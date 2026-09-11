Xiaomi Mijia портатив насоси Хитой бозорида сотувга чиқарилди
Хитойнинг технология гиганти Xiaomi ўзининг янги авлод портатив қурилмаларидан бири бўлган Mijia чўнтак насосини савдога чиқарди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма автомобил ва велосипед шиналаридан тортиб тўпларгача бўлган турли буюмларни қисқа фурсатда дамлаш имконини беради ҳамда кундалик ҳаётда қулай ёрдамчига айланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги Xiaomi Mijia насоси дастлаб JD.com савдо майдончасида пайдо бўлди. Ихчам ўлчамли ва қулай корпусга эга бўлган мазкур қурилма велосипедлар, электр самокатлар, мотоцикллар ҳамда спорт тўплари учун мўлжалланган бўлиб, зарурат туғилганда автомобил шиналарини ҳам муваффақиятли тўлдира олади.
Қурилманинг техник имкониятлари ва қулайликлариҚурилманинг ташқи кўриниши ҳам замонавий талабларга тўла жавоб беради. Узоқ муддатли фойдаланишни таъминлаш мақсадида корпусга махсус ИМЛ мат қоплама берилган бўлиб, у тирналишларга нисбатан юқори чидамлилик кўрсатади. Шунингдек, тўпламга созланадиган Л шаклидаги шланг киритилган, корпусда эса қулай қувват индикатори мавжуд.
Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, портатив қурилма 150 ПСИ гача бўлган босимга бардош бера олади. Масалан, бўш велосипед қопламасини атиги 60 сония ичида тўлиқ тўлдиришга қодир. Қурилмада мотоцикл, велосипед ва тўплар учун махсус тайёр режимлар мавжуд бўлиб, шахсий режимда насос охирги фойдаланилган босим кўрсаткичини эслаб қолиш хусусиятига эга.
Хавфсизлик ва қўшимча функцияларНасоснинг қуйи қисмида ўрнатилган ёруғлик чироғи мавжуд бўлиб, у доимий оқ ёруғлик тарқатиши ёки фавқулодда вазиятларда СОС сигналини бериши мумкин. Бу айниқса кечки пайт ёки қоронғи шароитда юзага келган носозликларни бартараф этишда қўл келади.
Ички қуввати 2000 мА·ч бўлган аккумулятор битта қувватланишда саккизта велосипед шинасини дамлаш учун етарли бўлади. Юқори аниқликдаги датчик босимни ±1 ПСИ аниқликда ўлчайди. Қурилма ёқилганда ўзини ўзи калибрлайди ва белгиланган қийматга етгач, автоматик равишда ишини тўхтатади.
Эслатиб ўтамиз, Xiaomi бундан олдинроқ Xiaomi Малл ва Xiaomi Ёупин платформаларида яна-да қувватлироқ бўлган Mijia Air Пумп 3 насоси учун краудфандинг компаниясини йўлга қўйган эди. Янги чўнтак насоси эса кундалик фойдаланиш учун янада қулай ва мобил ечим сифатида эътиборни тортмоқда.
…