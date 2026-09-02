Xiaomi компанияси Mijia Сеилинг Фан билан халқаро бозорга чиқмоқда

·20·Техно
Xiaomi компанияси Mijia Сеилинг Фан билан халқаро бозорга чиқмоқда

Хитойнинг технология гиганти Xiaomi ўзининг янги ишланмаси — ёритиш мосламасига эга ақлли шпиндел вентиляторини халқаро бозорга чиқаришга тайёргарлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Mijia Сеилинг Фан вит Light 36 дюймли модели компаниянинг расмий глобал веб-сайтида пайдо бўлди, бу эса қурилманинг Хитойдан ташқарида ҳам сотилишидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда Xiaomi ушбу инновацион маҳсулотнинг халқаро бозорлардаги аниқ сотувга чиқиш санаси ҳамда унинг якуний нархлари бўйича маълумотларни сир сақламоқда. Шунга қарамай, қурилманинг глобал саҳифада эълон қилиниши унинг яқин орада жаҳон бозорида пайдо бўлишини англатади ва истеъмолчилар орасида катта қизиқиш уйғотмоқда.

Қурилманинг техник имкониятлари

Мазкур қурилма ихчам дизайнда 36 дюймли шифт чироғи ва самарали вентиляторни ўзида мужассам этган. Конструкциянинг умумий оғирлиги тахминан 4,3 килограммни ташкил қилади. Қурилманинг максимал истеъмол қиладиган қуввати 64 ваттга тенг бўлиб, шундан 28 ватт вентиляторга, қолган 36 ватт эса ёритиш тизимига тўғри келади.

Ўрнатилган ёритиш тизими камида 300 люкс даражасидаги ёруғликни таъминлай олади. Шунингдек, фойдаланувчилар ўз хоҳишига кўра ёруғлик ранг температурасини 2700 келвиндан 5700 келвингача бўлган кенг диапазонда осонгина созлаши мумкин.

Ақлли бошқарув ва мавсумий функционаллик

Вентилятор икки йўналишда ҳам айлана олиш имкониятига эга бўлиб, бу унинг йил давомида самарали ишлашини таъминлайди. Ёз ойларида у салқин ҳаво оқимини пастга йўналтириб хонани совутса, қиш мавсумида эса тескари йўналишда айланиб, шифт остида тўпланиб қолган илиқ ҳавони хона бўйлаб бир текис тақсимлашга ёрдам беради.

Қурилмани бошқариш учун махсус жамланма пулт тақдим этилади. Бундан ташқари, унинг замонавий ақлли уй тизимлари билан интеграция қилиниши фойдаланувчиларга қўлайлик яратиб, қулай экотизим доирасида бошқариш имконини беради.

Маълумот учун, ушбу қурилма Хитой бозорида тахминан 80 АҚШ доллари атрофида баҳоланган эди. Мутахассисларнинг фикрича, глобал бозорда логистика ва бошқа харажатлар сабабли унинг нархи бироз юқорироқ бўлиши кутилмоқда.

XiaomiАқлли уйТехнологияларГаджетларЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple компанияси АҚШ президенти фармонига кўра харита номини ўзгартирдиApple компанияси АҚШ президенти фармонига кўра харита номини ўзгартирдиБугун, 04:56Жон Тернус Apple компаниясининг бош директори лавозимини эгалладиЖон Тернус Apple компаниясининг бош директори лавозимини эгалладиБугун, 00:59Яманиялик олимлар қаттиқ электролитлар бўйича рекорд ўрнатдиЯманиялик олимлар қаттиқ электролитлар бўйича рекорд ўрнатдиБугун, 00:56Apple тақдимоти олдидан iPhone 18 Pro Max ва букиладиган Ultra макетлари кўрсатилдиApple тақдимоти олдидан iPhone 18 Pro Max ва букиладиган Ultra макетлари кўрсатилдиБугун, 00:21Ил-114-300 самолёти сунъий йўлдошсиз ишлайдиган ноёб тизимни олдиИл-114-300 самолёти сунъий йўлдошсиз ишлайдиган ноёб тизимни олдиКеча, 23:55Тим Кук лавозимини тарк этди: Жон Тернус Apple компаниясининг янги бош директори бўлдиТим Кук лавозимини тарк этди: Жон Тернус Apple компаниясининг янги бош директори бўлдиКеча, 23:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Redmi K100 Pro Max смартфони илк кундаёқ рекорд натижа кўрсатди
Redmi K100 Pro Max смартфони илк кундаёқ рекорд натижа кўрсатди