моделининг макетларини намойиш этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Букиладиган iPhone Ultra дизайнидаги ўзгаришларТақдим этилган макетлар орасида энг кўп эътиборни тортадигани айнан букиладиган iPhone Ultra қурилмаси бўлди. Муаллифнинг таъкидлашича, ушбу янги версия аввалгиларига нисбатан анча пухта ишлаб чиқилган бўлиб, бўлажак серияли смартофоннинг ташқи кўринишини аниқроқ акс эттириши мумкин. Қурилманинг корпуси визуал жиҳатдан қалинлашгани, унинг бурчаклари ва қирралари эса янада юмшоқ шаклга эга бўлгани кўзга ташланади.
Шунингдек, асосий камералар блоки дизайни ҳам сезиларли даражада қайта кўриб чиқилган. Унинг ташқи кўриниши Apple компаниясининг ҳозирги кундаги умумий дизайн услубига янада яқинлашган. Конструктив ўзгаришлар букиладиган механизмга ҳам таъсир кўрсатган бўлиб, шарнир қисми корпус ичига чуқурроқ ўрнатилган ва ён қирралардан унчалик бўртиб чиқмаган.
Макет таҳлили шуни кўрсатадики, муҳандислар USB-C порти ҳамда динамикларнинг жойлашувини ҳам ўзгартирган. Бу каби яхшиланишлар қурилманинг кундалик фойдаланишдаги қулайлигини оширишга қаратилган бўлиб, технология ихлосмандларида катта қизиқиш уйғотмоқда.
iPhone 18 Pro Max ранглар палитрасиЎз навбатида, iPhone 18 Pro Max моделларининг макетлари интернетда аввалроқ эълон қилинган намуналардан деярли фарқ қилмайди. Бироқ видео давомида ушбу флагман қурилманинг тўртта тахминий ранглар гаммаси яққол кўрсатиб берилди.
Ушбу ранглар қаторига қуйидагилар киритилган:
- Син-голубой (очиқ кўк)
- Қизил-малинали
- Оқ ранг
- Қора ранг
…