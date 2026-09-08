Барча талабалар диққатига: Тўлов шартномасини онлайн олиш тизими ишга тушди!
Ўзбекистон олий таълим муассасалари талабалари, шу жумладан, янги қабул қилинган 1-курс ёшлари учун тўлов-шартномаларини расмийлаштириш жараёни тўлиқ рақамлаштирилган ҳолда давом этмоқда. Эндиликда қоғозбозлик ва олийгоҳларга бориб навбатда туриш каби ортиқча оворагарчиликларга ҳожат қолмади. Барча босқич талабалари махсус электрон платформа орқали уйдан чиқмасдан туриб ўз шартномаларини олиш имкониятига эга. Хўш, онлайн ариза қайси тизим орқали юборилади, ҳужжат қандай кўринишда тасдиқланади ва тўловларни қандай амалга ошириш керак? Мақола охирида эса асосий интрига — смартфон орқали шартномани бир зумда юклаб олиш имконини берувчи мобил илова ва жараённинг барча тафсилотларини маълум қиламиз.
Онлайн ариза топшириш тартиби ва тизимнинг афзалликлари
Олий таълим тизимида шартнома олиш жараёни бир неча содда қадамлар орқали амалга оширилади:
Махсус электрон портал: Талабалар тўлов шартномасини олиш учун расмий kontrakt.edu.uz сайти орқали рўйхатдан ўтиб, тезкор онлайн ариза юборишлари мумкин;
Қабул комиссияси тасдиғи: Юборилган барча аризалар тегишли олий таълим муассасасининг қабул комиссияси томонидан кўриб чиқилади ва қисқа фурсатда тасдиқланади;
Ишончли QR-код тизими: Ариза маъқуллангач, тизим орқали расмий муҳр талаб қилмайдиган, юридик кучга эга QR-кодли тўлов-шартномаси шакллантирилади;
Тўловни ўз вақтида амалга ошириш: Талабалар тасдиқланган электрон шартномани қурилмасига юклаб олиб, белгиланган пул маблағларини ўз вақтида тўлашлари зарур бўлади.
«Ортиқча оворагарчилик ва навбат кутишларсиз kontrakt.edu.uz тизимидан рўйхатдан ўтиб, шартнома учун онлайн ариза юбориш имконияти яратилди», — дейилади расмий хабарда.
Асосий ечим ва смартфондан фойдаланиш имконияти
Кўпчилик талабаларни қизиқтирган энг муҳим масала — компьютер бўлмаган шароитда шартномани қандай қилиб тезкор расмийлаштириш мумкинлигидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, мазкур жараённи янада соддалаштириш мақсадида талабалар шартнома учун аризаларни нафақат веб-сайт, балки махсус ишлаб чиқилган «КОНТРАКТ ЭДУ» мобил иловаси орқали ҳам бир неча дақиқа ичида бевосита смартфонларидан юборишлари ва тасдиқланган ҳужжатни қўлга киритишлари мумкин.
Сизнингча, олийгоҳларда тўлов-шартномаларининг онлайн шаклга ўтказилиши навбат кутиш ва қоғозбозликни қанчалик камайтирди? Янги ўқув йилида ушбу қулайлик сизга ёки яқинларингизга асқатдими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим кўрсатмани контрактда ўқиётган барча талаба дўстларингизга улашинг!
…