Астрономлар нейтрон юлдуз моддани ютиш жараёнини илк бор кузатди

·53·Техно
Астрономлар нейтрон юлдуз моддани ютиш жараёнини илк бор кузатди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Олимлар илк бор нейтрон юлдуз — пулсар сиртига тушаётган модданинг ҳаракатини батафсил кузатишга муваффақ бўлишди.
  • Япония космик обсерваторияси ёрдамида олинган маълумотлар материя юлдузга бир нечта усулда етиб бориши ҳамда маълум пайтларда унинг атрофида спирал диск шаклини ҳосил қилишини кўрсатди.
  • Бу кузатувлар Ердан тахминан 9,9 минг ёруғлик йили узоқликдаги ГХ 301-2 рентген қўшалоқ тизими мисолида амалга оширилди.

Фан тарихида илк бор олимлар нейтрон юлдузпульсар сиртига тушаётган модданинг ҳаракатини батафсил кузатишга муваффақ бўлишди. Ссиенсе Адвансес журналида эълон қилинган тадқиқот натижаларига кўра, Япония космик обсерваторияси ёрдамида олинган маълумотлар материя юлдузга бир нечта усулда етиб бориши ҳамда маълум пайтларда унинг атрофида спирал диск шаклини ҳосил қилишини кўрсатди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

IXBT.com нашрининг ёзишича, кузатув объекти сифатида Ердан тахминан 9,9 минг ёруғлик йили узоқликдаги Жанубий Хоч юлдуз туркумида жойлашган ГХ 301-2 рентген қўшалоқ тизими танланди. Ушбу тизим ўта кучли гравитацияга эга бўлган нейтрон юлдуз-пульсар ҳамда массив юлдуздан иборат бўлиб, уларнинг ўзаро таъсири муҳим астропҳйсикал жараёнларни ўрганиш имконини беради.

Пульсар ўзининг қўшни юлдузидан моддани тинимсиз тортиб олади. Қўлга киритилган газ улкан тезликларгача тезлашиб, экстремал ҳароратларгача қизийди ва рентген диапазонида ёрқин нурлана бошлайди. Аккреация деб номланувчи ушбу жараён бундай тизимларнинг қувватли рентген чақнашлари юзага келишининг асосий сабаби ҳисобланади.

Янги технологиялар ёрдамидаги кашфиёт

Шу пайтгача олимлар умумий жараённи тушунишган бўлса-да, модданинг бевосита нейтрон юлдуз яқинида қандай ҳаракатланишини тўғридан-тўғри кўра олишмаган эди. 2023 йилда фазога учирилган Япония ХРИСМ рентген космик обсерваторияси бу борадаги вазиятни тубдан ўзгартирди.

Ушбу замонавий обсерваториянинг юқори аниқликдаги рентген спектроскопияси иссиқ плазманинг нурланиш хусусиятларига кўра унинг ҳаракат тезлиги ва йўналишини аниқлаш имконини берди. Кузатувлар шуни кўрсатдики, вақтнинг катта қисмида модда пульсар томон деярли тўғридан-тўғри йўналган хотиржам турбулент оқим кўринишида тушади.

Бироқ, иккала объектнинг максимал яқинлашишидан бироз олдин ва дарҳол кейин вазият кескин ўзгаради. Бундай даврларда тортиб олинган материя бурила бошлаб, пульсар атрофида вақтинчалик спирал структурани — аккреация дискини эслатувчи тузилмани ҳосил қилади.

Экстремал шароитлар физикасини тушуниш

Олинган натижалар пульсар атрофида тортиб олинган газдан иборат диск тузилмалари вақти-вақти билан пайдо бўлиши мумкинлиги ҳақидаги назарий тахминларни тўлиқ тасдиқлади. Бу қувватли рентген чақнашлари табиатини ҳамда ўта кучли гравитация шароитидаги аккреация физикасини яхшироқ тушунишга ёрдам беради.

Нейтрон юлдузлар Ер шароитида сунъий равишда такрорлаб бўлмайдиган улкан зичликлар, кучли магнит майдонлари ва гравитация шароитида материяни ўрганиш учун энг яхши табиий лабораториялардан бири бўлиб қолмоқда.

Нейтрон юлдузПульсарАстрономияХРИСМФан
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлдиiPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлдиБугун, 17:11NASA Ойдаги тадқиқотлар учун сунъий интеллектга эга учта роверни жўнатадиNASA Ойдаги тадқиқотлар учун сунъий интеллектга эга учта роверни жўнатадиБугун, 16:59Samsung One UI 9.0 янгиланишининг халқаро чиқиш саналарини ошкор қилдиSamsung One UI 9.0 янгиланишининг халқаро чиқиш саналарини ошкор қилдиБугун, 15:52iPhone 18 Pro ҳимоя ойнаси рақобатчиларникидан мустаҳкамроқ чиқдиiPhone 18 Pro ҳимоя ойнаси рақобатчиларникидан мустаҳкамроқ чиқдиБугун, 15:30NASA ва SpaceX Халқаро космик станцияга яна учта парвозни келишиб олдиNASA ва SpaceX Халқаро космик станцияга яна учта парвозни келишиб олдиБугун, 14:53Жисмоний клавиатурали Clickс Коммуникатор смартфони тақдим этилдиЖисмоний клавиатурали Clickс Коммуникатор смартфони тақдим этилдиБугун, 14:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади