Нокаутдан кейинги илк қарор: Мозес Итаума Филип Хргович билан яна жанг қиладими?

·37·Спорт
Нокаутдан кейинги илк қарор: Мозес Итаума Филип Хргович билан яна жанг қиладими?

Супероғир вазн тоифасида британиялик умидли юлдуз Мозес Итауманинг янги IBF жаҳон чемпиони хорватиялик Филип Хрговичга қарши шов-шувли мағлубиятидан сўнг, Queensberry Promotions раҳбари Фрэнк Уоррен ушбу қарама-қаршиликнинг давоми бўйича расмий муносабат билдирди.

Машҳур промоутер Лондондаги 9-раундлик техник нокаутдан сўнг 21 ёшли Итаума дарҳол реванш жангини талаб қила бошлаганини, аммо ҳозир шошилиш вақти эмаслигини таъкидлади.

«Ҳозирча дам ол, кейин ишга киришамиз»: Промоутер ва боксчи суҳбати

Фрэнк Уоррен жанг якунланганидан сўнг Мозес Итаума билан бўлиб ўтган ички суҳбат тафсилотларини очиқлади:

  • Боксчининг илк реакцияси: «Мозес жанг тугаши биланоқ мендан: „Хрговичга қарши реванш уюштирса бўладими?“ деб сўрамоқда. Бу — ҳақиқий жангчи учун табиий ва тўғри реакция»;

  • Промоутернинг стратегик қарори: «Лекин мен унга: „Ҳозирча бокс ҳақида ўйламай тур, бироз дам ол ва оиланг билан вақт ўтказ. Куч-қувватингни тўлиқ тиклаб қайтганингдан кейин яна катта ишга киришамиз“, деб айтдим»;

  • Келажак кафолати: «Агар Мозес ушбу тўқнашувдан тўғри хулоса чиқара олса, унинг олдида ҳали улкан келажак ва буюк ғалабалар турибди».

Лондондаги сенсация ва супероғир вазндаги янги вазият

Оғир вазн саҳнасидаги ҳал қилувчи ўзгаришлар:

  • Хрговичнинг чемпионлик зарбаси: Александр Усик бўшатган IBF камари учун кечган тўқнашувда яққол фаворит сифатида қаралган Мозес Итаума 9-раундда 34 ёшли тажрибали Хрговичнинг кучли ҳужумларига дош бера олмади ва техник нокаутга учради;

  • Реванш эҳтимоли: Фрэнк Уоррен томонидан реванш масаласи кун тартибига қўйилиши Хрговичнинг навбатдаги ҳимоя жанглари (хусусан, ўзбекистонлик Баҳодир Жалоловнинг даъволари фонида) супероғир вазн дивизионидаги интригани янада кучайтирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оливейра нега жангдан бош тортди? Царукян Руффига қарши баҳс сирларини ошкор қилдиОливейра нега жангдан бош тортди? Царукян Руффига қарши баҳс сирларини ошкор қилдиБугун, 00:03Усик Хрговичнинг сенсацион ғалабаси ва Итауманинг нокаути ҳақида гапирдиУсик Хрговичнинг сенсацион ғалабаси ва Итауманинг нокаути ҳақида гапирдиКеча, 23:27«Эль Класико» санаси маълум: «Барса» ва «Реал» қачон ўйнайди?«Эль Класико» санаси маълум: «Барса» ва «Реал» қачон ўйнайди?Кеча, 23:23Богдан Гуськов Умар Нурмагомедовнинг нокаути ҳақида гапирдиБогдан Гуськов Умар Нурмагомедовнинг нокаути ҳақида гапирдиКеча, 23:21Умар Нурмагомедов қайси хатоси сабаб нокаут бўлди? Афсонавий мураббий асл сабабни айтдиУмар Нурмагомедов қайси хатоси сабаб нокаут бўлди? Афсонавий мураббий асл сабабни айтдиКеча, 22:59Жейми Каррагер: Энсо Фернандес трансфери Манчестер Ситини чемпионлик пойгасининг фаворитига айлантирдиЖейми Каррагер: Энсо Фернандес трансфери Манчестер Ситини чемпионлик пойгасининг фаворитига айлантирдиКеча, 22:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)