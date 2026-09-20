iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди

·13·Техно
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultraнинг чидамлилиги ПҳонеБуфф канали томонидан синовдан ўтказилди.
  • Бир метр баландликдан орқа томони билан туширилганда, iPhone 18 Pro Maxнинг орқа панели Samsung флагманига нисбатан камроқ шикастланди.
  • Бироқ, бир ярим метр баландликдан экран томони билан қулатилганда, iPhone 18 Pro Maxнинг ойнаси ёрилиб, визуал шикастланиши рақобатчисиникидан каттароқ бўлди.

Машҳур ПҳонеБуфф канали муаллифлари замонавий технология ихлосмандлари орасида катта қизиқиш уйғотган навбатдаги қизиқарли синовни тақдим этишди. ixbt.com маълумотига кўра, синов жараёнида сўнгги флагманлар — iPhone 18 ҳамда унинг асосий рақиби ҳисобланган Galaxy S26 Ultra турли баландликлардан махсус роботлаштирилган манипулятор ёрдамида қаттиқ полга тушириб кўрилди. Ушбу тест қурилмаларнинг кундалик ҳаётдаги чидамлилиги ҳақида олдиндан тасаввур ҳосил қилиш имконини бергани билан муҳимдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эксперимент бошланишидан аввал мутахассислар иккала смартофоннинг конструктив хусусиятларига алоҳида эътибор қаратишди. Хусусан, Apple ўз қурилмалари учун ўзгача ҳимоя ойналаридан фойдаланади ва бу кўрсаткич бўйича янги флагман бозордаги деярли барча рақобатчиларидан устун туради. Бироқ, вазн борасида фарқ сезиларли: iPhone 18 Pro Max 249 грамм оғирликка эга бўлса, унинг асосий рақиби 214 граммни ташкил қилади.

Биринчи синов босқичи ва дастлабки натижалар

Синовнинг илк босқичида ҳар икки смартофон бир метр баландликдан орқа томони билан тушириб кўрилди. Мазкур зарба натижасида иккала қурилма ҳам шикастланди. Бироқ, iPhone орқа панелида фақатгина шиша қўйманинг мавжудлиги сабабли, унинг шикастланиш даражаси Samsung флагманининг тўлиқ шиша орқа қисмига нисбатан анча паст бўлиб чиқди. Шунингдек, худди шу баландликдан бурчак остида туширилганда ҳар икки смартофон деярли бир хил ҳолатда қолиб, фақатгина енгил тирналишлар билан қутулиб қолди.

Экран томони билан тушириш синовида эса қизиқарли ҳолат кузатилди. Бир метр баландликдан юзага қулаган iPhone 18 Pro Max ҳеч қандай жиддий нуқсонсиз қолган бўлса, Samsung флагманининг экрани ёрилиб кетди. Албатта, мутахассислар бу жуда назорат қилинадиган шароитдаги ягона синов эканини ва реал ҳаётда натижалар фарқ қилиши мумкинлигини алоҳида таъкидлашди.

Юқори баландликдаги синовлар ва якуний хулосалар

Баландлик бир ярим метрга оширилгач, вазият ўзгара бошлади. Орқа томони билан туширилганда Samsung флагманидаги ёриқлар янада кўпайиб, вазият ёмонлашди, iPhone эса нисбатан яхшироқ кўринишни сақлаб қолди. Бироқ, сўнгги синов — бир ярим метр баландликдан экран томони билан қулатиш Apple флагманига ҳам ўз таъсирини ўтказди.

Мазкур якуний зарба натижасида янги iPhone ойнаси ҳам ёрилди ва қизиғи, унинг визуал шикастланиши рақобатчисиникига қараганда ҳатто каттароқ бўлиб чиқди. Шунга қарамай, синов якуний ҳисоб-китобларига кўра, ПҳонеБуфф экспертлари умумий чидамлилик рейтингида iPhone 18 Pro Max смартофонига 56 балл беришди, Samsung флагмани эса 53 балл тўплади.

ИПҳоне 18 Pro MaxGalaxy S26 UltraСмартофонПҳонеБуффТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor X9e Pro: 11 000 мА•соат батарея ва IP69K ҳимоясиHonor X9e Pro: 11 000 мА•соат батарея ва IP69K ҳимоясиБугун, 15:51Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобландиЕр юзида кислород қачон тугаши ҳисобландиБугун, 15:26Xiaomi 18 Pro ва Pro Max флагманлари расман намойиш этилдиXiaomi 18 Pro ва Pro Max флагманлари расман намойиш этилдиБугун, 14:51Xiaomi 18 Фолд энг кўп сотилган буклама телефон бўлдиXiaomi 18 Фолд энг кўп сотилган буклама телефон бўлдиБугун, 13:56Моторола 200 мегапикселли камерага эга янги флагманини тақдим этадиМоторола 200 мегапикселли камерага эга янги флагманини тақдим этадиБугун, 13:24Муҳандислар ўта мустаҳкам ва ноёб иссиқлик изоляторини яратишдиМуҳандислар ўта мустаҳкам ва ноёб иссиқлик изоляторини яратишдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди