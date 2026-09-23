АҚШ Ҳиндистонга ой базаси лойиҳасида қатнашишни таклиф қилди

·12·Техно
АҚШ Ҳиндистонга ой базаси лойиҳасида қатнашишни таклиф қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ Миллий космонавтика ва авиация бошқармаси (NASA)
  • Ҳиндистон космик тадқиқотлар ташкилотига (ISRO)
  • Ернинг табиий йўлдошида доимий база барпо этиш дастурига қўшилишни таклиф қилди.
  • Бу таклиф Бангалорда бўлиб ўтган Америка-Ҳиндистон фуқаролик космоси бўйича ишчи гуруҳининг йиғилишида эълон қилинди ва икки мамлакат ўртасидаги стратегик ҳамкорликни янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

АҚШ Миллий космонавтика ва авиация бошқармаси (NASA) Ҳиндистон космик тадқиқотлар ташкилотига (ISRO) Ернинг табиий йўлдошида доимий база барпо этиш дастурига қўшилишни расман таклиф қилди. Ушбу муҳим ташаббус Бангалор шаҳрида бўлиб ўтган Америка-Ҳиндистон фуқаролик космоси бўйича ишчи гуруҳининг йиғилишида эълон қилинди ва икки мамлакат ўртасидаги стратегик ҳамкорликни янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, томонлар мазкур учрашувда нафақат ой базасини, балки илм-фан, бошқариладиган космонавтика ва илмий маълумотлар алмашинувини ҳам кенгайтиришга келишиб олдилар. Ушбу ҳамкорлик Artemis дастури доирасидаги битимларга асосланади ва келгусидаги космик тадқиқотлар учун пойдевор вазифасини бажаради.

Ҳозирги босқичда расмий Деҳли NASAнинг ой базасига қўшилиш бўйича аниқ ҳиссаси ёки роли ҳақида ҳали узил-кесил баёнот бермади. Ҳиндистон ҳукумати учун масаланинг моҳияти фақат иштирок этишда эмас, балки келажакдаги Ой инфратузилмасини шакллантиришда мамлакатга қандай мақом ва ваколатлар берилишида ҳам эканлиги таъкидланмоқда.

Миллий дастурлар ва халқаро ҳамкорлик

Қайд этилишича, Ҳиндистон халқаро лойиҳаларга қўшилиш билан бир қаторда ўзининг миллий космик инфратузилмасини ҳам жадал ривожлантириб бормоқда. Хусусан, мамлакат 2035-йилга бориб «Бҳаратия Антарикш Статион» деб номланган ўз космик станциясини яратишни ҳамда 2040-йилга келиб ойга ҳиндистонлик астронавтни юборишни режалаштирган.

Ҳиндистон ўзининг миллий имкониятларини мустаҳкамлаш баробарида халқаро шерикликни ҳам фаол кенгайтирмоқда. 10-сентябрь куни Парижда ўтган Халқаро космик саммитда Ҳиндистон бош вазири Нарендра Моди Франция ва бошқа давлатларни мамлакатнинг навбатдаги космик дастурида шерик бўлишга таклиф қилган эди.

Мамлакат бу борада етарлича амалий тажрибага ҳам эга. Жумладан, 2023-йилда «Chandraян-3» аппаратининг Ойнинг жанубий қутбига муваффақиятли қўнгани ҳамда NASA ва ISROнинг қўшма НИСАР миссияси икки давлат мутахассислари биргаликда мураккаб космик қурилмалар ярата олишини амалда кўрсатиб берди.

Келгусидаги истиқболлар

Шунингдек, 2025-йил июн ойида ҳиндистонлик астронавт Шубханшу Шукл Axiom-4 миссияси доирасида Халқаро космик станцияга (ХКС) сафар уюштириб, келгусидаги Гаганяан миллий бошқариладиган дастури учун муҳим амалий тажриба тўплаши кутилмоқда. Бу эса мамлакатнинг кадрлар салоҳиятини янада оширади.

Мутахассисларнинг фикрича, Ҳиндистон ўзининг мустақил саноат ва илмий базасига эга бўлгани сабабли, АҚШнинг ой инфратузилмаси лойиҳасида қатнашиш миллий дастурдан воз кечишни англатмайди. Аксинча, бу Ҳиндистон учун жаҳон даражасидаги космик ташаббусларда ўз ўрнини мустаҳкамлаш йўлидаги қўшимча қадам бўлиши мумкин.

NASAISROКосмосОй базасиҲиндистон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple компанияси Whoop билан рақобатлашувчи гаджет устида ишламоқдаApple компанияси Whoop билан рақобатлашувчи гаджет устида ишламоқдаБугун, 00:23Oppo Финд X10 Pro Max тақдим этилди: учта 200 MP камерага эга илк флагманOppo Финд X10 Pro Max тақдим этилди: учта 200 MP камерага эга илк флагманКеча, 23:56АҚШ сув таъминоти тизимлари хакерлар нишонидаАҚШ сув таъминоти тизимлари хакерлар нишонидаКеча, 23:29Пҳоне 18 Pro ва Pro Maxнинг бугунги нархлариПҳоне 18 Pro ва Pro Maxнинг бугунги нархлариКеча, 11:36Инсон назоратидан чиқиб кетаётган онг: СИ раҳбарларини қамраб олган хавотир нимада?Инсон назоратидан чиқиб кетаётган онг: СИ раҳбарларини қамраб олган хавотир нимада?Кеча, 08:19Apple дўконлари меъмори сунъий интеллект орқали харид қилишга шубҳа билан қараяптиApple дўконлари меъмори сунъий интеллект орқали харид қилишга шубҳа билан қараяптиКеча, 04:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди