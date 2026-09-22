Hyundai Tucson ХРТ 2027 тақдим этилди: тўлиқ привод ва янги қиёфа

·7·Авто
Hyundai Tucson ХРТ 2027 тақдим этилди: тўлиқ привод ва янги қиёфа
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Hyundai компанияси ўзининг Tucson ХРТ 2027 моделини тақдим этди, у янада ифодали ва йўлтанламас қиёфага эга бўлиб, фаол дам олишни хуш кўрувчиларга мўлжалланган.
  • Янги автомобил тўлиқ привод тизими билан жиҳозланган бўлиб, орқа қисмида ХРТ ҳамда ҲТРАК эмблемалари билан ажралиб туради.
  • Бешинчи авлод Tucson кроссовери октябр ойида Жанубий Корея бозорига чиқарилади ва бензинли ҳамда гибрид қувват қурилмалари билан таклиф этилади.

Ixbt.com нашрининг хабар беришича, Кореянинг Hyundai компанияси ўзининг оммабоп кроссоверининг янги версияси — Tucson ХРТ 2027 моделини расман намойиш этди. Янги автомобил янгиланган базага таяниб, янада ифодали ва йўлтанламас қиёфага эга бўлгани билан ажралиб туради. Ушбу модификация фаол дам олиш ва саргузаштларни хуш кўрувчи ҳайдовчиларга мўлжалланган бўлиб, ташқи кўриниши ҳамда техник имкониятларида ўзига хос ўзгаришларни бошидан кечирди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ташқи дизайндаги ўзгаришлар дарҳол эътиборни тортади. Кроссовернинг олд қисмида катталаштирилган ва бўлинган тўғри бурчакли радиатор панжараси ҳамда массив пастки ҳимоя пластинаси ўрнатилган. Қора рангдаги ғилдирак аркаси кенгайтиргичлари эса автомобил корпусини визуал тарзда янада кенгроқ кўрсатади. Шунингдек, кузов қисмларининг айрим элементлари сохталаштирилган углерод толаси (кованний углерод) услубидаги текстура билан безатилгани унга спортона ва замонавий тус беради.

Янги автомобилнинг техник имкониятлари ва салон дизайни

Орқа қисмга янги бампер ва тубан қисмнинг қўшимча ҳимояси ўрнатилган бўлиб, багаж эшигида ХРТ ҳамда ҲТРАК эмблемалари қад ростлаган. Ушбу белгилар моделнинг тўлиқ привод тизими билан жиҳозланганини билдиради, бу эса турли йўл шароитларида барқарорликни таъминлайди. Шунга қарамай, Hyundai Tucson ХРТ экстремал йўлтанламас машинаси сифатида эмас, балки шаҳар ташқарисига чиқишни севувчилар учун қулай кроссовер сифатида гавдалантирилмоқда.

Автомобилнинг ички қисми ҳам ташқи кўринишига мос равишда бойитилган. Салон ичида икки қатор ўриндиқлар учун махсус ҳимоя гиламчалари, ўзига хос текстурали ўриндиқлар ва қора металл рангидаги декоратив безак элементлари ўрнатилган. Бу эса нафақат қулайликни, балки амалийликни ҳам оширади, чунки фаол дам олиш вақтида салонни тоза сақлаш муҳим аҳамият касб этади.

Компания маълумотларига кўра, бешинчи авлод Tucson кроссовери жорий йилнинг октябрь ойида Жанубий Корея бозорига чиқарилади. Айнан шу ойда автомобилнинг аниқ нархлари ва комплектациялари бўйича маълумотлар эълон қилиниши кутилмоқда. Харидорлар учун эса анъанавий равишда бензинли ҳамда тежамкор гидравлик (гибрид) қувват қурилмалари таклиф этилиши кўзда тутилган.

HyundaiTucsonКроссоверАвтомобилларЯнгиликлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Toyota компанияси EREV туридаги гибрид автомобиллар бозорига киришга ҳозирланмоқдаToyota компанияси EREV туридаги гибрид автомобиллар бозорига киришга ҳозирланмоқда21.09, 14:29Хитойда 2026-йилнинг энг оммабоп бензинли автомобиллари маълум бўлдиХитойда 2026-йилнинг энг оммабоп бензинли автомобиллари маълум бўлди21.09, 06:51BYD Европада заводларини очиш ва ишлаб чиқаришни кенгайтиришни режалаштирмоқдаBYD Европада заводларини очиш ва ишлаб чиқаришни кенгайтиришни режалаштирмоқда20.09, 09:23Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!20.09, 09:19Toyota RAV4 кроссовери учун ўзига хос ҳимоя тўплами тақдим этилдиToyota RAV4 кроссовери учун ўзига хос ҳимоя тўплами тақдим этилди19.09, 23:51ХХ асрнинг энг таъсирли автомобиллари аниқланмоқдаХХ асрнинг энг таъсирли автомобиллари аниқланмоқда19.09, 17:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди