Оливейра нега жангдан бош тортди? Царукян Руффига қарши баҳс сирларини ошкор қилди
UFC’нинг енгил вазн тоифасида етакчи даъвогар Арман Царукян бразилиялик истиқболли жангчи Маурисио Руффига қарши октагонга чиқиш қарорига нима сабаб бўлганини очиқлади.
Дастлаб собиқ чемпион Чарльз Оливейра билан реванш жангига тайёргарлик кўрган арманистонлик спортчи режаларнинг кескин ўзгариши ва UFC раҳбарияти билан эришилган муҳим келишув ҳақида батафсил гапириб берди.
Оливейранинг фожиаси ва Руффи варианти: Воқеалар қандай ривожланди?
Царукян машғулот йиғини ва рақиб ўзгариши жараёнини қуйидагича изоҳлади:
Оливейра билан бекор бўлган режа: «Дастлаб Чарльз Оливейрага қарши асосий даъвогарлик жанги таклифини қабул қилгандим ва Руминияда машғулотларни бошлаб юборган эдим. Аммо кейинчалик Оливейранинг яқин дўсти вафот этди ва ташкилот менга янги рақиб излашаётганини билдирди»;
Йиллик танаффусга чек қўйиш: «Шундан сўнг Маурисио Руффи номзоди пайдо бўлди ва мен дарҳол розилик бердим. Чунки бу йил ҳали бирорта ҳам жанг ўтказмагандим ва жангсиз қолишни истамадим. Руффига қарши баҳс фаолиятимни фаол сақлаб қолиш учун жуда қулай вариант эди».
«Ғалабадан сўнг чемпионлик жанги»: UFC кафолати
Жангчи ўз розилиги эвазига ташкилотдан муҳим шартни талаб қилганини таъкидлади:
Камар учун расмий йўлланма: «Мен ушбу қарама-қаршиликдан сўнг, албатта, чемпионлик камари учун жанг қилишим шартлигини айтдим. UFC раҳбарияти бу шартимга тўлиқ рози бўлди»;
Жанг санаси ва турнир: Арман Царукян ва Маурисио Руффи ўртасидаги тўқнашув жорий йилнинг 20 сентябрь куни «UFC 331» турнири доирасида бўлиб ўтади.
…