Anthropic Claude Fable 5.1 ва Mythos 5.1 моделларини тақдим этди

·37·Техно
Anthropic Claude Fable 5.1 ва Mythos 5.1 моделларини тақдим этди

Anthropic дастурлаш ва илмий тадқиқотлар учун мўлжалланган Claude Fable 5.1 ҳамда Claude Mythos 5.1 моделларини тақдим этди.

Компания маълум қилишича, Fable 5.1 модели оммавий фойдаланиш учун чиқарилган. Mythos 5.1 эса киберхавфсизлик ва биология соҳаларидаги ишончли ҳамкорлар учун махсус ҳимоя тизими билан тақдим этилмоқда.

Янги Fable 5.1 аввалги версияга нисбатан 25 фоизгача арзонроқ бўлди. Агентлик вазифаларида харажатларни тежаш кўрсаткичи эса 45 фоизгача етиши айтилган.

Anthropic шунингдек, Энтерприсе Фронтиер Сафегуардс тизимини жорий қилди. У орқали фойдаланувчилар маълумотларини тўлиқ мижознинг ўз булутида сақлаш имконияти яратилган.

Fable 5.1 мураккаб масалаларни ҳал қилиш ва илмий тадқиқотларга оид бир қатор бенчмарк тестларида юқори натижалар қайд этган. Терминал-Бенч-Ссиенсе синовида модел 52,6 фоиз натижа кўрсатган.

Дастурлашга ихтисослашган Терминал-Бенч 4.0 тестида эса Fable 5.1 55,8 фоиз аниқликка эришган. Компания бу натижалар модел соҳага мос вазифаларда юқори самарадорлик кўрсатганини таъкидламоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ил-114-300 самолёти сунъий йўлдошсиз ишлайдиган ноёб тизимни олдиИл-114-300 самолёти сунъий йўлдошсиз ишлайдиган ноёб тизимни олдиКеча, 23:55Тим Кук лавозимини тарк этди: Жон Тернус Apple компаниясининг янги бош директори бўлдиТим Кук лавозимини тарк этди: Жон Тернус Apple компаниясининг янги бош директори бўлдиКеча, 23:53Туркия Ой ва Марсни ўрганиш бўйича Artemis битимига қўшилдиТуркия Ой ва Марсни ўрганиш бўйича Artemis битимига қўшилдиКеча, 23:26Оптома компанияси 24/7 режимида ишлайдиган янги 4K-дисплейлар сериясини тақдим этдиОптома компанияси 24/7 режимида ишлайдиган янги 4K-дисплейлар сериясини тақдим этдиКеча, 22:24Apple яна бир афсонавий топ-менежери Фил Шиллердан айрилмоқдаApple яна бир афсонавий топ-менежери Фил Шиллердан айрилмоқдаКеча, 21:22Мактабларда AI камералар ишлай бошлайди: Жарималар ҳақида хабар тарқалдиМактабларда AI камералар ишлай бошлайди: Жарималар ҳақида хабар тарқалдиКеча, 20:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Redmi K100 Pro Max смартфони илк кундаёқ рекорд натижа кўрсатди
Redmi K100 Pro Max смартфони илк кундаёқ рекорд натижа кўрсатди