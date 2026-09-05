Шавкат Мирзиёев эҳтиёжманд оилалар учун янги тизимни эълон қилди

·0·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев эҳтиёжманд оилалар учун янги тизимни эълон қилди

Ўзбекистонда эҳтиёжманд оилаларни аниқлаш ва уларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш тизими ўзгаради. Янги ёндашувда оиланинг фақат даромади эмас, балки соғлиқ ҳолати, ногиронлик, фарзандлар сони ва оила аъзоларининг хорижда ишлаётгани каби бир қатор омиллар ҳам ҳисобга олинади.

Бу ҳақда Президент Шавкат Мирзиёев иштирокида ўтказилган йиғилишда маълум қилинди. Унда ижтимоий ҳимояга муҳтож аҳолини қўллаб-қувватлаш бўйича янги вазифалар белгиланди.

Оилаларни баҳолашда нима ўзгаради?

Ҳозирги ёндашувни қайта кўриб чиқиш вазифаси Ижтимоий ҳимоя миллий агентлигига топширилди.

Янги тизимда эҳтиёжманд оилани белгилашда биргина даромад кўрсаткичи билан чекланиб қолинмайди.

Баҳолаш жараёнида қуйидаги омиллар ҳам инобатга олинади:

  • оила аъзоларининг даромади;

  • сурункали касалликлар мавжудлиги;

  • ногиронлик ҳолати;

  • оилада фарзандлар сони;

  • оила аъзоларидан бирининг хорижда меҳнат қилаётгани;

  • оиланинг умумий ижтимоий ҳолати.

Шу орқали эҳтиёжмандликни аниқлашда кўп ўлчовли баҳолаш тизимига ўтиш режалаштирилмоқда.

“Ижтимоий реестр”да ҳам ўзгариш бўлади

Ижтимоий ҳимоя миллий агентлигига йил якунига қадар эҳтиёжманд аҳолини “ижтимоий реестр”га киритиш тизимини қайта кўриб чиқиш топширилди.

Бунинг натижасида ижтимоий ёрдамга ҳақиқатан муҳтож оилаларни аниқлаш мезонларини кенгайтириш кўзда тутилмоқда.

«Бола парваришлаётган ота-оналарни уйида ёки маҳаллада ишли ва даромадли қиладиган тизимни йўлга қўямиз», — деди Шавкат Мирзиёев.

Бола парваришлаётган ота-оналар учун қандай имконият яратилади?

Йиғилишда бола парвариши билан банд бўлган ота-оналарни ҳам даромадли меҳнатга жалб қилиш масаласига алоҳида эътибор қаратилди.

Бунинг учун уларни:

  1. уй шароитида ишлашга;

  2. маҳалланинг ўзида меҳнат қилишга;

  3. доимий даромад манбаига эга бўлишга

йўналтирадиган тизимни йўлга қўйиш мақсад қилинмоқда.

Бу ёндашувда ижтимоий ёрдам билан бир қаторда оиланинг ўз даромадини шакллантириш имкониятларини оширишга урғу берилади.

Нега кўп ўлчовли баҳолаш муҳим?

Оиланинг молиявий аҳволи ҳар доим ҳам унинг ҳақиқий эҳтиёжини тўлиқ акс эттирмаслиги мумкин.

Масалан, даромади маълум даражада бўлган оилада сурункали касалликка чалинган инсон ёки ногиронлиги бўлган оила аъзоси бўлиши мумкин. Кўп фарзандлилик ёки оила аъзосининг хорижда ишлаши ҳам оиланинг ижтимоий ҳолатига таъсир қилувчи омиллар сифатида қаралади.

Шу сабабли янги тизимда бир нечта мезонни биргаликда баҳолаш орқали эҳтиёжмандлик даражасини аниқлаш кўзда тутилмоқда.

Асосий ўзгариш нимада?

Янги ёндашувнинг моҳиятини учта асосий йўналишда кўриш мумкин:

Йўналиш

Янги ёндашув

Эҳтиёжмандликни аниқлаш

Бир нечта ижтимоий ва иқтисодий омил биргаликда баҳоланади

“Ижтимоий реестр”

Киритиш тизими қайта кўриб чиқилади

Бола парваришлаётган ота-оналар

Уйда ёки маҳаллада ишлаш ва даромад олиш имкониятлари яратилади

Якунда қандай натижа кутилмоқда?

Янги тизим орқали ижтимоий ёрдамга муҳтож аҳолини аниқлаш мезонларини такомиллаштириш ва ёрдамни манзилли ташкил этиш мақсад қилинмоқда.

Энг муҳим ўзгариш эса эҳтиёжманд оилаларни фақат моддий қўллаб-қувватлаш билан чекланмасдан, уларнинг ўзини иш ва барқарор даромад билан таъминлаш имкониятларини кенгайтиришга қаратилмоқда.

Шу билан бирга, йил якунига қадар “ижтимоий реестр” тизимини қайта кўриб чиқиш бўйича вазифалар амалга оширилиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Даволаш иши» ўрнига янги тизим: Тиббиёт таълимида инқилобий ўзгаришлар бошланмоқда«Даволаш иши» ўрнига янги тизим: Тиббиёт таълимида инқилобий ўзгаришлар бошланмоқдаКеча, 20:22Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғдиҚашқадарёда кутилмаганда қор ёғдиКеча, 18:04Шавкат Мирзиёев Шанхай Ҳамкорлик Ташкилоти саммитида муҳим баёнот бердиШавкат Мирзиёев Шанхай Ҳамкорлик Ташкилоти саммитида муҳим баёнот бердиКеча, 10:14Яна бир BRT йўлаги фойдаланишга топширилди: пойтахт жамоат транспортида янги даврЯна бир BRT йўлаги фойдаланишга топширилди: пойтахт жамоат транспортида янги давр03.09, 19:18Президент раислигида камбағалликни қисқартириш бўйича муҳим йиғилиш бошландиПрезидент раислигида камбағалликни қисқартириш бўйича муҳим йиғилиш бошланди03.09, 17:57Тошкентда йўл ўртасида труба ёрилиб, асфальт ўпирилиб тушдиТошкентда йўл ўртасида труба ёрилиб, асфальт ўпирилиб тушди03.09, 17:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)