Сунъий интеллект соҳаси етакчиси Эндрю Таллак Meta компаниясини тарк этди

·35·Техно
Сунъий интеллект соҳаси етакчиси Эндрю Таллак Meta компаниясини тарк этди

Сунъий интеллект соҳасидаги таниқли тадқиқотчи Эндрю Таллак Meta компаниясидан кетиб, Anthropic жамоасига қўшилмоқда. Те Валл Стреэт Жоурнал нашрининг хабар беришича, мутахассиснинг ушбу кутилмаган қарорига нима сабаб бўлгани ҳозирча ошкор этилмаяпти. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эндрю Таллак 2025-йилда Meta компаниясига ўтгани сабабли Бутун дунё технология бозорида катта эътибор қозонган эди. Ошкора қилинган маълумотларга кўра, уни мазкур корпорацияга шахсан Марк Цукерберг таклиф қилган бўлиб, мутахассис учун мўлжалланган олти йиллик шартнома мукофоти пакети нақд 1,5 миллиард долларга баҳоланганди. Бу технология саноатидаги ёлланма ходим учун мутлақ рекорд кўрсаткич ҳисобланади.

Катта шартнома ва Meta'даги фаолият

Meta компаниясида ишлаган даврида Таллак сунъий интеллект йўналишидаги энг муҳим тадқиқотлар ва ишланмалар билан шуғулланган. Унинг раҳбарлигида ёки бевосита иштирокида бир қатор истиқболли лойиҳалар амалга оширилган бўлиб, улар компаниянинг умумий стратегиясига сезиларли таъсир кўрсатган.

Айрим манбаларнинг таъкидлашича, олим аслида компанияни тарк этишни анча олдин режалаштирган эди. Бироқ у ўз қарорини очиқ кодли янги сунъий интеллект моделлар оиласи ҳамда Мусе номли ёрдамчи дастур ишга туширилгунга қадар онгли равишда кечиктирган.

Anthropic компаниясидаги янги босқич

Эндрю Таллакнинг навбатдаги иш жойи генератив сунъий интеллект соҳасидаги илғор ишланмалари билан танилган Anthropic компанияси бўлиши кутилмоқда. Мазкур стартап сўнгги йилларда сунъий интеллект хавфсизлиги ва имкониятлари бўйича етакчи ўринларни эгаллаб келмоқда ва соҳа мутахассисларини фаол равишда ўз сафига жалб этмоқда.

Ҳозирча на Эндрю Таллакнинг ўзи, на Meta ва на Anthropic компаниялари мазкур кадрлар алмашинуви юзасидан расмий изоҳ беришган. Мутахассисларнинг фикрича, ушбу ўтиш сунъий интеллект бозоридаги рақобатни янада кучайтириши ва келгусидаги технологик пойгага ўз таъсирини кўрсатиши муқаррар.

Эндрю ТаллакMetaAnthropicСунъий интеллектТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Elon Musk режиссёр Алекс Гибней ва унинг янги фильмига қарши суд билан таҳдид қилдиElon Musk режиссёр Алекс Гибней ва унинг янги фильмига қарши суд билан таҳдид қилдиБугун, 15:24iPhone ҳужумга учради: Туркиянинг уч вазирига айғоқчи дастурлар орқали ҳужум уюштирилдиiPhone ҳужумга учради: Туркиянинг уч вазирига айғоқчи дастурлар орқали ҳужум уюштирилдиБугун, 15:20АҚШ Африкада Huawei таъсирини камайтириш учун қарийб 100 миллион доллар ажратмоқдаАҚШ Африкада Huawei таъсирини камайтириш учун қарийб 100 миллион доллар ажратмоқдаБугун, 14:24Huawei Пура Х Виев смартфони илк кунда 180 минг нусхада сотилдиHuawei Пура Х Виев смартфони илк кунда 180 минг нусхада сотилдиБугун, 13:57«Яширинча ёзиб олади!»: LG телевизорларидаги 216 миллионлик шпионлик фош этилди«Яширинча ёзиб олади!»: LG телевизорларидаги 216 миллионлик шпионлик фош этилдиБугун, 13:06Honor Watch 6 Pro ақлли соатлари 28-сентябрда сотувга чиқадиHonor Watch 6 Pro ақлли соатлари 28-сентябрда сотувга чиқадиБугун, 12:56
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади