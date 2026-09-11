Xiaomi Mijia портатив насоси Хитой бозорида сотувга чиқарилди

·0·Техно
Xiaomi Mijia портатив насоси Хитой бозорида сотувга чиқарилди

Хитойнинг технология гиганти Xiaomi ўзининг янги авлод портатив қурилмаларидан бири бўлган Mijia чўнтак насосини савдога чиқарди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма автомобил ва велосипед шиналаридан тортиб тўпларгача бўлган турли буюмларни қисқа фурсатда дамлаш имконини беради ҳамда кундалик ҳаётда қулай ёрдамчига айланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги Xiaomi Mijia насоси дастлаб JD.com савдо майдончасида пайдо бўлди. Ихчам ўлчамли ва қулай корпусга эга бўлган мазкур қурилма велосипедлар, электр самокатлар, мотоцикллар ҳамда спорт тўплари учун мўлжалланган бўлиб, зарурат туғилганда автомобил шиналарини ҳам муваффақиятли тўлдира олади.

Қурилманинг техник имкониятлари ва қулайликлари

Қурилманинг ташқи кўриниши ҳам замонавий талабларга тўла жавоб беради. Узоқ муддатли фойдаланишни таъминлаш мақсадида корпусга махсус ИМЛ мат қоплама берилган бўлиб, у тирналишларга нисбатан юқори чидамлилик кўрсатади. Шунингдек, тўпламга созланадиган Л шаклидаги шланг киритилган, корпусда эса қулай қувват индикатори мавжуд.

Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, портатив қурилма 150 ПСИ гача бўлган босимга бардош бера олади. Масалан, бўш велосипед қопламасини атиги 60 сония ичида тўлиқ тўлдиришга қодир. Қурилмада мотоцикл, велосипед ва тўплар учун махсус тайёр режимлар мавжуд бўлиб, шахсий режимда насос охирги фойдаланилган босим кўрсаткичини эслаб қолиш хусусиятига эга.

Хавфсизлик ва қўшимча функциялар

Насоснинг қуйи қисмида ўрнатилган ёруғлик чироғи мавжуд бўлиб, у доимий оқ ёруғлик тарқатиши ёки фавқулодда вазиятларда СОС сигналини бериши мумкин. Бу айниқса кечки пайт ёки қоронғи шароитда юзага келган носозликларни бартараф этишда қўл келади.

Ички қуввати 2000 мА·ч бўлган аккумулятор битта қувватланишда саккизта велосипед шинасини дамлаш учун етарли бўлади. Юқори аниқликдаги датчик босимни ±1 ПСИ аниқликда ўлчайди. Қурилма ёқилганда ўзини ўзи калибрлайди ва белгиланган қийматга етгач, автоматик равишда ишини тўхтатади.

Эслатиб ўтамиз, Xiaomi бундан олдинроқ Xiaomi Малл ва Xiaomi Ёупин платформаларида яна-да қувватлироқ бўлган Mijia Air Пумп 3 насоси учун краудфандинг компаниясини йўлга қўйган эди. Янги чўнтак насоси эса кундалик фойдаланиш учун янада қулай ва мобил ечим сифатида эътиборни тортмоқда.

XiaomiMijiaПортатив насосJD.comТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Elon Musk режиссёр Алекс Гибней ва унинг янги фильмига қарши суд билан таҳдид қилдиElon Musk режиссёр Алекс Гибней ва унинг янги фильмига қарши суд билан таҳдид қилдиБугун, 15:24iPhone ҳужумга учради: Туркиянинг уч вазирига айғоқчи дастурлар орқали ҳужум уюштирилдиiPhone ҳужумга учради: Туркиянинг уч вазирига айғоқчи дастурлар орқали ҳужум уюштирилдиБугун, 15:20Сунъий интеллект соҳаси етакчиси Эндрю Таллак Meta компаниясини тарк этдиСунъий интеллект соҳаси етакчиси Эндрю Таллак Meta компаниясини тарк этдиБугун, 14:50АҚШ Африкада Huawei таъсирини камайтириш учун қарийб 100 миллион доллар ажратмоқдаАҚШ Африкада Huawei таъсирини камайтириш учун қарийб 100 миллион доллар ажратмоқдаБугун, 14:24Huawei Пура Х Виев смартфони илк кунда 180 минг нусхада сотилдиHuawei Пура Х Виев смартфони илк кунда 180 минг нусхада сотилдиБугун, 13:57«Яширинча ёзиб олади!»: LG телевизорларидаги 216 миллионлик шпионлик фош этилди«Яширинча ёзиб олади!»: LG телевизорларидаги 216 миллионлик шпионлик фош этилдиБугун, 13:06
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади