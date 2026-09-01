Тим Кук лавозимини тарк этди: Жон Тернус Apple компаниясининг янги бош директори бўлди
Технология оламида катта ўзгариш юз берди: ўн беш йиллик фаолиятдан сўнг Тим Кук Apple компанияси бош директори лавозимини топширди ва бу вазифани шу пайтгача аппарат таъминоти муҳандислиги бўйича катта вице-президент бўлиб ишлаб келган Жон Тернус эгаллади. Ушбу ўтиш даври дунёдаги энг қиммат компаниялардан бири учун муҳим паллага тўғри келмоқда, чунки олдинда янги гаджетлар тақдимоти ҳамда сунъий интеллект технологияларини жорий этиш каби масъулиятли вазифалар турибди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, кенг жамоатчиликка унчалик таниш бўлмаган 51 ёшли Жон Тернус ўзининг сўнгги иш куни ходимларга йўллаган мактубида Тим Кук томонидан юқори баҳоланган. Кук ўзининг вориси ҳақида илиқ фикрлар билдириб, унинг дунёни ўзгартирувчи маҳсулотлар яратиш сирини чуқур тушунишини ва компанияни бошқаришга энг муносиб номзод эканлигини алоҳида таъкидлаган. Маълумот ўрнида, Тим Кук компанияда ижрочи раҳбар сифатида қолади.
Жон Тернуснинг Apple'даги узоқ йиллик йўлиЖон Тернус ўз ҳаётининг деярли ярмидан кўпини, аниқроғи 25 йилини ушбу корпорацияга бағишлаган. Коллежни тамомлагач, Виртуал Ресеарч Сйстеms номли кичик виртуал реаллик қурилмалари ишлаб чиқарувчи фирмада қисқа муддат ишлаган Тернус, 2001 йилда Apple'нинг маҳсулот дизайни жамоасига қўшилган. Шундан сўнг унинг карьераси жадал ривожланиб, 2013 йилда аппарат таъминоти бўйича вице-президент, 2021 йилда эса катта вице-президент лавозимига кўтарилган.
Ҳозирда 51 ёшни қарши олган Тернус аввалги раҳбар Тим Кукдан 15 ёш кичик ҳисобланади. У компаниянинг энг юқори бўғинидаги раҳбарлари орасида энг ёшларидан бири бўлиб, бу Apple келгусида узоқ муддатли барқарорликни таъминлай оладиган етакчини танлаганидан дарак беради. Зеро, янги минг йиллик давомида Apple атиги икки нафар бош директор қўл остида фаолият юритгани компанияда раҳбарлик ворислиги ва барқарорлигига қанчалик катта эътибор қаратилишини кўрсатади.
Олдинда турган синовлар ва янги имкониятларТернус ўзининг сўнгги йилларида iPhone ва MacBook каби дунёга машҳур қурилмаларни яратишда муҳим ўйнаган аппарат таъминоти муҳандислиги бўлимини бошқарган. Ҳозирда эса уни ва бутун жамоани жуда масъулиятли ҳафталар кутиб турибди. Келаси ҳафта компания ўзининг янги туркумдаги гаджетларини тақдим этувчи навбатдаги iPhone тақдимот тадбирини ўтказиши режалаштирилган.
Шунингдек, Apple яқин келажакда Google Gemini технологияси асосида ишлайдиган янги ва такомиллаштирилган Siri сунъий интеллект тажрибасини кенг оммага тақдим этишни бошлайди. Бундай улкан технологик ўзгаришлар фонида Жон Тернуснинг тажрибаси компания учун ҳал қилувчи аҳамият касб этади.
Ўтган йили Пенсилвания университетининг муҳандислик мактабида битирувчиларга нутқ сўзларатиб, Тернус ўзининг ҳаётий ва профессионал тамойиллари билан ўртоқлашган эди. "Ҳар доим хонадаги ҳар қандай одамчалик ақлли эканлигингизга ишонинг, лекин улар билганчалик кўп нарсани биламан деб ўйламанг", деган эди у. Мутахассисларнинг фикрича, айнан ана шу соғлом ёндашув ва камтарлик янги бош директорга Apple компаниясини келажак сари муваффақиятли бошлаб боришда ёрдам беради.
…