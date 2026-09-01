Нокаутдан кейинги илк қарор: Мозес Итаума Филип Хргович билан яна жанг қиладими?
Супероғир вазн тоифасида британиялик умидли юлдуз Мозес Итауманинг янги IBF жаҳон чемпиони хорватиялик Филип Хрговичга қарши шов-шувли мағлубиятидан сўнг, Queensberry Promotions раҳбари Фрэнк Уоррен ушбу қарама-қаршиликнинг давоми бўйича расмий муносабат билдирди.
Машҳур промоутер Лондондаги 9-раундлик техник нокаутдан сўнг 21 ёшли Итаума дарҳол реванш жангини талаб қила бошлаганини, аммо ҳозир шошилиш вақти эмаслигини таъкидлади.
«Ҳозирча дам ол, кейин ишга киришамиз»: Промоутер ва боксчи суҳбати
Фрэнк Уоррен жанг якунланганидан сўнг Мозес Итаума билан бўлиб ўтган ички суҳбат тафсилотларини очиқлади:
Боксчининг илк реакцияси: «Мозес жанг тугаши биланоқ мендан: „Хрговичга қарши реванш уюштирса бўладими?“ деб сўрамоқда. Бу — ҳақиқий жангчи учун табиий ва тўғри реакция»;
Промоутернинг стратегик қарори: «Лекин мен унга: „Ҳозирча бокс ҳақида ўйламай тур, бироз дам ол ва оиланг билан вақт ўтказ. Куч-қувватингни тўлиқ тиклаб қайтганингдан кейин яна катта ишга киришамиз“, деб айтдим»;
Келажак кафолати: «Агар Мозес ушбу тўқнашувдан тўғри хулоса чиқара олса, унинг олдида ҳали улкан келажак ва буюк ғалабалар турибди».
Лондондаги сенсация ва супероғир вазндаги янги вазият
Оғир вазн саҳнасидаги ҳал қилувчи ўзгаришлар:
Хрговичнинг чемпионлик зарбаси: Александр Усик бўшатган IBF камари учун кечган тўқнашувда яққол фаворит сифатида қаралган Мозес Итаума 9-раундда 34 ёшли тажрибали Хрговичнинг кучли ҳужумларига дош бера олмади ва техник нокаутга учради;
Реванш эҳтимоли: Фрэнк Уоррен томонидан реванш масаласи кун тартибига қўйилиши Хрговичнинг навбатдаги ҳимоя жанглари (хусусан, ўзбекистонлик Баҳодир Жалоловнинг даъволари фонида) супероғир вазн дивизионидаги интригани янада кучайтирмоқда.
…