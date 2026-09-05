Йил охиригача 230 минг оила камбағалликдан чиқарилади: Президент ҳокимларга кескин талаб қўйди

·1·Ўзбекистон
Йил охиригача 230 минг оила камбағалликдан чиқарилади: Президент ҳокимларга кескин талаб қўйди

Ўзбекистонда йил охирига қадар камбағалликни кескин қисқартириш ва аҳоли бандлигини таъминлаш бўйича кенг қамровли янги босқич бошланмоқда. Давлат раҳбари барча вилоят ва туман ҳокимлари олдига сентябрь–декабрь ойлари давомида аниқ манзилли режа асосида 230 мингта оилани камбағалликдан чиқариш ва 1 миллион нафар аҳолининг даромадини ошириш бўйича қатъий талабларни қўйди. Мазкур стратегик вазифаларни амалга оширишда дунёда ўзини тўлиқ оқлаган Хитой тажрибаси маҳаллабай тартибда кенг қўлланилади.

Сентябрь–декабрь марралари: Ҳокимлар учун белгиланган 3 та муҳим вазифа

Йилнинг сўнгги тўрт ойида ҳудудларда аҳоли фаровонлигини таъминлаш бўйича муҳим кўрсаткичларга эришиш белгилаб берилди:

  • 350 минг доимий иш ўрни: Вилоят ва туман ҳокимликлари сентябрдан декабргача бўлган муддатда 350 минг нафар фуқарони доимий даромад келтирувчи иш билан таъминлаши шарт;

  • 1 миллион нафар фуқаро даромадининг ошиши: Ҳудудий дастурлар, микролойиҳалар ва тадбиркорликни ривожлантириш орқали жами бир миллион аҳолининг ойлик даромадлари сезиларли даражада оширилади;

  • 230 минг оиланинг камбағалликдан чиқиши: Ҳар бир ҳудудда ижтимоий реестрдаги энг оғир тоифадаги 230 мингта оиланинг турмуш даражаси барқарорлаштирилиб, улар камбағаллик чек-чегарасидан олиб чиқилади.

Маҳаллаларда Хитой тажрибаси: Аниқ кўрсаткич ва индивидуал ёндашув

Камбағалликни тугатиш стратегияси эндиликда умумий ҳисоботлар эмас, балки аниқ шахслар ва оилалар мисолида ишлайди:

  • Индивидуал ёрдам тизими: Камбағалликни енгиш бўйича жаҳонда рекорд кўрсаткич қайд этган Хитой тажрибаси асосида ҳар бир хонадоннинг муаммоси (ер, кредит, касб-ҳунар ўрганиш, соғлиқни сақлаш) алоҳида ўрганиб чиқилади;

  • Маҳалла ходимларига аниқ вазифалар: Туман ва маҳалла бўғинида аҳоли билан бевосита ишловчи масъул ходимларнинг фаолияти умумий рақамлар билан эмас, балки айнан нечта хонадонни оғир аҳволдан олиб чиққанига қараб баҳоланади;

  • Касб-ҳунарга ўқитиш ва бизнес сари кўмак: Ҳар бир оиланинг иқтисодий имкониятига қараб кичик тадбиркорликни йўлга қўйиш, томорқадан самарали фойдаланиш ва даромадли касбларга қайта ўқитиш тизими ишга туширилади.

Сизнингча, тўрт ой ичида белгиланган ушбу улкан марраларга эришиш учун маҳаллаларда қайси соҳаларга кўпроқ эътибор қаратиш зарур — янги иш ўринлари очишгами ёки томорқа ва тадбиркорликка имтиёзли кредитлар беришгами? Ҳокимликлар масъулияти қандай назорат қилиниши керак? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев эҳтиёжманд оилалар учун янги тизимни эълон қилдиШавкат Мирзиёев эҳтиёжманд оилалар учун янги тизимни эълон қилдиБугун, 11:41«Даволаш иши» ўрнига янги тизим: Тиббиёт таълимида инқилобий ўзгаришлар бошланмоқда«Даволаш иши» ўрнига янги тизим: Тиббиёт таълимида инқилобий ўзгаришлар бошланмоқдаКеча, 20:22Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғдиҚашқадарёда кутилмаганда қор ёғдиКеча, 18:04Шавкат Мирзиёев Шанхай Ҳамкорлик Ташкилоти саммитида муҳим баёнот бердиШавкат Мирзиёев Шанхай Ҳамкорлик Ташкилоти саммитида муҳим баёнот бердиКеча, 10:14Яна бир BRT йўлаги фойдаланишга топширилди: пойтахт жамоат транспортида янги даврЯна бир BRT йўлаги фойдаланишга топширилди: пойтахт жамоат транспортида янги давр03.09, 19:18Президент раислигида камбағалликни қисқартириш бўйича муҳим йиғилиш бошландиПрезидент раислигида камбағалликни қисқартириш бўйича муҳим йиғилиш бошланди03.09, 17:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)