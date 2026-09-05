Шавкат Мирзиёев эҳтиёжманд оилалар учун янги тизимни эълон қилди
Ўзбекистонда эҳтиёжманд оилаларни аниқлаш ва уларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш тизими ўзгаради. Янги ёндашувда оиланинг фақат даромади эмас, балки соғлиқ ҳолати, ногиронлик, фарзандлар сони ва оила аъзоларининг хорижда ишлаётгани каби бир қатор омиллар ҳам ҳисобга олинади.
Бу ҳақда Президент Шавкат Мирзиёев иштирокида ўтказилган йиғилишда маълум қилинди. Унда ижтимоий ҳимояга муҳтож аҳолини қўллаб-қувватлаш бўйича янги вазифалар белгиланди.
Оилаларни баҳолашда нима ўзгаради?
Ҳозирги ёндашувни қайта кўриб чиқиш вазифаси Ижтимоий ҳимоя миллий агентлигига топширилди.
Янги тизимда эҳтиёжманд оилани белгилашда биргина даромад кўрсаткичи билан чекланиб қолинмайди.
Баҳолаш жараёнида қуйидаги омиллар ҳам инобатга олинади:
оила аъзоларининг даромади;
сурункали касалликлар мавжудлиги;
ногиронлик ҳолати;
оилада фарзандлар сони;
оила аъзоларидан бирининг хорижда меҳнат қилаётгани;
оиланинг умумий ижтимоий ҳолати.
Шу орқали эҳтиёжмандликни аниқлашда кўп ўлчовли баҳолаш тизимига ўтиш режалаштирилмоқда.
“Ижтимоий реестр”да ҳам ўзгариш бўлади
Ижтимоий ҳимоя миллий агентлигига йил якунига қадар эҳтиёжманд аҳолини “ижтимоий реестр”га киритиш тизимини қайта кўриб чиқиш топширилди.
Бунинг натижасида ижтимоий ёрдамга ҳақиқатан муҳтож оилаларни аниқлаш мезонларини кенгайтириш кўзда тутилмоқда.
«Бола парваришлаётган ота-оналарни уйида ёки маҳаллада ишли ва даромадли қиладиган тизимни йўлга қўямиз», — деди Шавкат Мирзиёев.
Бола парваришлаётган ота-оналар учун қандай имконият яратилади?
Йиғилишда бола парвариши билан банд бўлган ота-оналарни ҳам даромадли меҳнатга жалб қилиш масаласига алоҳида эътибор қаратилди.
Бунинг учун уларни:
уй шароитида ишлашга;
маҳалланинг ўзида меҳнат қилишга;
доимий даромад манбаига эга бўлишга
йўналтирадиган тизимни йўлга қўйиш мақсад қилинмоқда.
Бу ёндашувда ижтимоий ёрдам билан бир қаторда оиланинг ўз даромадини шакллантириш имкониятларини оширишга урғу берилади.
Нега кўп ўлчовли баҳолаш муҳим?
Оиланинг молиявий аҳволи ҳар доим ҳам унинг ҳақиқий эҳтиёжини тўлиқ акс эттирмаслиги мумкин.
Масалан, даромади маълум даражада бўлган оилада сурункали касалликка чалинган инсон ёки ногиронлиги бўлган оила аъзоси бўлиши мумкин. Кўп фарзандлилик ёки оила аъзосининг хорижда ишлаши ҳам оиланинг ижтимоий ҳолатига таъсир қилувчи омиллар сифатида қаралади.
Шу сабабли янги тизимда бир нечта мезонни биргаликда баҳолаш орқали эҳтиёжмандлик даражасини аниқлаш кўзда тутилмоқда.
Асосий ўзгариш нимада?
Янги ёндашувнинг моҳиятини учта асосий йўналишда кўриш мумкин:
Йўналиш
Янги ёндашув
Эҳтиёжмандликни аниқлаш
Бир нечта ижтимоий ва иқтисодий омил биргаликда баҳоланади
“Ижтимоий реестр”
Киритиш тизими қайта кўриб чиқилади
Бола парваришлаётган ота-оналар
Уйда ёки маҳаллада ишлаш ва даромад олиш имкониятлари яратилади
Якунда қандай натижа кутилмоқда?
Янги тизим орқали ижтимоий ёрдамга муҳтож аҳолини аниқлаш мезонларини такомиллаштириш ва ёрдамни манзилли ташкил этиш мақсад қилинмоқда.
Энг муҳим ўзгариш эса эҳтиёжманд оилаларни фақат моддий қўллаб-қувватлаш билан чекланмасдан, уларнинг ўзини иш ва барқарор даромад билан таъминлаш имкониятларини кенгайтиришга қаратилмоқда.
Шу билан бирга, йил якунига қадар “ижтимоий реестр” тизимини қайта кўриб чиқиш бўйича вазифалар амалга оширилиши кутилмоқда.
…