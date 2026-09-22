Аргентина терма жамоасида Лионель Мессининг хайрлашув палласи бошланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси яқинлашиб келаётган халқаро танаффусда ўз фаолиятини якунлашга тайёрланмоқда, бу эса бутун мамлакат ва футбол жамоатчилиги учун катта ҳиссий зарба бўлиши кутилмоқда.
- Фиорентина клуби футболчиси Франко Мастантуоно Мессини бутун Аргентина учун миллий қаҳрамон деб атади ва унинг ўрнини тўлдириш қийин бўлишини таъкидлади.
Goal.com хабар беришича, Аргентина миллий терма жамоаси яқинлашиб келаётган халқаро танаффус даврида ўз тарихидаги энг оғир ҳиссий босқичлардан бирини бошдан кечиришга ҳозирлик кўрмоқда. Жамоа сардори ва афсонавий ҳужумчи Лионель Месси терма жамоадаги фаолиятига якун ясашга яқин тургани бутун мамлакат ва футбол жамоатчилигини қаттиқ ўйга толдирмоқда. Ушбу ўтиш даври нафақат футболчилар, балки миллионлаб мухлислар учун ҳам катта руҳий зарба бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Айни пайтда Италиянинг Фиорентина клубида тўп сураётган ёш иқтидор Франко Мастантуоно яқинлашиб келаётган ўйинлар олдидан ўз фикрларини ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, Лионель Месси шунчаки футболчи эмас, балки бутун Аргентина учун чинакам миллий қаҳрамон ҳисобланади. Шу боисдан ҳам унинг майдондаги ўрни абадий бўш қолиши ва бу йўқотишни тўлдириш осон кечмаслиги аниқ.
Месси кетиши ва меросхўрлик масаласиБоливия, Буркина-Фасо ва Бенинга қарши ўтказиладиган навбатдаги учрашувлар келажак учун замин ҳозирласа-да, асосий эътибор Лионель Мессининг сўнгги ўйинларига қаратилган. Ёш ярим ҳимоячи Франко Мастантуоно келажакда афсонавий 10-рақамли либосни мерос қилиб олиши кутилаётган номзодлардан бири сифатида эътироф этилмоқда. Бироқ футболчининг ўзи бу оғир масъулиятни яхши тушуниб турибди.
Мастантуоно журналистлар билан суҳбатда бу ўтиш даври қийин кечишини тан олди. “Бу жуда қийин. Леодан кейин ҳамма учун оғир бўлади, чунки у фақат футболчи эмас, балки бутун мамлакатимиз учун кумир ҳисобланади. Унсиз ўтиш қийин бўлади, лекин биз буни Аргентина ва унинг ўзи учун қилишимиз керак”, – дея таъкидлади ёш футболчи.
Лионель Скалонининг келажаги ва жамоадаги кайфиятМесси билан хайрлашув фонида терма жамоани учта йирик соврин сари етаклаган бош мураббий Лионель Скалонининг тақдири ҳам савол остида қолмоқда. Мутахассиснинг амалдаги шартномаси якунига етиб бораётгани ва ҳали янги келишув имзолангани йўқ. Шунга қарамай, жамоа азолари ҳозирча барча эътиборни охирги лаҳзалардан завқ олишга қаратишмоқда.
Комо клуби сафида тўп сураётган ва Скалони қўл остида дебют қилган Нико Паз ҳам бу вазиятга ўз муносабатини билдирди. У мураббийнинг жамоада қолишини исташини алоҳида таъкидлади. Паз учун афсонавий Лионель Месси билан яна бир бор бир майдонда тўп суриш улкан шараф эканини ва терма жамоага доимгидек катта иштиёқ билан келганини қайд этди.
Изоҳлар 0
…