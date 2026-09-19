Samsung One UI 9.0 янгиланишининг халқаро чиқиш саналарини ошкор қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Samsung Galaxy S26 смартфонлари учун One UI 9.0 янгиланиши Таиландда 21-сентабрдан бошлаб тарқатилади.
- Ушбу янгиланишнинг иккинчи босқичи 28-сентабрда бошланиб, бошқа флагман моделлар ҳам қамраб олинади.
- Galaxy S23 FE учун эса One UI 9.0 нинг барқарор версияси октабр ойида тақдим этилиши кутилмоқда.
Жанубий Кореянинг технология гиганти Samsung ўзининг сўнгги операцион тизими интерфейсининг глобал миқёсдаги тақвимини маълум қилди. ixbt.com маълумотига кўра, компания жорий ҳафтада Galaxy S26 смартфонлари учун Жанубий Кореяда One UI 9.0 дастурий таъминотининг барқарор версиясини тарқатишни бошлаган эди. Эндиликда ушбу йирик янгиланишнинг бошқа халқаро бозорлардаги тақдим этилиш муддатлари ҳам ойдинлашди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компаниянинг Таиланддаги бўлинмаси берган маълумотларга таяниб, ушбу янгиланиш Жанубий Корея ҳудудидан ташқарида илк бор қайси саналарда пайдо бўлиши маълум қилинди. Одатда Samsung ўзининг йирик дастурий янгиланишларини биринчи навбатда уй бозорида синовдан ўтказиб, сўнгра босқичма-босқич бошқа мамлакатларга етказиб бериш амалиётига амал қилади.
Глобал тақсимот ва муддатларSamsung Таиланд маълумотларига кўра, мазкур мамлакатда Galaxy S26 сериясидаги қурилмалар учун One UI 9.0 версияси жорий йилнинг 21-сентябрь санасидан бошлаб фойдаланишга топширилади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, айнан шу давр мобайнида янгиланиш бошқа халқаро бозорларда ҳам фаол тарқатила бошлаши кутилмоқда.
Шунингдек, дастурий таъминотни босқичма-босқич кенгайтириш режаларига мувофиқ, иккинчи босқич тўлқини 28-сентябрь кунига белгиланган. Ушбу санада компаниянинг бошқа машҳур флагман моделлари ҳам сўнгги операцион тизим имкониятларидан баҳраманд бўлиши кўзда тутилган.
Келгуси ойдаги режаларХабарларга кўра, флагман сериялардан ташқари бошқа оммабоп моделлар ҳам эътибордан четда қолмаган. Хусусан, Galaxy S23 FE гаджети эгалари учун ҳам One UI 9.0 интерфейсининг барқарор версияси тайёрланмоқда.
Манбага кўра, Galaxy S23 FE смартфонлари учун ушбу муҳим янгиланишни тарқатиш жараёни жорий йилнинг октабр ойида бошланиши режалаштирилган. Бу эса Samsung фойдаланувчиларга ўз қурилмаларининг дастурий таъминотини босқичма-босқич янгилаб бориш имкониятини тақдим этишини кўрсатади.
Изоҳлар 0
…