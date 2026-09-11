Энзо Мареска Манчестер дербиси олдидан таркибдаги ўзгаришларни маълум қилди
Англия Премер-лигаси пешқадами Манчестер Сити якшанба куни сафарда Манчестер Юнайтед жамоасига қарши баҳс олиб боради. Goal.com хабар беришича, “шаҳарликлар” бош мураббийи Энзо Мареска Олд Траффорддаги принципиал тўқнашув олдидан жамоанинг кадрлар борасидаги ҳолатига ойдинлик киритди ва бу учрашув жамоа учун мавсумдаги энг масъулиятли синовлардан бири бўлишини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жамоа бош мураббийи Энзо Мареска матбуот анжуманида мухлисларни хурсанд қилувчи хушхабарни эълон қилди. Унга кўра, иқтидорли футболчи Нико ЎРейлли бел қисмидаги жароҳатидан тўлиқ фориғ бўлиб, бўлажак дербида майдонга тушишга тайёр. Ўтган мавсумда Пеп Гвардиола қўл остида порлай бошлаган Англия терма жамоаси аъзоси сўнгги икки учрашувни ўтказиб юборган эди.
Таркибдаги йўқотишлар ва тикланиш жараёниИталиялик мутахассис ёш академия тарбияланувчисининг жисмоний ҳолати аъло даражада эканини тасдиқлади. Маресканинг сўзларига кўра, Нико ЎРейлли бўлажак шиддатли баҳсда иштирок этиш учун юз фоизга тайёр ва жамоага катта ёрдам бера олади. Бироқ, барча янгиликлар ҳам бирдек ижобий эмас.
Жамоанинг белгиялик вингери Жереми Доку эса ҳанузгача сафга қайтгани йўқ. У мавсум бошидаги Англия Суперкубоги доирасида Арсеналга қарши кечган ўйиндан буён майдонга тушгани йўқ. Мураббий футболчининг оёқ мушакларидаги жароҳати ҳали бутунлай тузалмагани ва майдонга қайтиш учун унга яна бир неча кун кераклигини билдирди.
Дерби олдидан босим ва тарихий статистикаЖорий мавсум Энзо Мареска учун бош мураббий сифатида илк бор Манчестер дербисида қатнашиш билан аҳамиятлидир. Мутахассис мазкур дерби шиддати ва муҳимлигини яхши тушунади, чунки у илгари Пеп Гвардиоланинг ёрдамчиси сифатида ҳам бу атмосферани бошдан кечирган.
Шунга қарамай, Манчестер Сити сўнгги йилларда асосий рақибининг майдонида қийинчиликларга дуч келмоқда. Жамоа Манчестер Юнайтедга қарши охирги олтита учрашувнинг атиги иккитасида ғалаба қозонган холос ва Олд Траффорд стадионида уч йилдан бери зафар қуча олмаяпти.
Мареска ўз сўзида ўйиннинг аҳамиятини юқори баҳолаб, шогирдлари бундай босим остида ўз ўйин услубига содиқ қолиши кераклигини таъкидлади. “Бу турли сабабларга кўра жуда муҳим ўйин. Дерби айниқса шу ерда қандай аҳамиятга эга эканини яхши биламиз. Энг муҳими — ўзимиздек ҳаракат қилиш ва охирида натижани кўриш”, деди бош мураббий.
…