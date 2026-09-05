Миграция агентлиги директори Беҳзод Мусаев ишдан олинди

·23·Ўзбекистон
Миграция агентлиги директори Беҳзод Мусаев ишдан олинди

Ўзбекистонда меҳнат миграцияси соҳасида муҳим раҳбарлик ўзгариши юз берди. Миграция агентлиги директори Беҳзод Мусаев лавозимидан озод этилди.

Тегишли тайинлов ва лавозимдан озод этиш президент қарорлари асосида амалга оширилди.

Миграция агентлигига ким раҳбар бўлди?

Президент қарорларига мувофиқ, Мухсинхўжа Турсунхўжаевич Абдураҳмонов Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Миграция агентлиги директори этиб тайинланди.

Шу муносабат билан Беҳзод Анварович Мусаев агентлик директори лавозимидан озод этилди.

Раҳбариятдаги ўзгариш нимани англатади?

Миграция агентлиги Ўзбекистон фуқароларининг хорижда меҳнат қилиши билан боғлиқ масалалар, ташқи меҳнат бозорларига чиқиш, меҳнат мигрантларининг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш каби йўналишларда муҳим вазифаларни бажаради.

Шунинг учун агентлик раҳбарининг алмашиши миграция соҳасидаги давлат сиёсати нуқтаи назаридан ҳам эътиборли ўзгариш ҳисобланади.

Янги директорнинг олдида, хусусан, меҳнат миграцияси жараёнларини самарали ташкил этиш ва хорижда ишлаётган Ўзбекистон фуқаролари билан боғлиқ масалаларни мувофиқлаштириш каби муҳим вазифалар турибди.

Ўзгаришнинг асосий жиҳатлари

Масала

Маълумот

Лавозим

Миграция агентлиги директори

Аввалги раҳбар

Беҳзод Анварович Мусаев

Янги директор

Мухсинхўжа Турсунхўжаевич Абдураҳмонов

Тайинлов асоси

Президент қарорлари

Ташкилот

Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Миграция агентлиги

Асосий қарор

Шундай қилиб, Миграция агентлиги раҳбариятида расмий ўзгариш амалга оширилди. Беҳзод Мусаев директорлик лавозимидан озод этилди, Мухсинхўжа Абдураҳмонов эса агентликнинг янги директори сифатида иш бошлайди.

Янги раҳбар даврида агентлик фаолиятининг қайси йўналишларига устувор аҳамият берилиши эса миграция соҳасидаги кейинги қарорлар ва амалий чораларда намоён бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Йил охиригача 230 минг оила камбағалликдан чиқарилади: Президент ҳокимларга кескин талаб қўйдиЙил охиригача 230 минг оила камбағалликдан чиқарилади: Президент ҳокимларга кескин талаб қўйдиБугун, 11:43Шавкат Мирзиёев эҳтиёжманд оилалар учун янги тизимни эълон қилдиШавкат Мирзиёев эҳтиёжманд оилалар учун янги тизимни эълон қилдиБугун, 11:41«Даволаш иши» ўрнига янги тизим: Тиббиёт таълимида инқилобий ўзгаришлар бошланмоқда«Даволаш иши» ўрнига янги тизим: Тиббиёт таълимида инқилобий ўзгаришлар бошланмоқдаКеча, 20:22Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғдиҚашқадарёда кутилмаганда қор ёғдиКеча, 18:04Шавкат Мирзиёев Шанхай Ҳамкорлик Ташкилоти саммитида муҳим баёнот бердиШавкат Мирзиёев Шанхай Ҳамкорлик Ташкилоти саммитида муҳим баёнот бердиКеча, 10:14Яна бир BRT йўлаги фойдаланишга топширилди: пойтахт жамоат транспортида янги даврЯна бир BRT йўлаги фойдаланишга топширилди: пойтахт жамоат транспортида янги давр03.09, 19:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)