Усмон Дембеле Хвича Кварацхелияни "Олтин тўп"га лойиқ деб топди

·51·Спорт
Усмон Дембеле Хвича Кварацхелияни "Олтин тўп"га лойиқ деб топди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Усмон Дембеле ўз жамоадоши Хвича Кварацхелияни ҳозирги кунда сайёрамизнинг энг зўр футболчиси деб атади ва «Олтин тўп»га лойиқ деб ҳисоблайди.
  • Кварацхелия ўтган мавсум Европа Чемпионлар Лигасида 16 ўйинда 10 гол ва 7 голли узатма билан турнирнинг расман «Энг яхши футболчиси» деб топилган.
  • У «Наполи»дан «PSJ»га ўтгач, тезда жамоанинг асосий ўйинчисига айланган.

Европа футболида йилнинг энг нуфузли индивидуал мукофоти — «Олтин тўп» (Ballon d'Or) топширилиш маросими яқинлашгани сари футбол юлдузлари ва мутахассислар ўртасидаги баҳслар янги куч билан аланга олмоқда. Парижнинг «ПСЖ» клуби ҳужумчиси Усмон Дембеле ўз жамоадоши, грузиялик маҳоратли вингер Хвича Кварацхелияни бугунги кунда сайёрамизнинг энг зўр ўйинчиси деб эълон қилиб, футбол жамоатчилигини ҳайратда қолдирди. Франциялик юлдуз Astu Foot LF+ нашрига берган интервьюсида Хвичанинг ўтган мавсумда кўрсатган фантастик ўйинини алоҳида эътироф этиб, бош соврин айнан унга насиб этиши кераклигини таъкидлади: «Мен учун Квара — дунёнинг энг яхши футболчиси. Агар у "Олтин тўп"ни қўлга киритса, бундан жуда хурсанд бўлардим, чунки у бунга ҳар томонлама лойиқ. У ўтказган мавсум шунчаки ақлбовар қилмас даражада ажойиб бўлди».

Бу эътироф шунчаки жамоадошлик ҳурмати эмас, балки мустаҳкам фактларга асосланган: Кварацхелия ўтган мавсум Европа Чемпионлар Лигасида 16 та учрашувда майдонга тушиб, нақд 10 та гол ва 7 та голли узатма муаллифига айланди ва турнирнинг расман «Энг яхши футболчиси» деб топилди. 2025 йилнинг январида Италиянинг «Наполи» клубидан катта шов-шувлар остида Парижга кўчиб ўтган грузиялик вундеркинд қисқа вақт ичидаёқ Луис Энрике жамоасининг юраги ва бош локомотивига айланди.

Хўш, Кварацхелия чиндан ҳам Винисиус, Родри, Беллингҳем ва Мбаппе каби даъвогарларни ортда қолдириб, Кавказ тарихидаги илк «Олтин тўп» соҳиби бўла оладими ва унинг Париждаги инқилоби футбол оламини қай томонга ўзгартирмоқда?

«16 ўйинда 17 та самарали ҳаракат ва ЕЧЛнинг энг зўри»: Кварацхелиянинг рекордлари

Грузиялик вингернинг ўтган мавсумдаги бетакрор статистикаси:

  • Европа Чемпионлар Лигасининг мутлақ қироли: Қитъанинг энг кучли мусобақасида 16 та учрашувда 10 та гол киритиб, 7 та голли узатмани амалга оширди;

  • ЕЧЛнинг энг яхши футболчиси: УЕФА томонидан мавсум якунларига кўра Чемпионлар Лигасининг тенгсиз юлдузи сифатида расман тан олинди;

  • Париждаги мослашувсиз старт: 2025 йил январида «Наполи»дан 100 миллион евродан ортиқ маблағ эвазига кўчиб ўтибоқ, жамоага дарҳол сингиб кетди ва етакчиликни қўлга олди;

  • Дембеле билан даҳшатли дуэт: Ўнг қанотда Дембеле, чап қанотда Кварацхелия тандеми «ПСЖ» ҳужум чизиғини қитъанинг энг хавфли қуролига айлантирди.

«Дембеледан очиқ далда»: Кийиниш хонасидаги бирдамлик

Франциялик юлдузнинг шов-шувли баёноти ортидаги муҳим жиҳатлар:

  • Ички рақобат ўрнига қўллаб-қувватлов: Одатда юлдузли клубларда «Олтин тўп» масаласида низолар юзага келади, бироқ Дембеленинг Кварацхелия фойдасига овоз бериши жамоадаги соғлом муҳитни кўрсатди;

  • Мураббий танлови ва ишонч: Луис Энрике тактикасида Хвичага тўлиқ эркинлик берилгани унинг дриблинг ва зарба салоҳиятини чўққига чиқарди;

  • Мбаппесиз даврнинг янги лидери: Килиан Мбаппе кетганидан кейин парижликлар ҳужумидаги бўшлиқни Кварацхелия мукаммал тарзда тўлдира олди.

Халқаро футбол таҳлили: «Олтин тўп» пойгаси қандай кечмоқда?

Европанинг етакчи спорт журналистлари ва экспертларининг баҳоси:

  • Тарихий воқелик остонасида: Агар Кварацхелия мукофотни қўлга киритса, у мустақил Грузия ва собиқ иттифоқ ҳудудидан ушбу совринни ютган саноқли даҳолар қаторидан ўрин олади;

  • Грандлар билан баҳслардаги ҳал қилувчи рол: Кварацхелия нафақат аутсайдерларга, балки ЕЧЛ плей-оффидаги топ-клубларга қарши ҳал қилувчи голларни урди;

  • Кучли рақобат муҳити: Экспертлар «Олтин тўп» учун курашда унга асосий рақиб сифатида Реал Мадрид ва Манчестер Сити юлдузларини кўрсатмоқда, бироқ ЕЧЛдаги яккапешқадамлик Хвичанинг имкониятларини кескин оширмоқда.

Усмон Дембеленинг ушбу жасур баёноти Хвича Кварацхелиянинг жаҳон футболи элитасининг энг юқори чўққисига чиққанини ва замонамизнинг бош футболчиларидан бирига айланганини яна бир бор исботлади.

Сизнингча, Хвича Кварацхелия ўтган мавсумдаги ЕЧЛдаги фантастик ўйини ва 17 та самарали ҳаракати билан бу йилги «Олтин тўп» совринига Винисиус, Родри ва бошқа юлдузлардан кўра кўпроқ ҳақлими? «ПСЖ»даги ушбу порлаш уни яқин йилларда дунёнинг мутлақ биринчи рақамли футболчисига айлантира оладими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Париж клуби атрофидаги ушбу қайноқ сенсация шарҳини барча футбол ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!

Хвича КварацхелияПСЖОлтин тўпЕвропа Чемпионлар Лиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Диего Симеоне Мадрид дербиси олдидан ҳақиқатни тан олди: Моуриньога ҳайрат билдирдиДиего Симеоне Мадрид дербиси олдидан ҳақиқатни тан олди: Моуриньога ҳайрат билдирдиБугун, 17:01Килиан Мбаппе Нике билан хайрлашиб, Он Ҳолдинг компаниясига ўтдиКилиан Мбаппе Нике билан хайрлашиб, Он Ҳолдинг компаниясига ўтдиБугун, 13:36FIFA Россия ёшлар жамоасини У-15 Жаҳон чемпионатига киритдиFIFA Россия ёшлар жамоасини У-15 Жаҳон чемпионатига киритдиБугун, 12:51UFC 331 олдидан даҳшатли кескинлик!: Арман Царукян ва Маурисио Руффи юзма-юз келдиUFC 331 олдидан даҳшатли кескинлик!: Арман Царукян ва Маурисио Руффи юзма-юз келдиБугун, 11:53Маҳмуд Муродов ва Роман Долидзе «Hype Georgia» турнири олдидан юзма-юз келди (видео)Маҳмуд Муродов ва Роман Долидзе «Hype Georgia» турнири олдидан юзма-юз келди (видео)Бугун, 11:44Илия Топурия Гетжига оғир айблов қўйди — Жастиндан қандай жавоб янгради?Илия Топурия Гетжига оғир айблов қўйди — Жастиндан қандай жавоб янгради?Бугун, 11:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг