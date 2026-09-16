LG Smart TV фойдаланувчилар суҳбатини яширин ёзиб оладими? Компания тарқалган хабарларга расмий муносабат билдирди

·4·Техно
LG Smart TV фойдаланувчилар суҳбатини яширин ёзиб оладими? Компания тарқалган хабарларга расмий муносабат билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • ЛГ Electronикс Узбекистан тарқалган ЛГ Смарт ТВ телевизорлари фойдаланувчилар суҳбатини яширин ёзиб олади деган хабарларни рад этди.
  • Компания расмий баёнотида таъкидланишича, овозли бошқарув фақат фойдаланувчи тугмани босганда ёки махсус калит ибора айтилгандагина ишлайди ва бу жараён фақат телевизорнинг ўзида амалга оширилади.
  • АКР технологияси ҳам сукут бўйича ўчирилган бўлиб, уни ёқиш ёки ўчириш фойдаланувчининг ихтиёрида.

Сўнгги кунларда хорижий ОАВ ва интернет нашрларида LG Smart TV телевизорлари фойдаланувчиларнинг шахсий суҳбатларини яширинча ёзиб олиши, маълумотларни ички хотирада сақлаб, серверларга узатиши ҳақида хабарлар кенг тарқалди. Мазкур даъволар Ўзбекистондаги кўплаб фойдаланувчилар орасида ҳам хавотир ва қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди.

Вазиятга ойдинлик киритиш мақсадида LG Electronics Uzbekistan расмий баёнот билан чиқиб, тарқалган хабарлар ҳақиқатга тўғри келмаслигини билдирди ҳамда телевизорларнинг овозли бошқарув ва маълумотларни қайта ишлаш тизими қандай ишлашини батафсил тушунтирди.

Доимий ёзиб олиш йўқ: овозли бошқарув қандай ишлайди?

Компания берган расмий маълумотга кўра, LG Smart TV телевизорлари фойдаланувчиларнинг кундалик суҳбатларини узлуксиз ёзиб олмайди ёки серверларга узатмайди:

Фақат фаоллаштирилганда ишлайди: Нутқни матнга айлантириш жараёни фақат фойдаланувчининг ўзи масофадан бошқариш пультидаги овозли буйруқ тугмасини босганда ёки махсус калит ибора айтилгандагина ишга тушади.

Маҳаллий таҳлил: Калит иборани таниб олиш учун аудио маълумотлар тўғридан-тўғри телевизорнинг ўзида (локал тарзда) қайта ишланади. Агар калит ибора янграмаса, овоз сақланмайди, матнга айлантирилмайди ва бегона тармоқларга юборилмайди.

Уланишсиз ёзувлар тўпланмайди: Тармоқ узилган пайтда овозлар ички хотирага тўпланиб, интернет пайдо бўлгач серверга юборилиши ҳақидаги даъволар рад этилди. Техник қайдлар (логлар) фақат фаол овозли сўров бажарилган аниқ вазиятларгагина тегишли бўлиб, доимий аудио ёзув билан боғлиқ эмас.

ACR тизими ва шахсий маълумотлар хавфсизлиги

Оммавий ахборот воситаларида энг кўп тилга олинган жиҳатлардан бири — бу ACR (Automatic Content Recognition — контентни автоматик аниқлаш) технологиясидир. LG ушбу функция атрофидаги хавотирларга ҳам аниқлик киритди:

Сукут бўйича ўчирилган бўлади: ACR, овозни аниқлаш ҳамда қизиқишларга асосланган шахсийлаштирилган реклама каби функциялар қўшимча имкониятлар ҳисобланади ва телевизорда автоматик (стандарт ҳолатда) ёқилмаган.

Назорат фойдаланувчи қўлида: Мазкур функцияларни ёқиш ёки ўчириш тўлиқ фойдаланувчининг ихтиёрида. Ҳар бир харидор телевизор созламалари орқали исталган вақтда берилган розилигини қайтариб олиши мумкин.

Экрандан расм ёки видео олинмайди: ACR тизими фақат аудиофингерпринтинг (овоз изи) ёрдамида кўрилаётган контент турини аниқлайди. Тизим экран скриншотлари, видео ёзувлар ёки хонадаги овозларни йиғмайди.

LG хулосаси

LG Electronics фойдаланувчиларнинг конфиденциаллиги ва шахсий дахлсизлигини таъминлаш маҳсулот ишлаб чиқишдаги энг асосий тамойиллардан бири эканини таъкидлаб, аудиторияни ноаниқ ва тасдиқланмаган хабарларга ишонмасликка чақиради. Компания маълумотлар хавфсизлиги ва шаффофликни доимий равишда ошириб боришини маълум қилди.

LG Electronics UzbekistanACR технологиясиLG Smart TVшахсий маълумотлар хавфсизлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX Starship кийимини Мечазилла ёрдамида тутишга ҳозирлик кўрмоқдаSpaceX Starship кийимини Мечазилла ёрдамида тутишга ҳозирлик кўрмоқдаБугун, 02:53Олимлар Ойдан ўзгаериқ цивилизациялар изларини қидиришни таклиф қилишдиОлимлар Ойдан ўзгаериқ цивилизациялар изларини қидиришни таклиф қилишдиБугун, 01:29SpaceX тарихидаги энг муҳим синов: Starship орбитага чиқадиSpaceX тарихидаги энг муҳим синов: Starship орбитага чиқадиБугун, 00:52Realme 16 Pro Гарри Поттер Эдитион смартфони расман намойиш этилдиRealme 16 Pro Гарри Поттер Эдитион смартфони расман намойиш этилдиБугун, 00:21Сунъий интеллект қабристони: ёпилиб кетган йирик стартаплар ва лойиҳаларСунъий интеллект қабристони: ёпилиб кетган йирик стартаплар ва лойиҳаларБугун, 00:20Хитой яримўтказгичлар бозорида етакчиларни қувиб етмоқдаХитой яримўтказгичлар бозорида етакчиларни қувиб етмоқдаКеча, 23:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади