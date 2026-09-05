Йил охиригача 230 минг оила камбағалликдан чиқарилади: Президент ҳокимларга кескин талаб қўйди
Ўзбекистонда йил охирига қадар камбағалликни кескин қисқартириш ва аҳоли бандлигини таъминлаш бўйича кенг қамровли янги босқич бошланмоқда. Давлат раҳбари барча вилоят ва туман ҳокимлари олдига сентябрь–декабрь ойлари давомида аниқ манзилли режа асосида 230 мингта оилани камбағалликдан чиқариш ва 1 миллион нафар аҳолининг даромадини ошириш бўйича қатъий талабларни қўйди. Мазкур стратегик вазифаларни амалга оширишда дунёда ўзини тўлиқ оқлаган Хитой тажрибаси маҳаллабай тартибда кенг қўлланилади.
Сентябрь–декабрь марралари: Ҳокимлар учун белгиланган 3 та муҳим вазифа
Йилнинг сўнгги тўрт ойида ҳудудларда аҳоли фаровонлигини таъминлаш бўйича муҳим кўрсаткичларга эришиш белгилаб берилди:
350 минг доимий иш ўрни: Вилоят ва туман ҳокимликлари сентябрдан декабргача бўлган муддатда 350 минг нафар фуқарони доимий даромад келтирувчи иш билан таъминлаши шарт;
1 миллион нафар фуқаро даромадининг ошиши: Ҳудудий дастурлар, микролойиҳалар ва тадбиркорликни ривожлантириш орқали жами бир миллион аҳолининг ойлик даромадлари сезиларли даражада оширилади;
230 минг оиланинг камбағалликдан чиқиши: Ҳар бир ҳудудда ижтимоий реестрдаги энг оғир тоифадаги 230 мингта оиланинг турмуш даражаси барқарорлаштирилиб, улар камбағаллик чек-чегарасидан олиб чиқилади.
Маҳаллаларда Хитой тажрибаси: Аниқ кўрсаткич ва индивидуал ёндашув
Камбағалликни тугатиш стратегияси эндиликда умумий ҳисоботлар эмас, балки аниқ шахслар ва оилалар мисолида ишлайди:
Индивидуал ёрдам тизими: Камбағалликни енгиш бўйича жаҳонда рекорд кўрсаткич қайд этган Хитой тажрибаси асосида ҳар бир хонадоннинг муаммоси (ер, кредит, касб-ҳунар ўрганиш, соғлиқни сақлаш) алоҳида ўрганиб чиқилади;
Маҳалла ходимларига аниқ вазифалар: Туман ва маҳалла бўғинида аҳоли билан бевосита ишловчи масъул ходимларнинг фаолияти умумий рақамлар билан эмас, балки айнан нечта хонадонни оғир аҳволдан олиб чиққанига қараб баҳоланади;
Касб-ҳунарга ўқитиш ва бизнес сари кўмак: Ҳар бир оиланинг иқтисодий имкониятига қараб кичик тадбиркорликни йўлга қўйиш, томорқадан самарали фойдаланиш ва даромадли касбларга қайта ўқитиш тизими ишга туширилади.
Сизнингча, тўрт ой ичида белгиланган ушбу улкан марраларга эришиш учун маҳаллаларда қайси соҳаларга кўпроқ эътибор қаратиш зарур — янги иш ўринлари очишгами ёки томорқа ва тадбиркорликка имтиёзли кредитлар беришгами? Ҳокимликлар масъулияти қандай назорат қилиниши керак? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…