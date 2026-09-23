Apple компанияси Whoop билан рақобатлашувчи гаджет устида ишламоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Apple компанияси Whoop каби оддий фитнес-трекер яратиш устида ишламоқда, бу қурилма сенсорли ҳисоблаш модули билан юпқа матоли билагузук шаклида бўлиши кутилмоқда.
- Bloomberg нашрининг хабарига кўра, бу маҳсулотнинг тўлақонли ишлаб чиқилиши ва бозорга чиқарилиши масаласи дастлабки технологик тадқиқот босқичида.
- Мутахассислар ушбу гаджетнинг 2028-йилгача сотувга чиқарилмаслигини тахмин қилишмоқда.
Apple корпорацияси Whoop компаниясига рақобат туғдириши мумкин бўлган янги экрансиз фитнес-трекер яратиш устида иш бошлади. Bloomberg нашрининг хабар беришича, iPhone ишлаб чиқарувчиси ҳозирги кунда ушбу маҳсулотни тўлақонли ишлаб чиқиш ва бозорга чиқариш масаласини ҳал қилиш учун дастлабки технологик тадқиқот босқичида турибди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, мазкур лойиҳа доирасида аллақачон бир нечта прототиплар тайёрлаб кўрилган. Янги қурилма сенсор билан жиҳозланган ҳисоблаш модулига эга юпқа матоли билагузук кўринишида тақдим этилиши кутилмоқда. Бироқ, мутахассисларнинг фикрича, ушбу гаджет 2028-йилгача сотувга чиқарилмайди.
Янги йўналиш ва истиқболларЭслатиб ўтамиз, Apple бозорда ўзининг машҳур Apple Watch ақлли соатлари орқали ҳам фойдаланувчиларнинг жисмоний фаоллиги, юрак уриши ва уйқу сифатини муваффақиятли кузатиб келмоқда. Шунга қарамай, янги лойиҳадаги форм-фактор ўзининг оддий фитнес билагузуклари билан танилган ва қиймати 10 миллиард доллардан ошган Whoop маҳсулотларига жуда ўхшашлиги билан ажралиб туради.
Ушбу янгилик Apple учун муҳим ўзгаришлар даврига тўғри келмоқда. Жорий йилнинг август ойида Tim Cook компания бош директори лавозимидан кетиб, ижрочи раис сифатида иш бошлаган эди, компания бошқаруви тепсига эса янги бош директор Джон Тернус келди. Шунингдек, корпорация хотира чиплари етишмовчилиги ва харажатларнинг ошиши каби қийинчиликларга дуч келаётганига қарамай, янги йиғиладиган смартфон, планшетлар ва MacBook Pro қурилмаларини бозорга чиқаришни режалаштирмоқда.
Технологик бозор ва рақобатҚайд этилишича, Apple бир вақтнинг ўзида сунъий интеллект даврида етакчи бўлиш учун аппарат таъминотини ривожлантириш устида ишламоқда. Хусусан, компания тижорат сирларини ўғирлашда айблаб, OpenAI билан суд жараёнларини ҳам олиб бормоқда.
Ҳозирча Apple матбуот хизмати ушбу янги фитнес-трекер юзасидан қўшимча маълумот беришдан ўзини тиймоқда. Бироқ, технология оламидаги ушбу қадам компаниянинг тақилувчи қурилмалар бозоридаги таъсирини янада кенгайтиришга қаратилганини кўрсатади.
Изоҳлар 0
…