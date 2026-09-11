Энзо Мареска Манчестер дербиси олдидан таркибдаги ўзгаришларни маълум қилди

·0·Спорт
Энзо Мареска Манчестер дербиси олдидан таркибдаги ўзгаришларни маълум қилди

Англия Премер-лигаси пешқадами Манчестер Сити якшанба куни сафарда Манчестер Юнайтед жамоасига қарши баҳс олиб боради. Goal.com хабар беришича, “шаҳарликлар” бош мураббийи Энзо Мареска Олд Траффорддаги принципиал тўқнашув олдидан жамоанинг кадрлар борасидаги ҳолатига ойдинлик киритди ва бу учрашув жамоа учун мавсумдаги энг масъулиятли синовлардан бири бўлишини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жамоа бош мураббийи Энзо Мареска матбуот анжуманида мухлисларни хурсанд қилувчи хушхабарни эълон қилди. Унга кўра, иқтидорли футболчи Нико ЎРейлли бел қисмидаги жароҳатидан тўлиқ фориғ бўлиб, бўлажак дербида майдонга тушишга тайёр. Ўтган мавсумда Пеп Гвардиола қўл остида порлай бошлаган Англия терма жамоаси аъзоси сўнгги икки учрашувни ўтказиб юборган эди.

Таркибдаги йўқотишлар ва тикланиш жараёни

Италиялик мутахассис ёш академия тарбияланувчисининг жисмоний ҳолати аъло даражада эканини тасдиқлади. Маресканинг сўзларига кўра, Нико ЎРейлли бўлажак шиддатли баҳсда иштирок этиш учун юз фоизга тайёр ва жамоага катта ёрдам бера олади. Бироқ, барча янгиликлар ҳам бирдек ижобий эмас.

Жамоанинг белгиялик вингери Жереми Доку эса ҳанузгача сафга қайтгани йўқ. У мавсум бошидаги Англия Суперкубоги доирасида Арсеналга қарши кечган ўйиндан буён майдонга тушгани йўқ. Мураббий футболчининг оёқ мушакларидаги жароҳати ҳали бутунлай тузалмагани ва майдонга қайтиш учун унга яна бир неча кун кераклигини билдирди.

Дерби олдидан босим ва тарихий статистика

Жорий мавсум Энзо Мареска учун бош мураббий сифатида илк бор Манчестер дербисида қатнашиш билан аҳамиятлидир. Мутахассис мазкур дерби шиддати ва муҳимлигини яхши тушунади, чунки у илгари Пеп Гвардиоланинг ёрдамчиси сифатида ҳам бу атмосферани бошдан кечирган.

Шунга қарамай, Манчестер Сити сўнгги йилларда асосий рақибининг майдонида қийинчиликларга дуч келмоқда. Жамоа Манчестер Юнайтедга қарши охирги олтита учрашувнинг атиги иккитасида ғалаба қозонган холос ва Олд Траффорд стадионида уч йилдан бери зафар қуча олмаяпти.

Мареска ўз сўзида ўйиннинг аҳамиятини юқори баҳолаб, шогирдлари бундай босим остида ўз ўйин услубига содиқ қолиши кераклигини таъкидлади. “Бу турли сабабларга кўра жуда муҳим ўйин. Дерби айниқса шу ерда қандай аҳамиятга эга эканини яхши биламиз. Энг муҳими — ўзимиздек ҳаракат қилиш ва охирида натижани кўриш”, деди бош мураббий.

Манчестер СитиМанчестер ЮнайтедЭнзо МарескаНико ЎРейллиПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Топурия қайтади: Гейжига қарши реваншми ёки Пимблетт билан супер тўқнашув?Топурия қайтади: Гейжига қарши реваншми ёки Пимблетт билан супер тўқнашув?Бугун, 14:44«Барчасини сониялар ҳал қилди»: Раҳмоналиев «Олд Траффорд»даги 0:4 ҳақида очиқ гапирди«Барчасини сониялар ҳал қилди»: Раҳмоналиев «Олд Траффорд»даги 0:4 ҳақида очиқ гапирдиБугун, 14:37Деклан Райс Кевин Де Бруйненинг ўйинига юқори баҳо бердиДеклан Райс Кевин Де Бруйненинг ўйинига юқори баҳо бердиБугун, 13:50Манчестер Юнайтед сардори Бруно Фернандеш жароҳат олиб, дерби олдидан хавотир уйғотдиМанчестер Юнайтед сардори Бруно Фернандеш жароҳат олиб, дерби олдидан хавотир уйғотдиБугун, 13:38Криштиану Роналду Осиё Чемпионлар лигасида ғолиб чиқиш учун кураш бошлайдиКриштиану Роналду Осиё Чемпионлар лигасида ғолиб чиқиш учун кураш бошлайдиБугун, 11:52Анвар Анваров жаҳоннинг энг кучли сакровчилари билан бир майдондаАнвар Анваров жаҳоннинг энг кучли сакровчилари билан бир майдондаБугун, 11:08
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди