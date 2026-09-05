Миграция агентлиги директори Беҳзод Мусаев ишдан олинди
Ўзбекистонда меҳнат миграцияси соҳасида муҳим раҳбарлик ўзгариши юз берди. Миграция агентлиги директори Беҳзод Мусаев лавозимидан озод этилди.
Тегишли тайинлов ва лавозимдан озод этиш президент қарорлари асосида амалга оширилди.
Миграция агентлигига ким раҳбар бўлди?
Президент қарорларига мувофиқ, Мухсинхўжа Турсунхўжаевич Абдураҳмонов Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Миграция агентлиги директори этиб тайинланди.
Шу муносабат билан Беҳзод Анварович Мусаев агентлик директори лавозимидан озод этилди.
Раҳбариятдаги ўзгариш нимани англатади?
Миграция агентлиги Ўзбекистон фуқароларининг хорижда меҳнат қилиши билан боғлиқ масалалар, ташқи меҳнат бозорларига чиқиш, меҳнат мигрантларининг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш каби йўналишларда муҳим вазифаларни бажаради.
Шунинг учун агентлик раҳбарининг алмашиши миграция соҳасидаги давлат сиёсати нуқтаи назаридан ҳам эътиборли ўзгариш ҳисобланади.
Янги директорнинг олдида, хусусан, меҳнат миграцияси жараёнларини самарали ташкил этиш ва хорижда ишлаётган Ўзбекистон фуқаролари билан боғлиқ масалаларни мувофиқлаштириш каби муҳим вазифалар турибди.
Ўзгаришнинг асосий жиҳатлари
Масала
Маълумот
Лавозим
Миграция агентлиги директори
Аввалги раҳбар
Беҳзод Анварович Мусаев
Янги директор
Мухсинхўжа Турсунхўжаевич Абдураҳмонов
Тайинлов асоси
Президент қарорлари
Ташкилот
Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Миграция агентлиги
Асосий қарор
Шундай қилиб, Миграция агентлиги раҳбариятида расмий ўзгариш амалга оширилди. Беҳзод Мусаев директорлик лавозимидан озод этилди, Мухсинхўжа Абдураҳмонов эса агентликнинг янги директори сифатида иш бошлайди.
Янги раҳбар даврида агентлик фаолиятининг қайси йўналишларига устувор аҳамият берилиши эса миграция соҳасидаги кейинги қарорлар ва амалий чораларда намоён бўлади.
…