iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultraнинг чидамлилиги ПҳонеБуфф канали томонидан синовдан ўтказилди.
- Бир метр баландликдан орқа томони билан туширилганда, iPhone 18 Pro Maxнинг орқа панели Samsung флагманига нисбатан камроқ шикастланди.
- Бироқ, бир ярим метр баландликдан экран томони билан қулатилганда, iPhone 18 Pro Maxнинг ойнаси ёрилиб, визуал шикастланиши рақобатчисиникидан каттароқ бўлди.
Машҳур ПҳонеБуфф канали муаллифлари замонавий технология ихлосмандлари орасида катта қизиқиш уйғотган навбатдаги қизиқарли синовни тақдим этишди. ixbt.com маълумотига кўра, синов жараёнида сўнгги флагманлар — iPhone 18 ҳамда унинг асосий рақиби ҳисобланган Galaxy S26 Ultra турли баландликлардан махсус роботлаштирилган манипулятор ёрдамида қаттиқ полга тушириб кўрилди. Ушбу тест қурилмаларнинг кундалик ҳаётдаги чидамлилиги ҳақида олдиндан тасаввур ҳосил қилиш имконини бергани билан муҳимдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Эксперимент бошланишидан аввал мутахассислар иккала смартофоннинг конструктив хусусиятларига алоҳида эътибор қаратишди. Хусусан, Apple ўз қурилмалари учун ўзгача ҳимоя ойналаридан фойдаланади ва бу кўрсаткич бўйича янги флагман бозордаги деярли барча рақобатчиларидан устун туради. Бироқ, вазн борасида фарқ сезиларли: iPhone 18 Pro Max 249 грамм оғирликка эга бўлса, унинг асосий рақиби 214 граммни ташкил қилади.
Биринчи синов босқичи ва дастлабки натижаларСиновнинг илк босқичида ҳар икки смартофон бир метр баландликдан орқа томони билан тушириб кўрилди. Мазкур зарба натижасида иккала қурилма ҳам шикастланди. Бироқ, iPhone орқа панелида фақатгина шиша қўйманинг мавжудлиги сабабли, унинг шикастланиш даражаси Samsung флагманининг тўлиқ шиша орқа қисмига нисбатан анча паст бўлиб чиқди. Шунингдек, худди шу баландликдан бурчак остида туширилганда ҳар икки смартофон деярли бир хил ҳолатда қолиб, фақатгина енгил тирналишлар билан қутулиб қолди.
Экран томони билан тушириш синовида эса қизиқарли ҳолат кузатилди. Бир метр баландликдан юзага қулаган iPhone 18 Pro Max ҳеч қандай жиддий нуқсонсиз қолган бўлса, Samsung флагманининг экрани ёрилиб кетди. Албатта, мутахассислар бу жуда назорат қилинадиган шароитдаги ягона синов эканини ва реал ҳаётда натижалар фарқ қилиши мумкинлигини алоҳида таъкидлашди.
Юқори баландликдаги синовлар ва якуний хулосаларБаландлик бир ярим метрга оширилгач, вазият ўзгара бошлади. Орқа томони билан туширилганда Samsung флагманидаги ёриқлар янада кўпайиб, вазият ёмонлашди, iPhone эса нисбатан яхшироқ кўринишни сақлаб қолди. Бироқ, сўнгги синов — бир ярим метр баландликдан экран томони билан қулатиш Apple флагманига ҳам ўз таъсирини ўтказди.
Мазкур якуний зарба натижасида янги iPhone ойнаси ҳам ёрилди ва қизиғи, унинг визуал шикастланиши рақобатчисиникига қараганда ҳатто каттароқ бўлиб чиқди. Шунга қарамай, синов якуний ҳисоб-китобларига кўра, ПҳонеБуфф экспертлари умумий чидамлилик рейтингида iPhone 18 Pro Max смартофонига 56 балл беришди, Samsung флагмани эса 53 балл тўплади.
Изоҳлар 0
…