Жон Тернус Apple компаниясининг бош директори лавозимини эгаллади
Apple компаниясида раҳбарият алмашди: ўн беш йил давомида бош директор лавозимида ишлаган Тим Кук ўз ўрнини Жон Тернусга бўшатиб берди. Илгари аппарат муҳандислиги бўйича катта вице-президент лавозимида фаолият юритган Тернус учун бу ўтиш даври компания тарихидаги ўта масъулиятли паллага тўғри келмоқда. Apple яқинлашиб келаётган тақдимотлар ва янги технологик марралар сари дадил қадам ташламоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Bloomberg нашри тарқатган маълумотларга кўра, Жон Тернус ходимларга йўллаган илк хатида келаси ҳафта кутилаётган тақдимотнинг аҳамиятини алоҳида таъкидлаган. “Келаси ҳафта бизни фавқулодда йирик тақдимот кутмоқда”, деб ёзган у сешанба куни жамоага йўллаган мурожаатида. У, шунингдек, шахсан ўзи ва бутун жамоа олдинда турган улкан режадаги маҳсулотлар устида ишлашдан мамнунлигини билдирган.
Кутилаётган янги маҳсулотлар ва сунъий интеллект9-сентябрь куни Apple компанияси ўнинг йиллик анъанавий iPhone тақдимотини ўтказиши режалаштирилган. Мазкур тадбир доирасида бренд тарихдаги илк букланувчи iPhone қурилмасини намойиш этиши ҳақида кўплаб миш-мишлар тарқалган. Ушбу қадам компания учун мобил бозоридаги мавқеини янада мустаҳкамлашга замин яратиши мумкин.
Шунингдек, тадбирда янгиланган ва имкониятлари кенгайтирилган Siri сунъий интеллектини кенгроқ жорий этиш кутилмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, бу янгиланиш Siri'ни OpenAI компаниясининг ChatGPT ёки Anthropic томонидан яратилган Claude каби етакчи чатботлар билан рақобатда тенгма-тенг курашиш имконини берувчи муҳим имкониятдир.
Келажак сари қадам ва Тим Кукнинг сўнгги сўзлариТернуснинг таъкидлашича, келгуси ҳафта намойиш этиладиган қурилмалардан ташқари, ишлаб чиқариш жараёнида бўлган бошқа сирли гаджетлар ҳам бор. ОАВ хабарларига кўра, Apple ҳозирги кунда камерали AirPods қулоқчинлари, ақлли кўзойнаклар ва сенсорли ноутбуклар устида ҳам иш олиб бормоқда.
Ўз навбатида, фаолиятининг сўнгги кунида ходимларга мактуб йўллаган Тим Кук янги раҳбарнинг салоҳиятига юқори баҳо берди. “Бошқарувни Жон каби ёрқин, ажойиб ва қобилиятли инсонга топшираётганимдан ниҳоятда мамнунман”, деб ёзган эди Кук ўз хатида. Унинг фикрича, дунёни ўзгартирувчи маҳсулотлар яратиш сирларини Жон Тернусчалик тушунадиган мутахассислар жуда кам.
…