Зеленскийдан жиддий чақириқ: Россия ҳаво ҳудудида нималар содир бўлмоқда?

·57·Дунё
Зеленскийдан жиддий чақириқ: Россия ҳаво ҳудудида нималар содир бўлмоқда?

Украина президенти Владимир Зеленский дунёдаги барча авиакомпаниялар, суғурта ташкилотлари ва Россиянинг йирик аэропортлари хизматидан фойдаланувчи тузилмаларга шошилинч баёнот билан чиқди. Украина раҳбари Россия Федерацияси ҳаво ҳудуди фуқаролик авиацияси учун бутунлай хавфли ҳудудга айланиб қолганини маълум қилди.

Зеленскийнинг таъкидлашича, Россия осмонида дронлар сони кескин ортиб бораётгани сабабли ушбу ҳудуд амалда парвозлар учун де-факто ёпилмоқда.

«Фуқаролик авиациясининг дронлар орасида ўрни йўқ»: Зеленскийнинг мурожаати

Украина президенти ўз баёнотида халқаро ҳамжамият ва авиакомпанияларга қуйидаги муҳим огоҳлантиришларни етказди:

  • Ҳаво ҳудудидаги хавф даражаси: «Биз Россия ҳаво ҳудудидан фойдаланаётган ҳар бир авиакомпанияни, ҳар бир суғуртачини ва Россиянинг асосий аэропортларидан фойдаланаётган барчани огоҳлантирмоқчимиз: Россия осмони энди бутунлай хавфсиз эмас»;

  • Фуқаролик самолётларига таҳдид йўқ, аммо...: «Украина фуқаролик авиациясининг ўзига, бирорта тинч самолётга таҳдид солмайди. Шунчаки Россия осмонида энди доимий равишда дронлар бўлади ва буни ҳисобга олиш шарт. Россия ҳукумати бу ҳақда расман очиқ хабар бермаса-да, улар бошлаган уруш ўз осмонини де-факто ёпмоқда»;

  • Бегуноҳ инсонлар ҳаёти: «Биз бегуноҳ инсонлар ҳалок бўлишини истамаймиз. Шу сабабли шерикларимизни огоҳлантиряпмиз: Россия осмонида хавфсиз дақиқалар тугади».

Москва ва Петербург аэропортларига парвоз қилувчи авиаташувчиларга чақириқ

Киев томонидан дипломатик ва халқаро каналлар орқали кўрилаётган чоралар:

  • Элчилар ва авиакомпаниялар эътиборига: Украина раҳбари Киев ва Москвада фаолият юритаётган хорижий давлатлар элчиларини ушбу хавфни ўз ҳукуматларига етказишга чақирди. Айниқса, ҳозирда Москва, Санкт-Петербург ва бошқа асосий Россия шаҳарларига мунтазам қатновларни амалга ошираётган авиакомпанияларга жиддий огоҳлантириш берилди;

  • Халқаро ташкилотларга расмий ахборот: Украина Ташқи ишлар вазирлиги ва тегишли давлат идоралари барча халқаро авиация ва хавфсизлик тузилмаларига Россия осмонидаги реал хавфлар тўғрисида тўлиқ маълумотномаларни тақдим этади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Улар мени осиб қўйишади!» Путиннинг янги сафарбарлик режаси ва яширин сўзлари«Улар мени осиб қўйишади!» Путиннинг янги сафарбарлик режаси ва яширин сўзлариКеча, 23:44Шошилинч: Илон Маск ва Киев ўртасидаги яширин музокаралар тафсилоти...Шошилинч: Илон Маск ва Киев ўртасидаги яширин музокаралар тафсилоти...Кеча, 23:35Нотўғри тушунишди: Нега одамлар товуқларни давлат хизматлари марказига кўтариб борди?Нотўғри тушунишди: Нега одамлар товуқларни давлат хизматлари марказига кўтариб борди?Кеча, 23:11Деҳлидаги тарихий «Қутб Минор» Ўзбекистон байроғи рангларига буркандиДеҳлидаги тарихий «Қутб Минор» Ўзбекистон байроғи рангларига буркандиКеча, 19:44Манҳэттенда Ўзбекистон байроғи кўтарилди: АҚШдаги ватандошлар Мустақиллик кунини нишонладиМанҳэттенда Ўзбекистон байроғи кўтарилди: АҚШдаги ватандошлар Мустақиллик кунини нишонладиКеча, 19:30Президент Милей Мессининг терма жамоадан кетишига муносабат билдирдиПрезидент Милей Мессининг терма жамоадан кетишига муносабат билдирдиКеча, 16:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди