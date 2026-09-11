Elon Musk режиссёр Алекс Гибней ва унинг янги фильмига қарши суд билан таҳдид қилди
Дунёга машҳур тадбиркор ва инноватор Elon Musk тез орада намойиш этилиши кутилаётган ҳужжатли фильм муаллифларига қарши судга мурожаат қилишини маълум қилди. Гап таниқли режиссёр Алекс Гибней томонидан суратга олинган Муск номли картина ҳақида бормоқда. Мазкур лойиҳа катта шов-шувларга сабаб бўлиб, унинг атрофидаги ҳуқуқий зиддиятлар кундан-кунга кучаймоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Elon Muskнинг ҳуқуқшуноси Алекс Спиро Жигсав Продуктионс нашриёт компаниясига расмий хат йўллаган. Ушбу мактубда фильмда туҳмат характеридаги маълумотлар мавжудлиги иддао қилиниб, агар картина эфирга узатилса ёки тақдим этилса, судга мурожаат қилиниши ҳақида огоҳлантирилган. Можаронинг асосий сабаби фильмда тилга олинган шахсий ёзишмалар ва космик технологиялар билан боғлиқ.
Фильмимдаги мунозарали саҳналар ва хабарларФильмда режиссёр Алекс Гибней Ашлей Ст. Клаир билан суҳбатлашган. Ашлей илгари Elon Musk билан учрашган ва ундан фарзанд кўрган аёл сифатида танилган. Картинада унинг 2024-йил ноябрь ойида бўлиб ўтган АҚШ президентлик сайловлари олдидан миллиардердан олган матнли хабарлари тасвирланган. Ушбу хабарларда Муск Доналд Трумпнинг ғалабасидан оптимизм билан қарашини ва «эртага матрицада аномалия чиқаришларини» ёзгани айтилади.
Ашлей Ст. Клаир бу нимани англатишини сўраганда, Муск космосдаги лазерлардан фойдаланишни режалаштираётганини ва ҳозирда унинг космосда 10 мингдан ортиқ лазери борлигини таъкидлаган. Фильм муаллифи бу SpaceX компаниясига тегишли сунъий йўлдошлар ҳақидами ёки йўқми деб сўраганда, қаҳрамон бошқа жойда лазерлар борлигини билмаслигини билдирган. Ҳуқуқшунос Алекс Спиро бу саҳна Starlink тизими сайловларда овозларни сохталаштирганига оид асоссиз назарияларни тарғиб қилишга қаратилганини таъкидлаган.
Сунъий интеллект ва томонларнинг кескин муносабатиФильм атрофидаги тортишувлар фақатгина ёзишмалар билан чекланиб қолмайди. Алекс Спиро жамоаси ижодкорлар Elon Musk билан боғланишдан ва унинг изоҳларини олишдан қасддан бош тортганини даъво қилмоқда. Ўз навбатида, режиссёр Алекс Гибней миллиардернинг ўзи интервю беришни рад этганини маълум қилган. Натижада, фильмда ҳақиқий Elon Musk ўрнига сунъий интеллект ёрдамида яратилган унинг деэпфаке версиясидан фойдаланилган.
Ашлей Ст. Клаир эса ҳуқуқшуноснинг таҳдидларини кескин танқид қилиб, уларни шунчаки қўрқитиш уриниши деб атади. Унинг фикрича, Марсни колонизация қилиш эҳтимоли бундай суд ишини ютиб чиқиш эҳтимолидан кўра юқорироқдир. Ўз навбатида, Elon Musk ҳам ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида мазкур лойиҳа ва унинг ижодкорларига нисбатан ўзининг қаттиқ норозилигини очиқ билдиришда давом этмоқда.
…