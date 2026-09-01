Ил-114-300 самолёти сунъий йўлдошсиз ишлайдиган ноёб тизимни олди
Россиянинг янги минтақавий йўловчи самолёти Ил-114-300 ўз синфида сунъий йўлдош сигналисиз ва радионавигация инфратузилмаси яхши ривожланмаган ҳудудларда ҳам хавфсиз парвозларни таъминлайдиган ягона ҳаво кемасига айланди. Россия Саноат ва савдо вазирлиги маълумотига кўра, мазкур лайнер бир йўла учта замонавий лазерли инерцион навигация тизими билан жиҳозланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу технологик ечим айниқса олис ва бориш қийин бўлган ҳудудларда фойдаланиш учун ўта муҳим саналади. Бундай ҳудудларда парвозлар кўпинча навигация сигналларининг етишмаслиги сабабли қийинчиликларга дуч келар эди. Ил-114-300 ана шундай муаммоларни бартараф этиб, минтақавий авиация хавфсизлигини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.
Замонавий жиҳозлар ва ички безакВазирлик маълумотига кўра, самолётнинг рақамли парвоз-навигация мажмуаси ўз имкониятлари бўйича энг замонавий магистрал лайнерлар авионикасидан қолишмайди. Бу эса учувчилар учун мураккаб об-ҳаво ва географик шароитларда ҳам самолётни бошқаришни сезиларли даражада осонлаштиради.
Шунингдек, ҳаво кемасининг йўловчи салони ҳам тўлиқ янгича ёндашув асосида яратилган. Интерерни лойиҳалашда мутлақо янги маҳаллий материаллардан фойдаланилган бўлиб, бу парвоз пайтида йўловчилар учун қўшимча қулайликлар яратишга қаратилган.
Етказиб бериш режалари ва истиқболларИл-114-300 самолёти жорий йилнинг 5-июн куни муваффақиятли сертификациядан ўтган эди. Ушбу ҳаво кемаси ўз даврини ўтаб бўлган эскирган Ан-24 самолётларининг ўрнини босувчи асосий минтақавий транспорт воситаси сифатида қаралмоқда.
Ixbt.com манбалари ва расмий маълумотларга кўра, илк серияли самолётларни Узоқ Шарқ авиакомпанияларига етказиб бериш 2028-йилга мўлжалланган. Ҳозирги вақтда илк партияни имтиёзли молиялаштириш манбалари тўлиқ аниқлаштирилиб, яқин келажакда қатъий шартномалар имзоланиши кутилмоқда.
Дастлабки режаларга мувофиқ, ишлаб чиқариладиган илк учта серияли машина имтиёзли лизинг шартлари асосида Иккинчи Архангелск бирлашган авиаотрядига топширилиши режалаштирилган. Бу эса мазкур ҳудудлардаги транспорт алоқаларини яхшилашга хизмат қилади.
…