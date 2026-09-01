Ил-114-300 самолёти сунъий йўлдошсиз ишлайдиган ноёб тизимни олди

·23·Техно
Ил-114-300 самолёти сунъий йўлдошсиз ишлайдиган ноёб тизимни олди

Россиянинг янги минтақавий йўловчи самолёти Ил-114-300 ўз синфида сунъий йўлдош сигналисиз ва радионавигация инфратузилмаси яхши ривожланмаган ҳудудларда ҳам хавфсиз парвозларни таъминлайдиган ягона ҳаво кемасига айланди. Россия Саноат ва савдо вазирлиги маълумотига кўра, мазкур лайнер бир йўла учта замонавий лазерли инерцион навигация тизими билан жиҳозланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу технологик ечим айниқса олис ва бориш қийин бўлган ҳудудларда фойдаланиш учун ўта муҳим саналади. Бундай ҳудудларда парвозлар кўпинча навигация сигналларининг етишмаслиги сабабли қийинчиликларга дуч келар эди. Ил-114-300 ана шундай муаммоларни бартараф этиб, минтақавий авиация хавфсизлигини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

Замонавий жиҳозлар ва ички безак

Вазирлик маълумотига кўра, самолётнинг рақамли парвоз-навигация мажмуаси ўз имкониятлари бўйича энг замонавий магистрал лайнерлар авионикасидан қолишмайди. Бу эса учувчилар учун мураккаб об-ҳаво ва географик шароитларда ҳам самолётни бошқаришни сезиларли даражада осонлаштиради.

Шунингдек, ҳаво кемасининг йўловчи салони ҳам тўлиқ янгича ёндашув асосида яратилган. Интерерни лойиҳалашда мутлақо янги маҳаллий материаллардан фойдаланилган бўлиб, бу парвоз пайтида йўловчилар учун қўшимча қулайликлар яратишга қаратилган.

Етказиб бериш режалари ва истиқболлар

Ил-114-300 самолёти жорий йилнинг 5-июн куни муваффақиятли сертификациядан ўтган эди. Ушбу ҳаво кемаси ўз даврини ўтаб бўлган эскирган Ан-24 самолётларининг ўрнини босувчи асосий минтақавий транспорт воситаси сифатида қаралмоқда.

Ixbt.com манбалари ва расмий маълумотларга кўра, илк серияли самолётларни Узоқ Шарқ авиакомпанияларига етказиб бериш 2028-йилга мўлжалланган. Ҳозирги вақтда илк партияни имтиёзли молиялаштириш манбалари тўлиқ аниқлаштирилиб, яқин келажакда қатъий шартномалар имзоланиши кутилмоқда.

Дастлабки режаларга мувофиқ, ишлаб чиқариладиган илк учта серияли машина имтиёзли лизинг шартлари асосида Иккинчи Архангелск бирлашган авиаотрядига топширилиши режалаштирилган. Бу эса мазкур ҳудудлардаги транспорт алоқаларини яхшилашга хизмат қилади.

Ил-114-300АврацияНавигацияСаноатСамолёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple тақдимоти олдидан iPhone 18 Pro Max ва букиладиган Ultra макетлари кўрсатилдиApple тақдимоти олдидан iPhone 18 Pro Max ва букиладиган Ultra макетлари кўрсатилдиБугун, 00:21Тим Кук лавозимини тарк этди: Жон Тернус Apple компаниясининг янги бош директори бўлдиТим Кук лавозимини тарк этди: Жон Тернус Apple компаниясининг янги бош директори бўлдиКеча, 23:53Anthropic Claude Fable 5.1 ва Mythos 5.1 моделларини тақдим этдиAnthropic Claude Fable 5.1 ва Mythos 5.1 моделларини тақдим этдиКеча, 23:49Туркия Ой ва Марсни ўрганиш бўйича Artemis битимига қўшилдиТуркия Ой ва Марсни ўрганиш бўйича Artemis битимига қўшилдиКеча, 23:26Оптома компанияси 24/7 режимида ишлайдиган янги 4K-дисплейлар сериясини тақдим этдиОптома компанияси 24/7 режимида ишлайдиган янги 4K-дисплейлар сериясини тақдим этдиКеча, 22:24Apple яна бир афсонавий топ-менежери Фил Шиллердан айрилмоқдаApple яна бир афсонавий топ-менежери Фил Шиллердан айрилмоқдаКеча, 21:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Redmi K100 Pro Max смартфони илк кундаёқ рекорд натижа кўрсатди
Redmi K100 Pro Max смартфони илк кундаёқ рекорд натижа кўрсатди