Hyundai Tucson ХРТ 2027 тақдим этилди: тўлиқ привод ва янги қиёфа
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Hyundai компанияси ўзининг Tucson ХРТ 2027 моделини тақдим этди, у янада ифодали ва йўлтанламас қиёфага эга бўлиб, фаол дам олишни хуш кўрувчиларга мўлжалланган.
- Янги автомобил тўлиқ привод тизими билан жиҳозланган бўлиб, орқа қисмида ХРТ ҳамда ҲТРАК эмблемалари билан ажралиб туради.
- Бешинчи авлод Tucson кроссовери октябр ойида Жанубий Корея бозорига чиқарилади ва бензинли ҳамда гибрид қувват қурилмалари билан таклиф этилади.
Ixbt.com нашрининг хабар беришича, Кореянинг Hyundai компанияси ўзининг оммабоп кроссоверининг янги версияси — Tucson ХРТ 2027 моделини расман намойиш этди. Янги автомобил янгиланган базага таяниб, янада ифодали ва йўлтанламас қиёфага эга бўлгани билан ажралиб туради. Ушбу модификация фаол дам олиш ва саргузаштларни хуш кўрувчи ҳайдовчиларга мўлжалланган бўлиб, ташқи кўриниши ҳамда техник имкониятларида ўзига хос ўзгаришларни бошидан кечирди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ташқи дизайндаги ўзгаришлар дарҳол эътиборни тортади. Кроссовернинг олд қисмида катталаштирилган ва бўлинган тўғри бурчакли радиатор панжараси ҳамда массив пастки ҳимоя пластинаси ўрнатилган. Қора рангдаги ғилдирак аркаси кенгайтиргичлари эса автомобил корпусини визуал тарзда янада кенгроқ кўрсатади. Шунингдек, кузов қисмларининг айрим элементлари сохталаштирилган углерод толаси (кованний углерод) услубидаги текстура билан безатилгани унга спортона ва замонавий тус беради.
Янги автомобилнинг техник имкониятлари ва салон дизайниОрқа қисмга янги бампер ва тубан қисмнинг қўшимча ҳимояси ўрнатилган бўлиб, багаж эшигида ХРТ ҳамда ҲТРАК эмблемалари қад ростлаган. Ушбу белгилар моделнинг тўлиқ привод тизими билан жиҳозланганини билдиради, бу эса турли йўл шароитларида барқарорликни таъминлайди. Шунга қарамай, Hyundai Tucson ХРТ экстремал йўлтанламас машинаси сифатида эмас, балки шаҳар ташқарисига чиқишни севувчилар учун қулай кроссовер сифатида гавдалантирилмоқда.
Автомобилнинг ички қисми ҳам ташқи кўринишига мос равишда бойитилган. Салон ичида икки қатор ўриндиқлар учун махсус ҳимоя гиламчалари, ўзига хос текстурали ўриндиқлар ва қора металл рангидаги декоратив безак элементлари ўрнатилган. Бу эса нафақат қулайликни, балки амалийликни ҳам оширади, чунки фаол дам олиш вақтида салонни тоза сақлаш муҳим аҳамият касб этади.
Компания маълумотларига кўра, бешинчи авлод Tucson кроссовери жорий йилнинг октябрь ойида Жанубий Корея бозорига чиқарилади. Айнан шу ойда автомобилнинг аниқ нархлари ва комплектациялари бўйича маълумотлар эълон қилиниши кутилмоқда. Харидорлар учун эса анъанавий равишда бензинли ҳамда тежамкор гидравлик (гибрид) қувват қурилмалари таклиф этилиши кўзда тутилган.
Изоҳлар 0
…