Elon Musk режиссёр Алекс Гибней ва унинг янги фильмига қарши суд билан таҳдид қилди

·6·Техно
Elon Musk режиссёр Алекс Гибней ва унинг янги фильмига қарши суд билан таҳдид қилди

Дунёга машҳур тадбиркор ва инноватор Elon Musk тез орада намойиш этилиши кутилаётган ҳужжатли фильм муаллифларига қарши судга мурожаат қилишини маълум қилди. Гап таниқли режиссёр Алекс Гибней томонидан суратга олинган Муск номли картина ҳақида бормоқда. Мазкур лойиҳа катта шов-шувларга сабаб бўлиб, унинг атрофидаги ҳуқуқий зиддиятлар кундан-кунга кучаймоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Elon Muskнинг ҳуқуқшуноси Алекс Спиро Жигсав Продуктионс нашриёт компаниясига расмий хат йўллаган. Ушбу мактубда фильмда туҳмат характеридаги маълумотлар мавжудлиги иддао қилиниб, агар картина эфирга узатилса ёки тақдим этилса, судга мурожаат қилиниши ҳақида огоҳлантирилган. Можаронинг асосий сабаби фильмда тилга олинган шахсий ёзишмалар ва космик технологиялар билан боғлиқ.

Фильмимдаги мунозарали саҳналар ва хабарлар

Фильмда режиссёр Алекс Гибней Ашлей Ст. Клаир билан суҳбатлашган. Ашлей илгари Elon Musk билан учрашган ва ундан фарзанд кўрган аёл сифатида танилган. Картинада унинг 2024-йил ноябрь ойида бўлиб ўтган АҚШ президентлик сайловлари олдидан миллиардердан олган матнли хабарлари тасвирланган. Ушбу хабарларда Муск Доналд Трумпнинг ғалабасидан оптимизм билан қарашини ва «эртага матрицада аномалия чиқаришларини» ёзгани айтилади.

Ашлей Ст. Клаир бу нимани англатишини сўраганда, Муск космосдаги лазерлардан фойдаланишни режалаштираётганини ва ҳозирда унинг космосда 10 мингдан ортиқ лазери борлигини таъкидлаган. Фильм муаллифи бу SpaceX компаниясига тегишли сунъий йўлдошлар ҳақидами ёки йўқми деб сўраганда, қаҳрамон бошқа жойда лазерлар борлигини билмаслигини билдирган. Ҳуқуқшунос Алекс Спиро бу саҳна Starlink тизими сайловларда овозларни сохталаштирганига оид асоссиз назарияларни тарғиб қилишга қаратилганини таъкидлаган.

Сунъий интеллект ва томонларнинг кескин муносабати

Фильм атрофидаги тортишувлар фақатгина ёзишмалар билан чекланиб қолмайди. Алекс Спиро жамоаси ижодкорлар Elon Musk билан боғланишдан ва унинг изоҳларини олишдан қасддан бош тортганини даъво қилмоқда. Ўз навбатида, режиссёр Алекс Гибней миллиардернинг ўзи интервю беришни рад этганини маълум қилган. Натижада, фильмда ҳақиқий Elon Musk ўрнига сунъий интеллект ёрдамида яратилган унинг деэпфаке версиясидан фойдаланилган.

Ашлей Ст. Клаир эса ҳуқуқшуноснинг таҳдидларини кескин танқид қилиб, уларни шунчаки қўрқитиш уриниши деб атади. Унинг фикрича, Марсни колонизация қилиш эҳтимоли бундай суд ишини ютиб чиқиш эҳтимолидан кўра юқорироқдир. Ўз навбатида, Elon Musk ҳам ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида мазкур лойиҳа ва унинг ижодкорларига нисбатан ўзининг қаттиқ норозилигини очиқ билдиришда давом этмоқда.

Elon MuskАлекс ГибнейSpaceXStarlinkДеэпфаке
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone ҳужумга учради: Туркиянинг уч вазирига айғоқчи дастурлар орқали ҳужум уюштирилдиiPhone ҳужумга учради: Туркиянинг уч вазирига айғоқчи дастурлар орқали ҳужум уюштирилдиБугун, 15:20Сунъий интеллект соҳаси етакчиси Эндрю Таллак Meta компаниясини тарк этдиСунъий интеллект соҳаси етакчиси Эндрю Таллак Meta компаниясини тарк этдиБугун, 14:50АҚШ Африкада Huawei таъсирини камайтириш учун қарийб 100 миллион доллар ажратмоқдаАҚШ Африкада Huawei таъсирини камайтириш учун қарийб 100 миллион доллар ажратмоқдаБугун, 14:24Huawei Пура Х Виев смартфони илк кунда 180 минг нусхада сотилдиHuawei Пура Х Виев смартфони илк кунда 180 минг нусхада сотилдиБугун, 13:57«Яширинча ёзиб олади!»: LG телевизорларидаги 216 миллионлик шпионлик фош этилди«Яширинча ёзиб олади!»: LG телевизорларидаги 216 миллионлик шпионлик фош этилдиБугун, 13:06Honor Watch 6 Pro ақлли соатлари 28-сентябрда сотувга чиқадиHonor Watch 6 Pro ақлли соатлари 28-сентябрда сотувга чиқадиБугун, 12:56
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади