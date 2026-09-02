Apple компанияси АҚШ президенти фармонига кўра харита номини ўзгартирди
АҚШ президенти маъмуриятининг расмий кўрсатмасидан сўнг, йирик технология гигантлари хариталаридаги географик объектлар номини ўзгартиришда давом этмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Apple компанияси Google ортидан бориб, ўзининг Apple Мапс хизматида Онтарио кўлини расман Лаке Америка деб ўзгартирди. Мазкур ўзгариш АҚШ ҳудудидаги фойдаланувчилар учун амал қилмоқда ва бу мамлакатлар ўртасидаги сиёсий ҳамда иқтисодий муносабатлар фонида катта эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Қайд этилишича, ушбу ўзгариш АҚШ президенти томонидан имзоланган ижроия фармонига жавобан амалга оширилган. Ҳужжатга кўра, мамлакат ички ишлар вазирлигига АҚШ географик номлаш хизмати ва бошқа федерал маълумотлар базаларида кўл номини янгилаш учун 30 кун муҳлат берилганди. Фармонда ушбу сув ҳавзасининг иқтисодий аҳамияти эътироф этилиб, уни Лаке Америка деб қайта номлаш зарурлиги таъкидланган.
Харита хизматларидаги географик ёндашувларApple Мапс иловасида жорий этилган бу ўзгариш фақатгина АҚШдаги фойдаланувчиларга тааллуқли ҳисобланади. Канададаги фойдаланувчилар учун аввалги Онтарио номи сақланиб қолган бўлса, ушбу икки давлатдан ташқарида бўлган фойдаланувчилар харитада ҳар икки номни ҳам кўришлари мумкин. Google компанияси ўз навбатида харитадаги номлар расмий ҳукумат манбалари, жумладан, Географик номлар ахборот тизими ўзгаришларига мос равишда янгиланишини тушунтириб ўтган.
Бироқ барча харита хизматлари ҳам бу сиёсатга эргашгани йўқ. МапҚуест хизмати фойдаланувчилар яхши таниш бўлган эскирган номни сақлаб қолишини ва Онтарио кўли номини ўзгартирмаслигини маълум қилди. Эслатиб ўтамиз, ўтган йили ҳам шунга ўхшаш фармон ортидан Мексика қўлтиғи номи Гулф оф Америка деб ўзгартирилган эди ва МапҚуест ўша пайтда ҳам ўз позициясида қолганди.
Рақобат ва иловалар рейвалидаги ўзгаришларТечгигантларнинг ҳукумат фармонига бўйсуниши рақобатчи харита хизматининг оммалашишига сабаб бўлди. МапҚуест иловасининг юклаб олиш кўрсаткичлари кескин ошиб кетди ва у АҚШ App Store дўконининг Топ чартларида биринчи ўринни эгаллади. Ушбу натижа ҳатто машҳур ChatGPT иловасини ҳам ортда қолдиришга имкон берди.
Шунингдек, МапҚуест Google Play дўконида ҳам иловалар ва ўйинлар умумий рейтингида юқори ўринларни эгаллашга эришди. Компания вакиллари Х ижтимоий тармоғида бу ҳолатга кинояли муносабат билдириб, ўзининг машҳурлиги ошганидан фойдаланувчиларнинг хоҳиши устун келганини таъкидлашди. Apple ва Google компаниялари эса ушбу вазият юзасидан қўшимча изоҳ беришмади.
…