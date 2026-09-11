iPhone ҳужумга учради: Туркиянинг уч вазирига айғоқчи дастурлар орқали ҳужум уюштирилди

·38·Техно
iPhone ҳужумга учради: Туркиянинг уч вазирига айғоқчи дастурлар орқали ҳужум уюштирилди

Халқаро кибермаконда давлат даражасидаги юқори мартабали мулозимларга қаратилган навбатдаги шов-шувли айғоқчилик можароси портлади. Бир томонда — дунёнинг энг ҳимояланган тизимларидан бири саналадиган Apple корпорациясининг шахсан огоҳлантириши: Туркия ҳукуматининг амалдаги нақ уч нафар вазирига қарашли iPhone смартфонлари тижорий шпионлик дастурлари орқали нишонга олингани маълум қилинди. Иккинчи томонда эса — Анқаранинг тезкор мудофааси: Туркия хавфсизлик хизматлари кучайтирилган ҳимоя ва миллий шифрланган иловалар туфайли бузғунчилар ҳукуматнинг махфий маълумотларига ета олмаганини таъкидламоқда. Таниқли журналист Рағип Сойлу ва «Yeni Şafak» нашри томонидан эълон қилинган бу маълумот қитъалараро кибер-урушлар янги босқичга чиққанидан дарак бермоқда. Хўш, Анқара элитасининг телефонларини бузишга кимлар уринди, Apple қандай қилиб 110 дан зиёд давлатни қамраб олган ҳужумни пайқади ва турк мулозимларини қандай қалқон асраб қолди?

Биринчи томон зарбаси: Apple’нинг шошилинч бонги ва тижорий шпионлик нишони

Купертино гиганти ўз тизимидаги заифликлар ва нишонга олинган сиёсий шахслар бўйича мислсиз кенг кўламли огоҳлантириш тўлқинини бошлади:

  • 110 дан ортиқ мамлакатга огоҳлантириш: Apple августдан буён 110 дан зиёд давлатдаги юқори мартабали сиёсатчилар, фаоллар ва журналистларга уларнинг iPhone қурилмалари давлатлар ҳомийлигидаги илғор тижорий шпионлик дастурлари ҳужумига учрагани тўғрисида шошилинч хабарномалар юборди;

  • Туркиянинг уч нафар вазири хавф остида: Компания Туркия ҳукуматининг уч нафар амалдаги вазирини шахсан огоҳлантириб, уларнинг гаджетларига нисбатан мақсадли киберҳужум уринишлари қайд этилганини билдирди;

  • Номаълум ва кучли қурол: Ҳужумда айнан қайси шпионлик дастури (Pegasus, Predator ёки янги турдаги киберқурол) қўллангани расман очиқланмаган бўлса-да, бу даражадаги ҳужумлар одатда миллионлаб доллар турувчи махсус тизимлар ёрдамида амалга оширилиши маълум;

  • Вазирлар исмларининг сир сақланиши: Хавфсизлик нуқтаи назаридан нишонга олинган вазирларнинг исм-шарифлари жамоатчиликка эълон қилинмади.

Иккинчи томон ҳимояси: Анқаранинг киберқалқони ва аппаратларни шошилинч алмаштириш

Туркия ҳукумати ва махсус хизматлари эса ҳужум муваффақиятсиз якунланганини ва вазият тўлиқ назоратда эканини билдирмоқда:

  • «Бирорта ҳам маълумот сизиб чиқмади»: Туркия расмий вакиллари телефонларни бузиб кириш уринишлари бартараф этилганини ва хакерлар вазирларнинг маълумотларига кира олмаганини таъкидлади;

  • Кучайтирилган ҳимоя ва миллий шифрлаш: Вазирларнинг аппаратларида стандарт тизимлар эмас, балки алоҳида хавфсизлик режимлари ва махсус ишлаб чиқилган шифрланган иловалар ишлагани ҳужумни қайтаришда ҳал қилувчи рол ўйнади;

  • Шошилинч текширув ва янги телефонлар: Огоҳлантириш олинган заҳоти барча уч вазирнинг телефонлари зудлик билан мусодара қилиниб, чуқур экспертизадан ўтказилди ҳамда улар янги, хавфсиз қурилмаларга алмаштирилди;

  • Давлат хавфсизлик протоколларини кескинлаштириш: Воқеа ортидан бутун турк ҳукумати аъзолари ва стратегик вазирликлар бўйлаб алоқа воситаларини ишлатиш бўйича чекловлар кучайтирилди.

«Бизнинг давлат мулозимларимиз оддий смартфонлардан фойдаланмайди. Уларда юқори даражада кодланган ва махсус ҳимояланган тизимлар мавжуд. Ҳужумчиларнинг ҳар қандай уриниши ана шу хавфсизлик деворига бориб урилди», — дея таъкидламоқда Анқарадаги расмий доиралар.

Миллиардлик шпионлик индустрияси ва миллий мудофаа кураши

Баҳолаш мезонлари

Ҳужумчилар ва Apple огоҳлантириши

Анқаранинг мудофаа чоралари

Ҳужум даражаси

Юқори технологияли тижорий шпион дастурлари орқали нишонли ҳужум

Кўп босқичли хавфсизлик ва махсус шифрланган алоқа иловалари

Географик қамров

110 дан ортиқ мамлакатдаги элита вакиллари қаторида Туркия ҳам бор

Фақат турк мулозимларини қамраб олган локал ҳимоя тизими

Натижа

Заифликнинг топилиши ва расмий огоҳлантириш чиқарилиши

Бузиб киришнинг муваффақиятсизлиги, телефонларнинг шошилинч алмаштирилиши

Кейинги хавф

Янги «нолинчи кун» (zero-day) заифликлари пайдо бўлиш эҳтимоли

Ҳукумат алоқаси тўлиқ миллий аппарат-дастурий мажмуага ўтказилиши зарурати

Тарозининг бир томонида дунёнинг энг илғор разведка дастурлари ёрдамида давлат арбобларини яширин кузатув остига олишга уринаётган яширин кучлар ва Apple’нинг хавотирли бонги турган бўлса, иккинчи паллада мураккаб шифрлаш тизимлари орқали ҳужумларни қайтарган Туркия давлат хавфсизлик тизими турибди. Бу дуэл ҳатто энг қимматбаҳо ва ҳимояланган тижорий смартфонлар ҳам сиёсий мулозимлар учун тўлиқ кафолат беролмаслигини кўрсатди.

Сизнингча, Туркиянинг уч вазирига уюштирилган бу киберҳужум ортида қайси давлатлар ёки разведка тузилмалари турибди? Юқори мартабали сиёсатчиларга хорижий брендларнинг (масалан, Apple ёки Android) смартфонларидан фойдаланишни бутунлай тақиқлаб, фақат ёпиқ миллий алоқага ўтиш вақти келмадими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва давлатлар ўртасидаги яширин кибер-уруш таҳлилини дўстларингизга улашинг!

AppleТуркияПегасусАнқара
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi Mijia портатив насоси Хитой бозорида сотувга чиқарилдиXiaomi Mijia портатив насоси Хитой бозорида сотувга чиқарилдиБугун, 15:54Elon Musk режиссёр Алекс Гибней ва унинг янги фильмига қарши суд билан таҳдид қилдиElon Musk режиссёр Алекс Гибней ва унинг янги фильмига қарши суд билан таҳдид қилдиБугун, 15:24Сунъий интеллект соҳаси етакчиси Эндрю Таллак Meta компаниясини тарк этдиСунъий интеллект соҳаси етакчиси Эндрю Таллак Meta компаниясини тарк этдиБугун, 14:50АҚШ Африкада Huawei таъсирини камайтириш учун қарийб 100 миллион доллар ажратмоқдаАҚШ Африкада Huawei таъсирини камайтириш учун қарийб 100 миллион доллар ажратмоқдаБугун, 14:24Huawei Пура Х Виев смартфони илк кунда 180 минг нусхада сотилдиHuawei Пура Х Виев смартфони илк кунда 180 минг нусхада сотилдиБугун, 13:57«Яширинча ёзиб олади!»: LG телевизорларидаги 216 миллионлик шпионлик фош этилди«Яширинча ёзиб олади!»: LG телевизорларидаги 216 миллионлик шпионлик фош этилдиБугун, 13:06
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади