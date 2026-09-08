ҲМД компаниясининг янги ҲМД Кей 2 смартфони расмий эълондан олдин ошкор бўлди
ҲМД бренди ўзининг янги бюджет тоифасидаги қурилмаси — ҲМД Кей 2 смартфонини тақдим этишга ҳойгарик кўрмоқда. Ҳали расмий намойиш этилмаган ушбу гаджет ҳақидаги барча асосий техник тавсифлар ва маълумотлар интернет тармоғига сиздирилди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, бўлажак янги қурилма аслида аввалроқ ишлаб чиқилган ҲМД Арк 2 моделининг қайта брендинг қилинган версияси бўлади ва кундалик оддий вазифалар учун мўлжалланган арзон ечим сифатида бозорга чиқарилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Техник имкониятлар ва экран хусусиятлариТарқалган маълумотларга кўра, смартфон 6,52 дюймли ИПС LCD дисплей билан жиҳозланади. Экран ҲД+ сифат рухсатини ҳамда стандарт 60 Hz янгланиш частотасини қўллаб-қувватлайди. Харидорлар танлови учун корпус дизайни иккита асосий — қора ва яшил рангларда тақдим этилиши кутилмоқда. Ташқи кўриниши содда ва амалий услубда бажарилган ушбу қурилма илк бор эълон қилинаётган бўлса-да, унинг базавий имкониятлари арзон сегмент фойдаланувчиларига қаратилган.
Қурилманинг аппарат таъминоти унумдорлиги унчалик юқори бўлмаган Унисок SC9863A процессорига таянади. Ишлаш тезлигини таъминлаш мақсадида смартфон 3 ёки 4 гигабайтли тезкор хотира (RAM) ҳамда 32 ёхуд 64 гигабайтли доимий ички хотира модуллари билан таъминланади. Шунингдек, тизим имкониятларини кенгайтириш учун яна 4 гигабайтгача бўлган виртуал тезкор хотирани қўшиш имконияти ҳам мавжудлиги эълон қилинган.
Камера, аккумулятор ва дастурий таъминотФотов имкониятлари нуқтаи назаридан, ҲМД Кей 2 асосий панели 13 мегапикселли асосий сенсор ҳамда 0,3 мегапикселли ёрдамчи қўшимча модул билан жиҳозланади. Олд панелда эса селфи ва видеоқўнғироқлар учун 5 мегапикселли камера жойлашган бўлиб, улар кундалик оддий эҳтиёжларни қондиришга етарли ҳисобланади.
Смартфоннинг энг кучли жиҳатларидан бири бу унинг қувват захираси бўлиб, қурилма 5000 мА•ч сиғимли аккумулятор билан таъминланади. Бироқ таннархни паст сақлаб қолиш мақсадида тезкор қувват олиш технологияси бу ерда назарда тутилмаган — қувватлашнинг максимал қуввати атиги 10 ваттни ташкил қилади. Дастурий қисмда эса ресурслари чекланган қурилмалар учун махсус мўлжалланган енгиллаштирилган Android 14 Го операцион тизими ўрнатилади.
Мазкур сиздирилган маълумотларнинг аниқлиги инсайдерлар, хусусан, илгари ҲМД Икон Флип 1 каби энг сўнгги смартфон ва тугмали телефонлар ҳақида ҳам ишончли хабарларни берган смашх_60 тахаллуси остидаги манба орқали тасдиқланган. Ҳозирча ишлаб чиқарувчи компания янги моделнинг расмий тақдимот санаси ва нарх сиёсати ҳақида аниқ маълумотларни ошкор қилгани йўқ.
…