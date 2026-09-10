Unihertz Титан 2 Элите сотувга чиқди

·15·Техно
Unihertz Титан 2 Элите сотувга чиқди

Ixbt.com маълумотига кўра, замонавий технологиялар бозорида ўзига хос ўринга эга бўлган Unihertz бренди ўзининг янги Unihertz Титан 2 Элите смартфонини Хитой бозорида расман сотувга чиқарди. Ушбу қурилма анъанавий сенсорли экранли телефонлар ҳукмронлик қилаётган даврда жисмоний ҚВEРТЙ-клавиатураси ҳамда 5G тармоғини қўллаб-қувватлаши билан ажралиб туради. Янги гаджет ихчам корпус ва замонавий технологик имкониятларни ўзида мужассам этгани учун ўзига хос фойдаланувчилар аудиториясини қамраб олиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Қурилманинг нархи Хитой бозорида 3599 юан этиб белгиланган. Ушбу смартфон машҳур Титан 2 сериясининг мантиқий давоми ва такомиллаштирилган версияси ҳисобланади. Ишлаб чиқарувчилар ихчамлик ва қулайликни биринчи ўринга қўйиб, фойдаланувчиларга матн теришда ўзгача тажриба тақдим этувчи функционал ечимни тақдим этишган.

Техник хусусиятлар ва ихчам дизайн

Unihertz Титан 2 Элите модели юқори даражадаги эргономикаси билан эътиборни тортади. Телефоннинг оғирлиги атиги 163 граммни ташкил этиб, унинг ўлчамлари 117,8 х 75 х 10,4 миллиметрга тенг. Харидорлар учун икки хил — қора ва ўрам қора тусдаги ранг вариантлари тақдим этилган. Смартфон корпуси юқори сифатли авиация алюминий қотишмасидан қолип қуйиш усули ёрдамида тайёрланган бўлиб, бу унинг мустаҳкамлигини таъминлайди.

Дисплей қисмига алоҳида эътибор қаратилган бўлиб, қурилма деярли квадрат шаклидаги 4,03 дюймли AMOLED-экран билан жиҳозланган. Экраннинг ўлчамлари 1080 х 1200 пикселни ташкил қилади. Шунингдек, у 1600 нит пикселли энг юқори ёрқинлик, ДСИ-P3 ранг қамровининг 100 фоизи, 120 Hz янгиланиш частотаси, 2160 Hz ПВМ-карартиш ва 401 ППИ пиксел зичлиги каби илғор кўрсаткичларга эга.

Унумдорлик ва ноёб клавиатура имкониятлари

Смартфон MediaTek Dimensity 7400 процессори бошқаруви остида ишлайди. Қурилманинг тезкор хотираси (RAM) 12 GB LPDDR5 турига мансуб бўлса, доимий хотира (ROM) ҳажми 256 GB UFS 3.1 стандартини ташкил этади. Шунингдек, фойдаланувчилар имкониятларини янада кенгайтириш мақсадида 2 TB гача бўлган микроСД хотира карталарини улашлари мумкин.

Қурилманинг асосий ўзига хослиги бўлган жисмоний тўлиқ ўлчамли клавиатура турли хил тезкор тугмалар бирикмаларини қўллаб-қувватлайди. Клавиатура юзаси бўйлаб бармоқни суриш орқали матнни кўриб чиқиш, уни сенсорли панел (тачпад) сифатида ишлатиб сичқонча режимига ўтиш мумкин. Бундан ташқари, матн териш самарадорлигини ошириш учун юқорига ишора қилиш орқали сўзларни ажратиб кўрсатиш ва курсор ҳаракати учун сиғимли сенсорли бошқарув имкониятлари мавжуд бўлиб, бу матнларни аниқ таҳрирлаш имконини беради.

UnihertzСмартфонҚВEРТЙТехнологияХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ 2035 йилга бориб йилига 10 мингта космик ракета учирмоқчиАҚШ 2035 йилга бориб йилига 10 мингта космик ракета учирмоқчиБугун, 14:50Apple компаниясининг янги iPhone Дуо гаджети қандай имкониятларга эгаApple компаниясининг янги iPhone Дуо гаджети қандай имкониятларга эгаБугун, 14:24Ой базасида қандай ўсимликлар етиштирилиши маълум бўлдиОй базасида қандай ўсимликлар етиштирилиши маълум бўлдиБугун, 13:56Apple компаниясининг янги iPhone Дуо смартфони тақдим этилдиApple компаниясининг янги iPhone Дуо смартфони тақдим этилдиБугун, 13:21Vivo X500 Pro Max флагмани учун профессионал суратга олиш тўплами тақдим этилдиVivo X500 Pro Max флагмани учун профессионал суратга олиш тўплами тақдим этилдиБугун, 12:51Xiaomi сунъий интеллектга эга илк хавфсиз газ плитасини тақдим этдиXiaomi сунъий интеллектга эга илк хавфсиз газ плитасини тақдим этдиБугун, 12:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади