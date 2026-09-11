АҚШ Африкада Huawei таъсирини камайтириш учун қарийб 100 миллион доллар ажратмоқда
АҚШ маъмурияти Африка қитъасидаги ягона америкаликларга тегишли бўлган Африселл телекоммуникация компаниясига қарийб 100 миллион доллар миқдорида имтиёзли кредит тақдим этишни режалаштирмоқда. Ушбу маблағ Хитойнинг Huawei компаниясининг минтақадаги кенгайишига қарши курашиш ҳамда замонавий алоқа инфратузилмасини ривожлантиришга йўналтирилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Reuters агентлиги танишиб чиққан лойиҳа ҳужжатига кўра, ушбу молиявий кўмак Африселл компаниясига АҚШ ва бошқа ҳамкор етказиб берувчиларнинг энг сўнгги мобил алоқа технологияларига сармоя киритиш имконини беради. Мазкур ташаббус Вашингтоннинг хорижий давлатларда учинчи томон телекоммуникация ускуналаридан фойдаланишни кенгайтириш бўйича кенг кўламли кампаниясининг муҳим қисми ҳисобланади.
Африселл Ҳолдинг Limited бош директори Зиад Даллул ЭХИМ билан ҳамкорлик қилишдан мамнун эканини таъкидлаб, бу улар фаолият юритадиган бозорларда ишончли ва хавфсиз алоқа инфратузилмасини жорий этишга хизмат қилишини билдирди. Хабар қилинишича, мазкур кредит илгари оммага эълон қилинмаган бўлиб, АҚШ расмийларининг узоқ муддатли стратегиясига асосланади.
Хитой технологияларига қарши глобал курашАҚШ маъмурияти ўзининг биринчи президентлик даврида «тоза тармоқ» ташаббусини бошлаган эди. Ушбу дастур Америка ва унинг иттифоқчилари инфратузилмасидан Хитой телекоммуникация технологиялари, иловалари ҳамда алоқа операторларини босқичма-босқич чиқариб юборишни мақсад қилган. Вашингтон бу саъй-ҳаракатларни кейинги даврларда ҳам изчил давом эттирмоқда.
Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, Қўшма Штатлар фойдаланувчиларни пойлоқлаш ва жосуслик қилиш айбловлари билан Huawei компаниясига нисбатан қатъий санкциялар жорий этган. Бироқ Хитой компанияси мазкур айбловларнинг барчасини қатъиян рад этиб келади. Шунга қарамамай, Американинг босими халқаро миқёсда ўз таъсирини кўрсатмоқда.
Африка бозоридаги вазият ва рақобатКоунтерпоинт Ресеарч тадқиқот компанияси маълумотларига кўра, бугунги кунда Huawei Африкадаги 5G инфратузилмаси бозорининг қарийб 52 фоизини эгаллаб турибди. Бу эса Хитой компаниясининг қитъадаги мавқеи жуда кучли эканини ва уни сиқиб чиқариш осон кечмаслигини кўрсатади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ ixbt.com маълумотига кўра, Ҳиндистон ўз тармоқларини Huawei ва ZTE ускуналаридан тозалашга тайёргарлик кўраётгани хабар қилинганди. Мутахассисларнинг ҳисоб-китобларига кўра, ушбу ускунларни алмаштириш маҳаллий операторларга нақд 3 миллиард долларга тушиши мумкин.
…