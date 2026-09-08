Барча талабалар диққатига: Тўлов шартномасини онлайн олиш тизими ишга тушди!

·0·Жамият
Барча талабалар диққатига: Тўлов шартномасини онлайн олиш тизими ишга тушди!

Ўзбекистон олий таълим муассасалари талабалари, шу жумладан, янги қабул қилинган 1-курс ёшлари учун тўлов-шартномаларини расмийлаштириш жараёни тўлиқ рақамлаштирилган ҳолда давом этмоқда. Эндиликда қоғозбозлик ва олийгоҳларга бориб навбатда туриш каби ортиқча оворагарчиликларга ҳожат қолмади. Барча босқич талабалари махсус электрон платформа орқали уйдан чиқмасдан туриб ўз шартномаларини олиш имкониятига эга. Хўш, онлайн ариза қайси тизим орқали юборилади, ҳужжат қандай кўринишда тасдиқланади ва тўловларни қандай амалга ошириш керак? Мақола охирида эса асосий интрига — смартфон орқали шартномани бир зумда юклаб олиш имконини берувчи мобил илова ва жараённинг барча тафсилотларини маълум қиламиз.

Онлайн ариза топшириш тартиби ва тизимнинг афзалликлари

Олий таълим тизимида шартнома олиш жараёни бир неча содда қадамлар орқали амалга оширилади:

  • Махсус электрон портал: Талабалар тўлов шартномасини олиш учун расмий kontrakt.edu.uz сайти орқали рўйхатдан ўтиб, тезкор онлайн ариза юборишлари мумкин;

  • Қабул комиссияси тасдиғи: Юборилган барча аризалар тегишли олий таълим муассасасининг қабул комиссияси томонидан кўриб чиқилади ва қисқа фурсатда тасдиқланади;

  • Ишончли QR-код тизими: Ариза маъқуллангач, тизим орқали расмий муҳр талаб қилмайдиган, юридик кучга эга QR-кодли тўлов-шартномаси шакллантирилади;

  • Тўловни ўз вақтида амалга ошириш: Талабалар тасдиқланган электрон шартномани қурилмасига юклаб олиб, белгиланган пул маблағларини ўз вақтида тўлашлари зарур бўлади.

«Ортиқча оворагарчилик ва навбат кутишларсиз kontrakt.edu.uz тизимидан рўйхатдан ўтиб, шартнома учун онлайн ариза юбориш имконияти яратилди», — дейилади расмий хабарда.

Асосий ечим ва смартфондан фойдаланиш имконияти

Кўпчилик талабаларни қизиқтирган энг муҳим масала — компьютер бўлмаган шароитда шартномани қандай қилиб тезкор расмийлаштириш мумкинлигидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, мазкур жараённи янада соддалаштириш мақсадида талабалар шартнома учун аризаларни нафақат веб-сайт, балки махсус ишлаб чиқилган «КОНТРАКТ ЭДУ» мобил иловаси орқали ҳам бир неча дақиқа ичида бевосита смартфонларидан юборишлари ва тасдиқланган ҳужжатни қўлга киритишлари мумкин.

Сизнингча, олийгоҳларда тўлов-шартномаларининг онлайн шаклга ўтказилиши навбат кутиш ва қоғозбозликни қанчалик камайтирди? Янги ўқув йилида ушбу қулайлик сизга ёки яқинларингизга асқатдими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим кўрсатмани контрактда ўқиётган барча талаба дўстларингизга улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қашқадарёда янги газ-конденсат кони очилдиҚашқадарёда янги газ-конденсат кони очилдиБугун, 12:01МИБ ёрдамида 2 ёшли қизалоқ онаси бағрига қайтарилдиМИБ ёрдамида 2 ёшли қизалоқ онаси бағрига қайтарилдиБугун, 11:33Қидирувдаги “Жентра” автомашинаси топилиб, жарима майдонига жойлаштирилдиҚидирувдаги “Жентра” автомашинаси топилиб, жарима майдонига жойлаштирилдиБугун, 11:31Тошкентда 3-синф ўқувчиси билан боғлиқ ҳолат текширилмоқдаТошкентда 3-синф ўқувчиси билан боғлиқ ҳолат текширилмоқдаБугун, 10:41"Таксичи"лар касбини ўзгартирмоқдами? Уларнинг сони деярли 300 мингтага камайди"Таксичи"лар касбини ўзгартирмоқдами? Уларнинг сони деярли 300 мингтага камайдиБугун, 10:32Ёқилғи нархи озиқ-овқатни қимматлаштирмоқда: Кузда бизни нима кутяпти?Ёқилғи нархи озиқ-овқатни қимматлаштирмоқда: Кузда бизни нима кутяпти?Бугун, 10:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Бир сават узум 5 миллион сўмга сотилди
Бир сават узум 5 миллион сўмга сотилди