Усмон Дембеле Хвича Кварацхелияни "Олтин тўп"га лойиқ деб топди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Усмон Дембеле ўз жамоадоши Хвича Кварацхелияни ҳозирги кунда сайёрамизнинг энг зўр футболчиси деб атади ва «Олтин тўп»га лойиқ деб ҳисоблайди.
- Кварацхелия ўтган мавсум Европа Чемпионлар Лигасида 16 ўйинда 10 гол ва 7 голли узатма билан турнирнинг расман «Энг яхши футболчиси» деб топилган.
- У «Наполи»дан «PSJ»га ўтгач, тезда жамоанинг асосий ўйинчисига айланган.
Европа футболида йилнинг энг нуфузли индивидуал мукофоти — «Олтин тўп» (Ballon d'Or) топширилиш маросими яқинлашгани сари футбол юлдузлари ва мутахассислар ўртасидаги баҳслар янги куч билан аланга олмоқда. Парижнинг «ПСЖ» клуби ҳужумчиси Усмон Дембеле ўз жамоадоши, грузиялик маҳоратли вингер Хвича Кварацхелияни бугунги кунда сайёрамизнинг энг зўр ўйинчиси деб эълон қилиб, футбол жамоатчилигини ҳайратда қолдирди. Франциялик юлдуз Astu Foot LF+ нашрига берган интервьюсида Хвичанинг ўтган мавсумда кўрсатган фантастик ўйинини алоҳида эътироф этиб, бош соврин айнан унга насиб этиши кераклигини таъкидлади: «Мен учун Квара — дунёнинг энг яхши футболчиси. Агар у "Олтин тўп"ни қўлга киритса, бундан жуда хурсанд бўлардим, чунки у бунга ҳар томонлама лойиқ. У ўтказган мавсум шунчаки ақлбовар қилмас даражада ажойиб бўлди».
Бу эътироф шунчаки жамоадошлик ҳурмати эмас, балки мустаҳкам фактларга асосланган: Кварацхелия ўтган мавсум Европа Чемпионлар Лигасида 16 та учрашувда майдонга тушиб, нақд 10 та гол ва 7 та голли узатма муаллифига айланди ва турнирнинг расман «Энг яхши футболчиси» деб топилди. 2025 йилнинг январида Италиянинг «Наполи» клубидан катта шов-шувлар остида Парижга кўчиб ўтган грузиялик вундеркинд қисқа вақт ичидаёқ Луис Энрике жамоасининг юраги ва бош локомотивига айланди.
Хўш, Кварацхелия чиндан ҳам Винисиус, Родри, Беллингҳем ва Мбаппе каби даъвогарларни ортда қолдириб, Кавказ тарихидаги илк «Олтин тўп» соҳиби бўла оладими ва унинг Париждаги инқилоби футбол оламини қай томонга ўзгартирмоқда?
«16 ўйинда 17 та самарали ҳаракат ва ЕЧЛнинг энг зўри»: Кварацхелиянинг рекордлари
Грузиялик вингернинг ўтган мавсумдаги бетакрор статистикаси:
Европа Чемпионлар Лигасининг мутлақ қироли: Қитъанинг энг кучли мусобақасида 16 та учрашувда 10 та гол киритиб, 7 та голли узатмани амалга оширди;
ЕЧЛнинг энг яхши футболчиси: УЕФА томонидан мавсум якунларига кўра Чемпионлар Лигасининг тенгсиз юлдузи сифатида расман тан олинди;
Париждаги мослашувсиз старт: 2025 йил январида «Наполи»дан 100 миллион евродан ортиқ маблағ эвазига кўчиб ўтибоқ, жамоага дарҳол сингиб кетди ва етакчиликни қўлга олди;
Дембеле билан даҳшатли дуэт: Ўнг қанотда Дембеле, чап қанотда Кварацхелия тандеми «ПСЖ» ҳужум чизиғини қитъанинг энг хавфли қуролига айлантирди.
«Дембеледан очиқ далда»: Кийиниш хонасидаги бирдамлик
Франциялик юлдузнинг шов-шувли баёноти ортидаги муҳим жиҳатлар:
Ички рақобат ўрнига қўллаб-қувватлов: Одатда юлдузли клубларда «Олтин тўп» масаласида низолар юзага келади, бироқ Дембеленинг Кварацхелия фойдасига овоз бериши жамоадаги соғлом муҳитни кўрсатди;
Мураббий танлови ва ишонч: Луис Энрике тактикасида Хвичага тўлиқ эркинлик берилгани унинг дриблинг ва зарба салоҳиятини чўққига чиқарди;
Мбаппесиз даврнинг янги лидери: Килиан Мбаппе кетганидан кейин парижликлар ҳужумидаги бўшлиқни Кварацхелия мукаммал тарзда тўлдира олди.
Халқаро футбол таҳлили: «Олтин тўп» пойгаси қандай кечмоқда?
Европанинг етакчи спорт журналистлари ва экспертларининг баҳоси:
Тарихий воқелик остонасида: Агар Кварацхелия мукофотни қўлга киритса, у мустақил Грузия ва собиқ иттифоқ ҳудудидан ушбу совринни ютган саноқли даҳолар қаторидан ўрин олади;
Грандлар билан баҳслардаги ҳал қилувчи рол: Кварацхелия нафақат аутсайдерларга, балки ЕЧЛ плей-оффидаги топ-клубларга қарши ҳал қилувчи голларни урди;
Кучли рақобат муҳити: Экспертлар «Олтин тўп» учун курашда унга асосий рақиб сифатида Реал Мадрид ва Манчестер Сити юлдузларини кўрсатмоқда, бироқ ЕЧЛдаги яккапешқадамлик Хвичанинг имкониятларини кескин оширмоқда.
Усмон Дембеленинг ушбу жасур баёноти Хвича Кварацхелиянинг жаҳон футболи элитасининг энг юқори чўққисига чиққанини ва замонамизнинг бош футболчиларидан бирига айланганини яна бир бор исботлади.
Сизнингча, Хвича Кварацхелия ўтган мавсумдаги ЕЧЛдаги фантастик ўйини ва 17 та самарали ҳаракати билан бу йилги «Олтин тўп» совринига Винисиус, Родри ва бошқа юлдузлардан кўра кўпроқ ҳақлими? «ПСЖ»даги ушбу порлаш уни яқин йилларда дунёнинг мутлақ биринчи рақамли футболчисига айлантира оладими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Париж клуби атрофидаги ушбу қайноқ сенсация шарҳини барча футбол ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…