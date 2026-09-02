Яманиялик олимлар қаттиқ электролитлар бўйича рекорд ўрнатди

·1·Техно
Яманиялик олимлар қаттиқ электролитлар бўйича рекорд ўрнатди

Нагоя университети япониялик тадқиқотчилари ЛЛНОФ материалининг хусусиятларини сезиларли даражада яхшилаб, оксидли қаттиқ электролитлар орасида литий-ион ўтказувчанлиги бўйича мутлақ рекорд ўрнатишга эришдилар. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу илмий ютуқ хавфсизроқ ва самаралироқ қаттиқ жисмли аккумуляторларни яратиш йўлидаги муҳим қадам бўлиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда кенг қўлланилаётган анъанавий литий-ион батареяларнинг асосий камчиликларидан бири — уларнинг таркибидаги ёнувчан суюқ электролитдир. Батарея шикастланганда бундай суюқликлар қисқа туташув ва ёнғин келиб чиқишига сабаб бўлиши мумкин. Айнан шунинг учун дунё бўйлаб муҳандислар хавфсизроқ бўлган қаттиқ жисмли аккумуляторларни ишлаб чиқиш устида фаол иш олиб бормоқдалар.

Оқим тезлигини оширишдаги тўсиқлар

Бироқ шу пайтгача қаттиқ тизимларнинг ривожланишига асосий тўсиқ бўлиб келган омил — қаттиқ материаллар ичида литий ионларининг ҳаракатланиш тезлиги нисбатан пастлиги эди. Ҳозирги кунда сульфидли ва хлоридли электролитлар энг юқори кўрсаткичларни кўрсатса-да, улар намликка ўта сезгирлиги ва заҳарли газлар ажратиб чиқариши мумкинлиги билан хавф туғдиради.

Оксидли материаллар кимёвий жиҳатдан анча барқарор ҳисобланади, лекин улар литий ташиш самарадорлиги бўйича анъанавий равишда рақобатчиларидан ортда қолиб келаётган эди. Шунга қарамай, ЛЛНОФ материали бу борада ноёб истисно бўлиб чиқди ва олимлар эътиборини тортди.

Фтор элементининг ўрни ва янги рекорд

Маълумотларга кўра, ҳали 2024-йилда ушбу материалнинг ўтказувчанлиги тахминан 7 мСм/см (миллисименст сантиметрга) даражасида бўлган. Эндиликда эса олимлар нафақат бу ҳодисанинг сабабини аниқлашди, балки кўрсаткични икки мартадан зиёд оширишга муваффақилдилар.

Ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, литий иони ҳаракатланаётган вақтда қўшни фтор иони бир вақтнинг ўзида қарама-қарши томонга силжийди. Бу кристалл панжара ичидаги энергетик тўсиқни пасайтириб, фтор литий учун йўлни бўшатишини ва унинг кўчишини сезиларли даражада тезлаштиришини таъминлайди.

Литий, лантан ва материал тузилишидаги бўш позициялар нисбатини мукаммал оптималлаштирган тадқиқотчилар ўтказувчанлик даражасини 16,3 мСм/см гача етказдилар. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бу ушбу синфдаги оксидли қаттиқ электролитлар орасида қайд этилган энг юқори ҳажм ўтказувчанлик кўрсаткичидир.

Ҳозирча гап тайёр батарея маҳсулоти эмас, балки фундаментал илмий тадқиқот ҳақида бормоқда. Шунга қарамай, очилган янги физик механизм оксидли электролитларнинг юқори хавфсизлиги ва юқори ўтказувчанлигини ўзида мужассам этган янги авлод қаттиқ жисмли аккумуляторларини яратиш учун мустаҳкам асос бўлиб хизмат қилиши кутилмоқда.

ТехнологияБатареяИлм-фанИнновацияТадқиқот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жон Тернус Apple компаниясининг бош директори лавозимини эгалладиЖон Тернус Apple компаниясининг бош директори лавозимини эгалладиБугун, 00:59Apple тақдимоти олдидан iPhone 18 Pro Max ва букиладиган Ultra макетлари кўрсатилдиApple тақдимоти олдидан iPhone 18 Pro Max ва букиладиган Ultra макетлари кўрсатилдиБугун, 00:21Ил-114-300 самолёти сунъий йўлдошсиз ишлайдиган ноёб тизимни олдиИл-114-300 самолёти сунъий йўлдошсиз ишлайдиган ноёб тизимни олдиКеча, 23:55Тим Кук лавозимини тарк этди: Жон Тернус Apple компаниясининг янги бош директори бўлдиТим Кук лавозимини тарк этди: Жон Тернус Apple компаниясининг янги бош директори бўлдиКеча, 23:53Anthropic Claude Fable 5.1 ва Mythos 5.1 моделларини тақдим этдиAnthropic Claude Fable 5.1 ва Mythos 5.1 моделларини тақдим этдиКеча, 23:49Туркия Ой ва Марсни ўрганиш бўйича Artemis битимига қўшилдиТуркия Ой ва Марсни ўрганиш бўйича Artemis битимига қўшилдиКеча, 23:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Redmi K100 Pro Max смартфони илк кундаёқ рекорд натижа кўрсатди
Redmi K100 Pro Max смартфони илк кундаёқ рекорд натижа кўрсатди