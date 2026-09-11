АҚШ Африкада Huawei таъсирини камайтириш учун қарийб 100 миллион доллар ажратмоқда

·0·Техно
АҚШ Африкада Huawei таъсирини камайтириш учун қарийб 100 миллион доллар ажратмоқда

АҚШ маъмурияти Африка қитъасидаги ягона америкаликларга тегишли бўлган Африселл телекоммуникация компаниясига қарийб 100 миллион доллар миқдорида имтиёзли кредит тақдим этишни режалаштирмоқда. Ушбу маблағ Хитойнинг Huawei компаниясининг минтақадаги кенгайишига қарши курашиш ҳамда замонавий алоқа инфратузилмасини ривожлантиришга йўналтирилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Reuters агентлиги танишиб чиққан лойиҳа ҳужжатига кўра, ушбу молиявий кўмак Африселл компаниясига АҚШ ва бошқа ҳамкор етказиб берувчиларнинг энг сўнгги мобил алоқа технологияларига сармоя киритиш имконини беради. Мазкур ташаббус Вашингтоннинг хорижий давлатларда учинчи томон телекоммуникация ускуналаридан фойдаланишни кенгайтириш бўйича кенг кўламли кампаниясининг муҳим қисми ҳисобланади.

Африселл Ҳолдинг Limited бош директори Зиад Даллул ЭХИМ билан ҳамкорлик қилишдан мамнун эканини таъкидлаб, бу улар фаолият юритадиган бозорларда ишончли ва хавфсиз алоқа инфратузилмасини жорий этишга хизмат қилишини билдирди. Хабар қилинишича, мазкур кредит илгари оммага эълон қилинмаган бўлиб, АҚШ расмийларининг узоқ муддатли стратегиясига асосланади.

Хитой технологияларига қарши глобал кураш

АҚШ маъмурияти ўзининг биринчи президентлик даврида «тоза тармоқ» ташаббусини бошлаган эди. Ушбу дастур Америка ва унинг иттифоқчилари инфратузилмасидан Хитой телекоммуникация технологиялари, иловалари ҳамда алоқа операторларини босқичма-босқич чиқариб юборишни мақсад қилган. Вашингтон бу саъй-ҳаракатларни кейинги даврларда ҳам изчил давом эттирмоқда.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, Қўшма Штатлар фойдаланувчиларни пойлоқлаш ва жосуслик қилиш айбловлари билан Huawei компаниясига нисбатан қатъий санкциялар жорий этган. Бироқ Хитой компанияси мазкур айбловларнинг барчасини қатъиян рад этиб келади. Шунга қарамамай, Американинг босими халқаро миқёсда ўз таъсирини кўрсатмоқда.

Африка бозоридаги вазият ва рақобат

Коунтерпоинт Ресеарч тадқиқот компанияси маълумотларига кўра, бугунги кунда Huawei Африкадаги 5G инфратузилмаси бозорининг қарийб 52 фоизини эгаллаб турибди. Бу эса Хитой компаниясининг қитъадаги мавқеи жуда кучли эканини ва уни сиқиб чиқариш осон кечмаслигини кўрсатади.

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ ixbt.com маълумотига кўра, Ҳиндистон ўз тармоқларини Huawei ва ZTE ускуналаридан тозалашга тайёргарлик кўраётгани хабар қилинганди. Мутахассисларнинг ҳисоб-китобларига кўра, ушбу ускунларни алмаштириш маҳаллий операторларга нақд 3 миллиард долларга тушиши мумкин.

HuaweiАҚШАфрикаАфриселл5G
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Пура Х Виев смартфони илк кунда 180 минг нусхада сотилдиHuawei Пура Х Виев смартфони илк кунда 180 минг нусхада сотилдиБугун, 13:57«Яширинча ёзиб олади!»: LG телевизорларидаги 216 миллионлик шпионлик фош этилди«Яширинча ёзиб олади!»: LG телевизорларидаги 216 миллионлик шпионлик фош этилдиБугун, 13:06Honor Watch 6 Pro ақлли соатлари 28-сентябрда сотувга чиқадиHonor Watch 6 Pro ақлли соатлари 28-сентябрда сотувга чиқадиБугун, 12:56Galaxy Z Fold8 учун Apple услубидаги анимация яратилдиGalaxy Z Fold8 учун Apple услубидаги анимация яратилдиБугун, 10:57Samsung Apple компаниясининг илк буклама телефонини масхара қилдиSamsung Apple компаниясининг илк буклама телефонини масхара қилдиБугун, 09:27Нинкеар компанияси ИФА 2026 кўргазмасида U9 Pro ноутбукини тақдим этдиНинкеар компанияси ИФА 2026 кўргазмасида U9 Pro ноутбукини тақдим этдиБугун, 01:23
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади