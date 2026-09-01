Тим Кук лавозимини тарк этди: Жон Тернус Apple компаниясининг янги бош директори бўлди

·34·Техно
Тим Кук лавозимини тарк этди: Жон Тернус Apple компаниясининг янги бош директори бўлди

Технология оламида катта ўзгариш юз берди: ўн беш йиллик фаолиятдан сўнг Тим Кук Apple компанияси бош директори лавозимини топширди ва бу вазифани шу пайтгача аппарат таъминоти муҳандислиги бўйича катта вице-президент бўлиб ишлаб келган Жон Тернус эгаллади. Ушбу ўтиш даври дунёдаги энг қиммат компаниялардан бири учун муҳим паллага тўғри келмоқда, чунки олдинда янги гаджетлар тақдимоти ҳамда сунъий интеллект технологияларини жорий этиш каби масъулиятли вазифалар турибди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, кенг жамоатчиликка унчалик таниш бўлмаган 51 ёшли Жон Тернус ўзининг сўнгги иш куни ходимларга йўллаган мактубида Тим Кук томонидан юқори баҳоланган. Кук ўзининг вориси ҳақида илиқ фикрлар билдириб, унинг дунёни ўзгартирувчи маҳсулотлар яратиш сирини чуқур тушунишини ва компанияни бошқаришга энг муносиб номзод эканлигини алоҳида таъкидлаган. Маълумот ўрнида, Тим Кук компанияда ижрочи раҳбар сифатида қолади.

Жон Тернуснинг Apple'даги узоқ йиллик йўли

Жон Тернус ўз ҳаётининг деярли ярмидан кўпини, аниқроғи 25 йилини ушбу корпорацияга бағишлаган. Коллежни тамомлагач, Виртуал Ресеарч Сйстеms номли кичик виртуал реаллик қурилмалари ишлаб чиқарувчи фирмада қисқа муддат ишлаган Тернус, 2001 йилда Apple'нинг маҳсулот дизайни жамоасига қўшилган. Шундан сўнг унинг карьераси жадал ривожланиб, 2013 йилда аппарат таъминоти бўйича вице-президент, 2021 йилда эса катта вице-президент лавозимига кўтарилган.

Ҳозирда 51 ёшни қарши олган Тернус аввалги раҳбар Тим Кукдан 15 ёш кичик ҳисобланади. У компаниянинг энг юқори бўғинидаги раҳбарлари орасида энг ёшларидан бири бўлиб, бу Apple келгусида узоқ муддатли барқарорликни таъминлай оладиган етакчини танлаганидан дарак беради. Зеро, янги минг йиллик давомида Apple атиги икки нафар бош директор қўл остида фаолият юритгани компанияда раҳбарлик ворислиги ва барқарорлигига қанчалик катта эътибор қаратилишини кўрсатади.

Олдинда турган синовлар ва янги имкониятлар

Тернус ўзининг сўнгги йилларида iPhone ва MacBook каби дунёга машҳур қурилмаларни яратишда муҳим ўйнаган аппарат таъминоти муҳандислиги бўлимини бошқарган. Ҳозирда эса уни ва бутун жамоани жуда масъулиятли ҳафталар кутиб турибди. Келаси ҳафта компания ўзининг янги туркумдаги гаджетларини тақдим этувчи навбатдаги iPhone тақдимот тадбирини ўтказиши режалаштирилган.

Шунингдек, Apple яқин келажакда Google Gemini технологияси асосида ишлайдиган янги ва такомиллаштирилган Siri сунъий интеллект тажрибасини кенг оммага тақдим этишни бошлайди. Бундай улкан технологик ўзгаришлар фонида Жон Тернуснинг тажрибаси компания учун ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Ўтган йили Пенсилвания университетининг муҳандислик мактабида битирувчиларга нутқ сўзларатиб, Тернус ўзининг ҳаётий ва профессионал тамойиллари билан ўртоқлашган эди. "Ҳар доим хонадаги ҳар қандай одамчалик ақлли эканлигингизга ишонинг, лекин улар билганчалик кўп нарсани биламан деб ўйламанг", деган эди у. Мутахассисларнинг фикрича, айнан ана шу соғлом ёндашув ва камтарлик янги бош директорга Apple компаниясини келажак сари муваффақиятли бошлаб боришда ёрдам беради.

AppleЖон ТернусТим КукТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple тақдимоти олдидан iPhone 18 Pro Max ва букиладиган Ultra макетлари кўрсатилдиApple тақдимоти олдидан iPhone 18 Pro Max ва букиладиган Ultra макетлари кўрсатилдиБугун, 00:21Ил-114-300 самолёти сунъий йўлдошсиз ишлайдиган ноёб тизимни олдиИл-114-300 самолёти сунъий йўлдошсиз ишлайдиган ноёб тизимни олдиКеча, 23:55Anthropic Claude Fable 5.1 ва Mythos 5.1 моделларини тақдим этдиAnthropic Claude Fable 5.1 ва Mythos 5.1 моделларини тақдим этдиКеча, 23:49Туркия Ой ва Марсни ўрганиш бўйича Artemis битимига қўшилдиТуркия Ой ва Марсни ўрганиш бўйича Artemis битимига қўшилдиКеча, 23:26Оптома компанияси 24/7 режимида ишлайдиган янги 4K-дисплейлар сериясини тақдим этдиОптома компанияси 24/7 режимида ишлайдиган янги 4K-дисплейлар сериясини тақдим этдиКеча, 22:24Apple яна бир афсонавий топ-менежери Фил Шиллердан айрилмоқдаApple яна бир афсонавий топ-менежери Фил Шиллердан айрилмоқдаКеча, 21:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Redmi K100 Pro Max смартфони илк кундаёқ рекорд натижа кўрсатди
Redmi K100 Pro Max смартфони илк кундаёқ рекорд натижа кўрсатди