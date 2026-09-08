ҲМД компаниясининг янги ҲМД Кей 2 смартфони расмий эълондан олдин ошкор бўлди

·20·Техно
ҲМД компаниясининг янги ҲМД Кей 2 смартфони расмий эълондан олдин ошкор бўлди

ҲМД бренди ўзининг янги бюджет тоифасидаги қурилмаси — ҲМД Кей 2 смартфонини тақдим этишга ҳойгарик кўрмоқда. Ҳали расмий намойиш этилмаган ушбу гаджет ҳақидаги барча асосий техник тавсифлар ва маълумотлар интернет тармоғига сиздирилди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, бўлажак янги қурилма аслида аввалроқ ишлаб чиқилган ҲМД Арк 2 моделининг қайта брендинг қилинган версияси бўлади ва кундалик оддий вазифалар учун мўлжалланган арзон ечим сифатида бозорга чиқарилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Техник имкониятлар ва экран хусусиятлари

Тарқалган маълумотларга кўра, смартфон 6,52 дюймли ИПС LCD дисплей билан жиҳозланади. Экран ҲД+ сифат рухсатини ҳамда стандарт 60 Hz янгланиш частотасини қўллаб-қувватлайди. Харидорлар танлови учун корпус дизайни иккита асосий — қора ва яшил рангларда тақдим этилиши кутилмоқда. Ташқи кўриниши содда ва амалий услубда бажарилган ушбу қурилма илк бор эълон қилинаётган бўлса-да, унинг базавий имкониятлари арзон сегмент фойдаланувчиларига қаратилган.

Қурилманинг аппарат таъминоти унумдорлиги унчалик юқори бўлмаган Унисок SC9863A процессорига таянади. Ишлаш тезлигини таъминлаш мақсадида смартфон 3 ёки 4 гигабайтли тезкор хотира (RAM) ҳамда 32 ёхуд 64 гигабайтли доимий ички хотира модуллари билан таъминланади. Шунингдек, тизим имкониятларини кенгайтириш учун яна 4 гигабайтгача бўлган виртуал тезкор хотирани қўшиш имконияти ҳам мавжудлиги эълон қилинган.

Камера, аккумулятор ва дастурий таъминот

Фотов имкониятлари нуқтаи назаридан, ҲМД Кей 2 асосий панели 13 мегапикселли асосий сенсор ҳамда 0,3 мегапикселли ёрдамчи қўшимча модул билан жиҳозланади. Олд панелда эса селфи ва видеоқўнғироқлар учун 5 мегапикселли камера жойлашган бўлиб, улар кундалик оддий эҳтиёжларни қондиришга етарли ҳисобланади.

Смартфоннинг энг кучли жиҳатларидан бири бу унинг қувват захираси бўлиб, қурилма 5000 мА•ч сиғимли аккумулятор билан таъминланади. Бироқ таннархни паст сақлаб қолиш мақсадида тезкор қувват олиш технологияси бу ерда назарда тутилмаган — қувватлашнинг максимал қуввати атиги 10 ваттни ташкил қилади. Дастурий қисмда эса ресурслари чекланган қурилмалар учун махсус мўлжалланган енгиллаштирилган Android 14 Го операцион тизими ўрнатилади.

Мазкур сиздирилган маълумотларнинг аниқлиги инсайдерлар, хусусан, илгари ҲМД Икон Флип 1 каби энг сўнгги смартфон ва тугмали телефонлар ҳақида ҳам ишончли хабарларни берган смашх_60 тахаллуси остидаги манба орқали тасдиқланган. Ҳозирча ишлаб чиқарувчи компания янги моделнинг расмий тақдимот санаси ва нарх сиёсати ҳақида аниқ маълумотларни ошкор қилгани йўқ.

ҲМДСмартфонТехнологияларAndroidГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лехар эски компьютерлар учун янги NF100 SSD хотирасини тақдим этдиЛехар эски компьютерлар учун янги NF100 SSD хотирасини тақдим этдиБугун, 16:54Huawei Мате 80 смартфонлари савдоси 9 миллиондан ошдиHuawei Мате 80 смартфонлари савдоси 9 миллиондан ошдиБугун, 16:28Аустриан Аирлинес самолётларида Starlink интернети ишга туширилдиАустриан Аирлинес самолётларида Starlink интернети ишга туширилдиБугун, 15:57Xiaomi ўта жим ва тежамкор газ сув иситгичини тақдим этдиXiaomi ўта жим ва тежамкор газ сув иситгичини тақдим этдиБугун, 15:28ҲМД Глобал B2B сектори учун янги ҲМД Сало 5G смартфонини тақдим этдиҲМД Глобал B2B сектори учун янги ҲМД Сало 5G смартфонини тақдим этдиБугун, 14:57Samsung Galaxy З Фолд 8 экранидаги ўзига хослик сабабини тушунтирдиSamsung Galaxy З Фолд 8 экранидаги ўзига хослик сабабини тушунтирдиБугун, 14:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади