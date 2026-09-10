Unihertz Титан 2 Элите сотувга чиқди
Ixbt.com маълумотига кўра, замонавий технологиялар бозорида ўзига хос ўринга эга бўлган Unihertz бренди ўзининг янги Unihertz Титан 2 Элите смартфонини Хитой бозорида расман сотувга чиқарди. Ушбу қурилма анъанавий сенсорли экранли телефонлар ҳукмронлик қилаётган даврда жисмоний ҚВEРТЙ-клавиатураси ҳамда 5G тармоғини қўллаб-қувватлаши билан ажралиб туради. Янги гаджет ихчам корпус ва замонавий технологик имкониятларни ўзида мужассам этгани учун ўзига хос фойдаланувчилар аудиториясини қамраб олиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Қурилманинг нархи Хитой бозорида 3599 юан этиб белгиланган. Ушбу смартфон машҳур Титан 2 сериясининг мантиқий давоми ва такомиллаштирилган версияси ҳисобланади. Ишлаб чиқарувчилар ихчамлик ва қулайликни биринчи ўринга қўйиб, фойдаланувчиларга матн теришда ўзгача тажриба тақдим этувчи функционал ечимни тақдим этишган.
Техник хусусиятлар ва ихчам дизайнUnihertz Титан 2 Элите модели юқори даражадаги эргономикаси билан эътиборни тортади. Телефоннинг оғирлиги атиги 163 граммни ташкил этиб, унинг ўлчамлари 117,8 х 75 х 10,4 миллиметрга тенг. Харидорлар учун икки хил — қора ва ўрам қора тусдаги ранг вариантлари тақдим этилган. Смартфон корпуси юқори сифатли авиация алюминий қотишмасидан қолип қуйиш усули ёрдамида тайёрланган бўлиб, бу унинг мустаҳкамлигини таъминлайди.
Дисплей қисмига алоҳида эътибор қаратилган бўлиб, қурилма деярли квадрат шаклидаги 4,03 дюймли AMOLED-экран билан жиҳозланган. Экраннинг ўлчамлари 1080 х 1200 пикселни ташкил қилади. Шунингдек, у 1600 нит пикселли энг юқори ёрқинлик, ДСИ-P3 ранг қамровининг 100 фоизи, 120 Hz янгиланиш частотаси, 2160 Hz ПВМ-карартиш ва 401 ППИ пиксел зичлиги каби илғор кўрсаткичларга эга.
Унумдорлик ва ноёб клавиатура имкониятлариСмартфон MediaTek Dimensity 7400 процессори бошқаруви остида ишлайди. Қурилманинг тезкор хотираси (RAM) 12 GB LPDDR5 турига мансуб бўлса, доимий хотира (ROM) ҳажми 256 GB UFS 3.1 стандартини ташкил этади. Шунингдек, фойдаланувчилар имкониятларини янада кенгайтириш мақсадида 2 TB гача бўлган микроСД хотира карталарини улашлари мумкин.
Қурилманинг асосий ўзига хослиги бўлган жисмоний тўлиқ ўлчамли клавиатура турли хил тезкор тугмалар бирикмаларини қўллаб-қувватлайди. Клавиатура юзаси бўйлаб бармоқни суриш орқали матнни кўриб чиқиш, уни сенсорли панел (тачпад) сифатида ишлатиб сичқонча режимига ўтиш мумкин. Бундан ташқари, матн териш самарадорлигини ошириш учун юқорига ишора қилиш орқали сўзларни ажратиб кўрсатиш ва курсор ҳаракати учун сиғимли сенсорли бошқарув имкониятлари мавжуд бўлиб, бу матнларни аниқ таҳрирлаш имконини беради.
…