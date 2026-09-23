Apple компанияси Whoop билан рақобатлашувчи гаджет устида ишламоқда

·18·Техно
Apple компанияси Whoop билан рақобатлашувчи гаджет устида ишламоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Apple компанияси Whoop каби оддий фитнес-трекер яратиш устида ишламоқда, бу қурилма сенсорли ҳисоблаш модули билан юпқа матоли билагузук шаклида бўлиши кутилмоқда.
  • Bloomberg нашрининг хабарига кўра, бу маҳсулотнинг тўлақонли ишлаб чиқилиши ва бозорга чиқарилиши масаласи дастлабки технологик тадқиқот босқичида.
  • Мутахассислар ушбу гаджетнинг 2028-йилгача сотувга чиқарилмаслигини тахмин қилишмоқда.

Apple корпорацияси Whoop компаниясига рақобат туғдириши мумкин бўлган янги экрансиз фитнес-трекер яратиш устида иш бошлади. Bloomberg нашрининг хабар беришича, iPhone ишлаб чиқарувчиси ҳозирги кунда ушбу маҳсулотни тўлақонли ишлаб чиқиш ва бозорга чиқариш масаласини ҳал қилиш учун дастлабки технологик тадқиқот босқичида турибди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, мазкур лойиҳа доирасида аллақачон бир нечта прототиплар тайёрлаб кўрилган. Янги қурилма сенсор билан жиҳозланган ҳисоблаш модулига эга юпқа матоли билагузук кўринишида тақдим этилиши кутилмоқда. Бироқ, мутахассисларнинг фикрича, ушбу гаджет 2028-йилгача сотувга чиқарилмайди.

Янги йўналиш ва истиқболлар

Эслатиб ўтамиз, Apple бозорда ўзининг машҳур Apple Watch ақлли соатлари орқали ҳам фойдаланувчиларнинг жисмоний фаоллиги, юрак уриши ва уйқу сифатини муваффақиятли кузатиб келмоқда. Шунга қарамай, янги лойиҳадаги форм-фактор ўзининг оддий фитнес билагузуклари билан танилган ва қиймати 10 миллиард доллардан ошган Whoop маҳсулотларига жуда ўхшашлиги билан ажралиб туради.

Ушбу янгилик Apple учун муҳим ўзгаришлар даврига тўғри келмоқда. Жорий йилнинг август ойида Tim Cook компания бош директори лавозимидан кетиб, ижрочи раис сифатида иш бошлаган эди, компания бошқаруви тепсига эса янги бош директор Джон Тернус келди. Шунингдек, корпорация хотира чиплари етишмовчилиги ва харажатларнинг ошиши каби қийинчиликларга дуч келаётганига қарамай, янги йиғиладиган смартфон, планшетлар ва MacBook Pro қурилмаларини бозорга чиқаришни режалаштирмоқда.

Технологик бозор ва рақобат

Қайд этилишича, Apple бир вақтнинг ўзида сунъий интеллект даврида етакчи бўлиш учун аппарат таъминотини ривожлантириш устида ишламоқда. Хусусан, компания тижорат сирларини ўғирлашда айблаб, OpenAI билан суд жараёнларини ҳам олиб бормоқда.

Ҳозирча Apple матбуот хизмати ушбу янги фитнес-трекер юзасидан қўшимча маълумот беришдан ўзини тиймоқда. Бироқ, технология оламидаги ушбу қадам компаниянинг тақилувчи қурилмалар бозоридаги таъсирини янада кенгайтиришга қаратилганини кўрсатади.

AppleФитнес-трекерWhoopТехнологияЯнгиликлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ Ҳиндистонга ой базаси лойиҳасида қатнашишни таклиф қилдиАҚШ Ҳиндистонга ой базаси лойиҳасида қатнашишни таклиф қилдиБугун, 00:26Oppo Финд X10 Pro Max тақдим этилди: учта 200 MP камерага эга илк флагманOppo Финд X10 Pro Max тақдим этилди: учта 200 MP камерага эга илк флагманКеча, 23:56АҚШ сув таъминоти тизимлари хакерлар нишонидаАҚШ сув таъминоти тизимлари хакерлар нишонидаКеча, 23:29Пҳоне 18 Pro ва Pro Maxнинг бугунги нархлариПҳоне 18 Pro ва Pro Maxнинг бугунги нархлариКеча, 11:36Инсон назоратидан чиқиб кетаётган онг: СИ раҳбарларини қамраб олган хавотир нимада?Инсон назоратидан чиқиб кетаётган онг: СИ раҳбарларини қамраб олган хавотир нимада?Кеча, 08:19Apple дўконлари меъмори сунъий интеллект орқали харид қилишга шубҳа билан қараяптиApple дўконлари меъмори сунъий интеллект орқали харид қилишга шубҳа билан қараяптиКеча, 04:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди