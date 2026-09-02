Apple компанияси АҚШ президенти фармонига кўра харита номини ўзгартирди

·3·Техно
Apple компанияси АҚШ президенти фармонига кўра харита номини ўзгартирди

АҚШ президенти маъмуриятининг расмий кўрсатмасидан сўнг, йирик технология гигантлари хариталаридаги географик объектлар номини ўзгартиришда давом этмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Apple компанияси Google ортидан бориб, ўзининг Apple Мапс хизматида Онтарио кўлини расман Лаке Америка деб ўзгартирди. Мазкур ўзгариш АҚШ ҳудудидаги фойдаланувчилар учун амал қилмоқда ва бу мамлакатлар ўртасидаги сиёсий ҳамда иқтисодий муносабатлар фонида катта эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Қайд этилишича, ушбу ўзгариш АҚШ президенти томонидан имзоланган ижроия фармонига жавобан амалга оширилган. Ҳужжатга кўра, мамлакат ички ишлар вазирлигига АҚШ географик номлаш хизмати ва бошқа федерал маълумотлар базаларида кўл номини янгилаш учун 30 кун муҳлат берилганди. Фармонда ушбу сув ҳавзасининг иқтисодий аҳамияти эътироф этилиб, уни Лаке Америка деб қайта номлаш зарурлиги таъкидланган.

Харита хизматларидаги географик ёндашувлар

Apple Мапс иловасида жорий этилган бу ўзгариш фақатгина АҚШдаги фойдаланувчиларга тааллуқли ҳисобланади. Канададаги фойдаланувчилар учун аввалги Онтарио номи сақланиб қолган бўлса, ушбу икки давлатдан ташқарида бўлган фойдаланувчилар харитада ҳар икки номни ҳам кўришлари мумкин. Google компанияси ўз навбатида харитадаги номлар расмий ҳукумат манбалари, жумладан, Географик номлар ахборот тизими ўзгаришларига мос равишда янгиланишини тушунтириб ўтган.

Бироқ барча харита хизматлари ҳам бу сиёсатга эргашгани йўқ. МапҚуест хизмати фойдаланувчилар яхши таниш бўлган эскирган номни сақлаб қолишини ва Онтарио кўли номини ўзгартирмаслигини маълум қилди. Эслатиб ўтамиз, ўтган йили ҳам шунга ўхшаш фармон ортидан Мексика қўлтиғи номи Гулф оф Америка деб ўзгартирилган эди ва МапҚуест ўша пайтда ҳам ўз позициясида қолганди.

Рақобат ва иловалар рейвалидаги ўзгаришлар

Течгигантларнинг ҳукумат фармонига бўйсуниши рақобатчи харита хизматининг оммалашишига сабаб бўлди. МапҚуест иловасининг юклаб олиш кўрсаткичлари кескин ошиб кетди ва у АҚШ App Store дўконининг Топ чартларида биринчи ўринни эгаллади. Ушбу натижа ҳатто машҳур ChatGPT иловасини ҳам ортда қолдиришга имкон берди.

Шунингдек, МапҚуест Google Play дўконида ҳам иловалар ва ўйинлар умумий рейтингида юқори ўринларни эгаллашга эришди. Компания вакиллари Х ижтимоий тармоғида бу ҳолатга кинояли муносабат билдириб, ўзининг машҳурлиги ошганидан фойдаланувчиларнинг хоҳиши устун келганини таъкидлашди. Apple ва Google компаниялари эса ушбу вазият юзасидан қўшимча изоҳ беришмади.

AppleGoogleМапҚуестАҚШТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жон Тернус Apple компаниясининг бош директори лавозимини эгалладиЖон Тернус Apple компаниясининг бош директори лавозимини эгалладиБугун, 00:59Яманиялик олимлар қаттиқ электролитлар бўйича рекорд ўрнатдиЯманиялик олимлар қаттиқ электролитлар бўйича рекорд ўрнатдиБугун, 00:56Apple тақдимоти олдидан iPhone 18 Pro Max ва букиладиган Ultra макетлари кўрсатилдиApple тақдимоти олдидан iPhone 18 Pro Max ва букиладиган Ultra макетлари кўрсатилдиБугун, 00:21Ил-114-300 самолёти сунъий йўлдошсиз ишлайдиган ноёб тизимни олдиИл-114-300 самолёти сунъий йўлдошсиз ишлайдиган ноёб тизимни олдиКеча, 23:55Тим Кук лавозимини тарк этди: Жон Тернус Apple компаниясининг янги бош директори бўлдиТим Кук лавозимини тарк этди: Жон Тернус Apple компаниясининг янги бош директори бўлдиКеча, 23:53Anthropic Claude Fable 5.1 ва Mythos 5.1 моделларини тақдим этдиAnthropic Claude Fable 5.1 ва Mythos 5.1 моделларини тақдим этдиКеча, 23:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Redmi K100 Pro Max смартфони илк кундаёқ рекорд натижа кўрсатди
Redmi K100 Pro Max смартфони илк кундаёқ рекорд натижа кўрсатди