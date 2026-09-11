Сунъий интеллект соҳаси етакчиси Эндрю Таллак Meta компаниясини тарк этди
Сунъий интеллект соҳасидаги таниқли тадқиқотчи Эндрю Таллак Meta компаниясидан кетиб, Anthropic жамоасига қўшилмоқда. Те Валл Стреэт Жоурнал нашрининг хабар беришича, мутахассиснинг ушбу кутилмаган қарорига нима сабаб бўлгани ҳозирча ошкор этилмаяпти. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Эндрю Таллак 2025-йилда Meta компаниясига ўтгани сабабли Бутун дунё технология бозорида катта эътибор қозонган эди. Ошкора қилинган маълумотларга кўра, уни мазкур корпорацияга шахсан Марк Цукерберг таклиф қилган бўлиб, мутахассис учун мўлжалланган олти йиллик шартнома мукофоти пакети нақд 1,5 миллиард долларга баҳоланганди. Бу технология саноатидаги ёлланма ходим учун мутлақ рекорд кўрсаткич ҳисобланади.
Катта шартнома ва Meta'даги фаолиятMeta компаниясида ишлаган даврида Таллак сунъий интеллект йўналишидаги энг муҳим тадқиқотлар ва ишланмалар билан шуғулланган. Унинг раҳбарлигида ёки бевосита иштирокида бир қатор истиқболли лойиҳалар амалга оширилган бўлиб, улар компаниянинг умумий стратегиясига сезиларли таъсир кўрсатган.
Айрим манбаларнинг таъкидлашича, олим аслида компанияни тарк этишни анча олдин режалаштирган эди. Бироқ у ўз қарорини очиқ кодли янги сунъий интеллект моделлар оиласи ҳамда Мусе номли ёрдамчи дастур ишга туширилгунга қадар онгли равишда кечиктирган.
Anthropic компаниясидаги янги босқичЭндрю Таллакнинг навбатдаги иш жойи генератив сунъий интеллект соҳасидаги илғор ишланмалари билан танилган Anthropic компанияси бўлиши кутилмоқда. Мазкур стартап сўнгги йилларда сунъий интеллект хавфсизлиги ва имкониятлари бўйича етакчи ўринларни эгаллаб келмоқда ва соҳа мутахассисларини фаол равишда ўз сафига жалб этмоқда.
Ҳозирча на Эндрю Таллакнинг ўзи, на Meta ва на Anthropic компаниялари мазкур кадрлар алмашинуви юзасидан расмий изоҳ беришган. Мутахассисларнинг фикрича, ушбу ўтиш сунъий интеллект бозоридаги рақобатни янада кучайтириши ва келгусидаги технологик пойгага ўз таъсирини кўрсатиши муқаррар.
…