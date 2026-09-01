Зеленскийдан жиддий чақириқ: Россия ҳаво ҳудудида нималар содир бўлмоқда?
Украина президенти Владимир Зеленский дунёдаги барча авиакомпаниялар, суғурта ташкилотлари ва Россиянинг йирик аэропортлари хизматидан фойдаланувчи тузилмаларга шошилинч баёнот билан чиқди. Украина раҳбари Россия Федерацияси ҳаво ҳудуди фуқаролик авиацияси учун бутунлай хавфли ҳудудга айланиб қолганини маълум қилди.
Зеленскийнинг таъкидлашича, Россия осмонида дронлар сони кескин ортиб бораётгани сабабли ушбу ҳудуд амалда парвозлар учун де-факто ёпилмоқда.
«Фуқаролик авиациясининг дронлар орасида ўрни йўқ»: Зеленскийнинг мурожаати
Украина президенти ўз баёнотида халқаро ҳамжамият ва авиакомпанияларга қуйидаги муҳим огоҳлантиришларни етказди:
Ҳаво ҳудудидаги хавф даражаси: «Биз Россия ҳаво ҳудудидан фойдаланаётган ҳар бир авиакомпанияни, ҳар бир суғуртачини ва Россиянинг асосий аэропортларидан фойдаланаётган барчани огоҳлантирмоқчимиз: Россия осмони энди бутунлай хавфсиз эмас»;
Фуқаролик самолётларига таҳдид йўқ, аммо...: «Украина фуқаролик авиациясининг ўзига, бирорта тинч самолётга таҳдид солмайди. Шунчаки Россия осмонида энди доимий равишда дронлар бўлади ва буни ҳисобга олиш шарт. Россия ҳукумати бу ҳақда расман очиқ хабар бермаса-да, улар бошлаган уруш ўз осмонини де-факто ёпмоқда»;
Бегуноҳ инсонлар ҳаёти: «Биз бегуноҳ инсонлар ҳалок бўлишини истамаймиз. Шу сабабли шерикларимизни огоҳлантиряпмиз: Россия осмонида хавфсиз дақиқалар тугади».
Москва ва Петербург аэропортларига парвоз қилувчи авиаташувчиларга чақириқ
Киев томонидан дипломатик ва халқаро каналлар орқали кўрилаётган чоралар:
Элчилар ва авиакомпаниялар эътиборига: Украина раҳбари Киев ва Москвада фаолият юритаётган хорижий давлатлар элчиларини ушбу хавфни ўз ҳукуматларига етказишга чақирди. Айниқса, ҳозирда Москва, Санкт-Петербург ва бошқа асосий Россия шаҳарларига мунтазам қатновларни амалга ошираётган авиакомпанияларга жиддий огоҳлантириш берилди;
Халқаро ташкилотларга расмий ахборот: Украина Ташқи ишлар вазирлиги ва тегишли давлат идоралари барча халқаро авиация ва хавфсизлик тузилмаларига Россия осмонидаги реал хавфлар тўғрисида тўлиқ маълумотномаларни тақдим этади.
…