Жон Тернус Apple компаниясининг бош директори лавозимини эгаллади

·0·Техно
Жон Тернус Apple компаниясининг бош директори лавозимини эгаллади

Apple компаниясида раҳбарият алмашди: ўн беш йил давомида бош директор лавозимида ишлаган Тим Кук ўз ўрнини Жон Тернусга бўшатиб берди. Илгари аппарат муҳандислиги бўйича катта вице-президент лавозимида фаолият юритган Тернус учун бу ўтиш даври компания тарихидаги ўта масъулиятли паллага тўғри келмоқда. Apple яқинлашиб келаётган тақдимотлар ва янги технологик марралар сари дадил қадам ташламоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Bloomberg нашри тарқатган маълумотларга кўра, Жон Тернус ходимларга йўллаган илк хатида келаси ҳафта кутилаётган тақдимотнинг аҳамиятини алоҳида таъкидлаган. “Келаси ҳафта бизни фавқулодда йирик тақдимот кутмоқда”, деб ёзган у сешанба куни жамоага йўллаган мурожаатида. У, шунингдек, шахсан ўзи ва бутун жамоа олдинда турган улкан режадаги маҳсулотлар устида ишлашдан мамнунлигини билдирган.

Кутилаётган янги маҳсулотлар ва сунъий интеллект

9-сентябрь куни Apple компанияси ўнинг йиллик анъанавий iPhone тақдимотини ўтказиши режалаштирилган. Мазкур тадбир доирасида бренд тарихдаги илк букланувчи iPhone қурилмасини намойиш этиши ҳақида кўплаб миш-мишлар тарқалган. Ушбу қадам компания учун мобил бозоридаги мавқеини янада мустаҳкамлашга замин яратиши мумкин.

Шунингдек, тадбирда янгиланган ва имкониятлари кенгайтирилган Siri сунъий интеллектини кенгроқ жорий этиш кутилмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, бу янгиланиш Siri'ни OpenAI компаниясининг ChatGPT ёки Anthropic томонидан яратилган Claude каби етакчи чатботлар билан рақобатда тенгма-тенг курашиш имконини берувчи муҳим имкониятдир.

Келажак сари қадам ва Тим Кукнинг сўнгги сўзлари

Тернуснинг таъкидлашича, келгуси ҳафта намойиш этиладиган қурилмалардан ташқари, ишлаб чиқариш жараёнида бўлган бошқа сирли гаджетлар ҳам бор. ОАВ хабарларига кўра, Apple ҳозирги кунда камерали AirPods қулоқчинлари, ақлли кўзойнаклар ва сенсорли ноутбуклар устида ҳам иш олиб бормоқда.

Ўз навбатида, фаолиятининг сўнгги кунида ходимларга мактуб йўллаган Тим Кук янги раҳбарнинг салоҳиятига юқори баҳо берди. “Бошқарувни Жон каби ёрқин, ажойиб ва қобилиятли инсонга топшираётганимдан ниҳоятда мамнунман”, деб ёзган эди Кук ўз хатида. Унинг фикрича, дунёни ўзгартирувчи маҳсулотлар яратиш сирларини Жон Тернусчалик тушунадиган мутахассислар жуда кам.

AppleЖон ТернусТим КукiPhoneТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яманиялик олимлар қаттиқ электролитлар бўйича рекорд ўрнатдиЯманиялик олимлар қаттиқ электролитлар бўйича рекорд ўрнатдиБугун, 00:56Apple тақдимоти олдидан iPhone 18 Pro Max ва букиладиган Ultra макетлари кўрсатилдиApple тақдимоти олдидан iPhone 18 Pro Max ва букиладиган Ultra макетлари кўрсатилдиБугун, 00:21Ил-114-300 самолёти сунъий йўлдошсиз ишлайдиган ноёб тизимни олдиИл-114-300 самолёти сунъий йўлдошсиз ишлайдиган ноёб тизимни олдиКеча, 23:55Тим Кук лавозимини тарк этди: Жон Тернус Apple компаниясининг янги бош директори бўлдиТим Кук лавозимини тарк этди: Жон Тернус Apple компаниясининг янги бош директори бўлдиКеча, 23:53Anthropic Claude Fable 5.1 ва Mythos 5.1 моделларини тақдим этдиAnthropic Claude Fable 5.1 ва Mythos 5.1 моделларини тақдим этдиКеча, 23:49Туркия Ой ва Марсни ўрганиш бўйича Artemis битимига қўшилдиТуркия Ой ва Марсни ўрганиш бўйича Artemis битимига қўшилдиКеча, 23:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Redmi K100 Pro Max смартфони илк кундаёқ рекорд натижа кўрсатди
Redmi K100 Pro Max смартфони илк кундаёқ рекорд натижа кўрсатди