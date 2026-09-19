Samsung One UI 9.0 янгиланишининг халқаро чиқиш саналарини ошкор қилди

·17·Техно
Samsung One UI 9.0 янгиланишининг халқаро чиқиш саналарини ошкор қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Samsung Galaxy S26 смартфонлари учун One UI 9.0 янгиланиши Таиландда 21-сентабрдан бошлаб тарқатилади.
  • Ушбу янгиланишнинг иккинчи босқичи 28-сентабрда бошланиб, бошқа флагман моделлар ҳам қамраб олинади.
  • Galaxy S23 FE учун эса One UI 9.0 нинг барқарор версияси октабр ойида тақдим этилиши кутилмоқда.

Жанубий Кореянинг технология гиганти Samsung ўзининг сўнгги операцион тизими интерфейсининг глобал миқёсдаги тақвимини маълум қилди. ixbt.com маълумотига кўра, компания жорий ҳафтада Galaxy S26 смартфонлари учун Жанубий Кореяда One UI 9.0 дастурий таъминотининг барқарор версиясини тарқатишни бошлаган эди. Эндиликда ушбу йирик янгиланишнинг бошқа халқаро бозорлардаги тақдим этилиш муддатлари ҳам ойдинлашди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компаниянинг Таиланддаги бўлинмаси берган маълумотларга таяниб, ушбу янгиланиш Жанубий Корея ҳудудидан ташқарида илк бор қайси саналарда пайдо бўлиши маълум қилинди. Одатда Samsung ўзининг йирик дастурий янгиланишларини биринчи навбатда уй бозорида синовдан ўтказиб, сўнгра босқичма-босқич бошқа мамлакатларга етказиб бериш амалиётига амал қилади.

Глобал тақсимот ва муддатлар

Samsung Таиланд маълумотларига кўра, мазкур мамлакатда Galaxy S26 сериясидаги қурилмалар учун One UI 9.0 версияси жорий йилнинг 21-сентябрь санасидан бошлаб фойдаланишга топширилади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, айнан шу давр мобайнида янгиланиш бошқа халқаро бозорларда ҳам фаол тарқатила бошлаши кутилмоқда.

Шунингдек, дастурий таъминотни босқичма-босқич кенгайтириш режаларига мувофиқ, иккинчи босқич тўлқини 28-сентябрь кунига белгиланган. Ушбу санада компаниянинг бошқа машҳур флагман моделлари ҳам сўнгги операцион тизим имкониятларидан баҳраманд бўлиши кўзда тутилган.

Келгуси ойдаги режалар

Хабарларга кўра, флагман сериялардан ташқари бошқа оммабоп моделлар ҳам эътибордан четда қолмаган. Хусусан, Galaxy S23 FE гаджети эгалари учун ҳам One UI 9.0 интерфейсининг барқарор версияси тайёрланмоқда.

Манбага кўра, Galaxy S23 FE смартфонлари учун ушбу муҳим янгиланишни тарқатиш жараёни жорий йилнинг октабр ойида бошланиши режалаштирилган. Бу эса Samsung фойдаланувчиларга ўз қурилмаларининг дастурий таъминотини босқичма-босқич янгилаб бориш имкониятини тақдим этишини кўрсатади.

SamsungOne UI 9.0Galaxy S26СмартфонТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro ҳимоя ойнаси рақобатчиларникидан мустаҳкамроқ чиқдиiPhone 18 Pro ҳимоя ойнаси рақобатчиларникидан мустаҳкамроқ чиқдиБугун, 15:30NASA ва SpaceX Халқаро космик станцияга яна учта парвозни келишиб олдиNASA ва SpaceX Халқаро космик станцияга яна учта парвозни келишиб олдиБугун, 14:53Жисмоний клавиатурали Clickс Коммуникатор смартфони тақдим этилдиЖисмоний клавиатурали Clickс Коммуникатор смартфони тақдим этилдиБугун, 14:25iPhone 18 Pro камераси рейтингда иккинчи ўринни эгалладиiPhone 18 Pro камераси рейтингда иккинчи ўринни эгалладиБугун, 13:52АҚШда Apple, Samsung ва Google қурилмалари тақиқланиши мумкинАҚШда Apple, Samsung ва Google қурилмалари тақиқланиши мумкинБугун, 13:25Тошкентда iPhone 18 Pro Max сотувга чиқдими? Айтилган нархни кўриб, ҳайрон қоласизТошкентда iPhone 18 Pro Max сотувга чиқдими? Айтилган нархни кўриб, ҳайрон қоласизБугун, 13:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади