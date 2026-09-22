Аргентина терма жамоасида Лионель Мессининг хайрлашув палласи бошланди

·7·Спорт
Аргентина терма жамоасида Лионель Мессининг хайрлашув палласи бошланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси яқинлашиб келаётган халқаро танаффусда ўз фаолиятини якунлашга тайёрланмоқда, бу эса бутун мамлакат ва футбол жамоатчилиги учун катта ҳиссий зарба бўлиши кутилмоқда.
  • Фиорентина клуби футболчиси Франко Мастантуоно Мессини бутун Аргентина учун миллий қаҳрамон деб атади ва унинг ўрнини тўлдириш қийин бўлишини таъкидлади.

Goal.com хабар беришича, Аргентина миллий терма жамоаси яқинлашиб келаётган халқаро танаффус даврида ўз тарихидаги энг оғир ҳиссий босқичлардан бирини бошдан кечиришга ҳозирлик кўрмоқда. Жамоа сардори ва афсонавий ҳужумчи Лионель Месси терма жамоадаги фаолиятига якун ясашга яқин тургани бутун мамлакат ва футбол жамоатчилигини қаттиқ ўйга толдирмоқда. Ушбу ўтиш даври нафақат футболчилар, балки миллионлаб мухлислар учун ҳам катта руҳий зарба бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Айни пайтда Италиянинг Фиорентина клубида тўп сураётган ёш иқтидор Франко Мастантуоно яқинлашиб келаётган ўйинлар олдидан ўз фикрларини ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, Лионель Месси шунчаки футболчи эмас, балки бутун Аргентина учун чинакам миллий қаҳрамон ҳисобланади. Шу боисдан ҳам унинг майдондаги ўрни абадий бўш қолиши ва бу йўқотишни тўлдириш осон кечмаслиги аниқ.

Месси кетиши ва меросхўрлик масаласи

Боливия, Буркина-Фасо ва Бенинга қарши ўтказиладиган навбатдаги учрашувлар келажак учун замин ҳозирласа-да, асосий эътибор Лионель Мессининг сўнгги ўйинларига қаратилган. Ёш ярим ҳимоячи Франко Мастантуоно келажакда афсонавий 10-рақамли либосни мерос қилиб олиши кутилаётган номзодлардан бири сифатида эътироф этилмоқда. Бироқ футболчининг ўзи бу оғир масъулиятни яхши тушуниб турибди.

Мастантуоно журналистлар билан суҳбатда бу ўтиш даври қийин кечишини тан олди. “Бу жуда қийин. Леодан кейин ҳамма учун оғир бўлади, чунки у фақат футболчи эмас, балки бутун мамлакатимиз учун кумир ҳисобланади. Унсиз ўтиш қийин бўлади, лекин биз буни Аргентина ва унинг ўзи учун қилишимиз керак”, – дея таъкидлади ёш футболчи.

Лионель Скалонининг келажаги ва жамоадаги кайфият

Месси билан хайрлашув фонида терма жамоани учта йирик соврин сари етаклаган бош мураббий Лионель Скалонининг тақдири ҳам савол остида қолмоқда. Мутахассиснинг амалдаги шартномаси якунига етиб бораётгани ва ҳали янги келишув имзолангани йўқ. Шунга қарамай, жамоа азолари ҳозирча барча эътиборни охирги лаҳзалардан завқ олишга қаратишмоқда.

Комо клуби сафида тўп сураётган ва Скалони қўл остида дебют қилган Нико Паз ҳам бу вазиятга ўз муносабатини билдирди. У мураббийнинг жамоада қолишини исташини алоҳида таъкидлади. Паз учун афсонавий Лионель Месси билан яна бир бор бир майдонда тўп суриш улкан шараф эканини ва терма жамоага доимгидек катта иштиёқ билан келганини қайд этди.

Лионель МессиАргентинаЛионель СкалониФранко МастантуоноФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе 2017-йилда Ливерпулга қанчалик яқин келганини ошкор қилдиКилиан Мбаппе 2017-йилда Ливерпулга қанчалик яқин келганини ошкор қилдиКеча, 23:51Килиан Мбаппега Олтин тўп ҳақида гапириш тақиқландиКилиан Мбаппега Олтин тўп ҳақида гапириш тақиқландиКеча, 23:37Италия У-20 аёллар терма жамоаси сардори Испанияга қарши ярим финал олдидан фикр билдирдиИталия У-20 аёллар терма жамоаси сардори Испанияга қарши ярим финал олдидан фикр билдирдиКеча, 23:37Ламине Ямал сохта миш-мишлар ва матбуот босимига қарши кураш ҳақида гапирдиЛамине Ямал сохта миш-мишлар ва матбуот босимига қарши кураш ҳақида гапирдиКеча, 23:15Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайдиЛионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайдиКеча, 23:10Абдувоҳид Неъматов Жаҳон чемпионатидан кейинги аёвсиз танқидларга қандай жавоб берди?Абдувоҳид Неъматов Жаҳон чемпионатидан кейинги аёвсиз танқидларга қандай жавоб берди?Кеча, 21:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди