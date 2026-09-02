Xiaomi компанияси Mijia Сеилинг Фан билан халқаро бозорга чиқмоқда
Хитойнинг технология гиганти Xiaomi ўзининг янги ишланмаси — ёритиш мосламасига эга ақлли шпиндел вентиляторини халқаро бозорга чиқаришга тайёргарлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Mijia Сеилинг Фан вит Light 36 дюймли модели компаниянинг расмий глобал веб-сайтида пайдо бўлди, бу эса қурилманинг Хитойдан ташқарида ҳам сотилишидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги кунда Xiaomi ушбу инновацион маҳсулотнинг халқаро бозорлардаги аниқ сотувга чиқиш санаси ҳамда унинг якуний нархлари бўйича маълумотларни сир сақламоқда. Шунга қарамай, қурилманинг глобал саҳифада эълон қилиниши унинг яқин орада жаҳон бозорида пайдо бўлишини англатади ва истеъмолчилар орасида катта қизиқиш уйғотмоқда.
Қурилманинг техник имкониятлариМазкур қурилма ихчам дизайнда 36 дюймли шифт чироғи ва самарали вентиляторни ўзида мужассам этган. Конструкциянинг умумий оғирлиги тахминан 4,3 килограммни ташкил қилади. Қурилманинг максимал истеъмол қиладиган қуввати 64 ваттга тенг бўлиб, шундан 28 ватт вентиляторга, қолган 36 ватт эса ёритиш тизимига тўғри келади.
Ўрнатилган ёритиш тизими камида 300 люкс даражасидаги ёруғликни таъминлай олади. Шунингдек, фойдаланувчилар ўз хоҳишига кўра ёруғлик ранг температурасини 2700 келвиндан 5700 келвингача бўлган кенг диапазонда осонгина созлаши мумкин.
Ақлли бошқарув ва мавсумий функционалликВентилятор икки йўналишда ҳам айлана олиш имкониятига эга бўлиб, бу унинг йил давомида самарали ишлашини таъминлайди. Ёз ойларида у салқин ҳаво оқимини пастга йўналтириб хонани совутса, қиш мавсумида эса тескари йўналишда айланиб, шифт остида тўпланиб қолган илиқ ҳавони хона бўйлаб бир текис тақсимлашга ёрдам беради.
Қурилмани бошқариш учун махсус жамланма пулт тақдим этилади. Бундан ташқари, унинг замонавий ақлли уй тизимлари билан интеграция қилиниши фойдаланувчиларга қўлайлик яратиб, қулай экотизим доирасида бошқариш имконини беради.
Маълумот учун, ушбу қурилма Хитой бозорида тахминан 80 АҚШ доллари атрофида баҳоланган эди. Мутахассисларнинг фикрича, глобал бозорда логистика ва бошқа харажатлар сабабли унинг нархи бироз юқорироқ бўлиши кутилмоқда.
…