Ламине Ямал сохта миш-мишлар ва матбуот босимига қарши кураш ҳақида гапирди

·0·Спорт
Ламине Ямал сохта миш-мишлар ва матбуот босимига қарши кураш ҳақида гапирди

Барселона жамоасининг ёш юлдузи Ламине Ямал ўзининг шахсий ва профессионал ҳаёти ҳақида тарқалаётган ёлғон хабарлар ҳамда доимий оммавий ахборот воситалари эътиборига қандай доц. бераётгани ҳақида очиқ-ойдин фикр билдирди. Goal.com хабар беришича, Испания терма жамоаси аъзоси дастлабки вақтларда бундай салбий муносабатларни қабул қилишда қийналганини, бироқ вақт ўтиши билан ташқи шовқинларга эътибор бермасликни ўзлаштириб олганини тан олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жорий мавсумда Барселона сафида ажойиб ўйин кўрсатиб, Ла Лига ўйинларининг атиги еттитасида 7 та гол муаллифига айланган иқтидорли футболчи табиий равишда бутун дунё эътибор марказида турибди. Шуҳрат ортиб борган сари, у кундалик миш-мишлар ва кераксиз можаронинг тинимсиз оқимига қарши курашишга мажбур бўлмоқда. Бироқ Каталония клубининг вояга етмаган иқтидори бу синовларни профессионал тарзда енгиб ўтмоқда.

Матбуот босими ва ёлғон хабарлар

ЛЪEқуипе нашрига берган интервюсида ўсмир футболчи матбуот билан ўзаро муносабатлари ва вақт ўтиши билан бу ҳолатга қандай мослашгани ҳақида сўзлаб берди. Унинг сўзларига кўра, фаолиятининг бошланғич босқичларида асоссиз ва сохта маълумотларнинг доимий оқими уни қаттиқ ранжитган ва у буни тушуна олмаган.

«Ёшлигимда буни тушунмас эдим, чунки мен ҳақимда тарқалаётган можаролар ёки миш-мишларнинг аксарияти ёлғон эди. Мени доим шундай кузатишган! Ўзимга: „Ахир мен бундай қилмаганман-ку, нима учун улар бундай дейишмоқда?“ деб савол берардим», — дея эслайди Ламине Ямал ўтган даврларни.

Тижорий қизиқиш ва етук ёндашув

Вақт ўтиши билан футболчи унинг исми ўз-ўзидан улкан тижорий қизиқиш уйғотишини тушуниб етди. У баъзи ОАВ вакиллари унинг бутун дунёдаги улкан машҳурлигидан фойдаланиш мақсадидангина шунчаки воқеаларни тўқиб чиқаришини англаб олган.

Шу сабабли ҳозирда у бу каби ҳолатларга бутунлай бошқача кўз билан қарайди. Ямалнинг таъкидлашича, энг асосийси — унинг онаси хотиржам бўлиши ва бу хабарларнинг ёлғонлигини билиши муҳим. Агар яқинлари ҳақиқатни билса, бошқаларнинг сафсатаси уни умуман ташвишга солмайди.

Ламине ЯмалБарселонаЛа ЛигаФутбол янгиликлариИспания терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайдиЛионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайдиБугун, 23:10Абдувоҳид Неъматов Жаҳон чемпионатидан кейинги аёвсиз танқидларга қандай жавоб берди?Абдувоҳид Неъматов Жаҳон чемпионатидан кейинги аёвсиз танқидларга қандай жавоб берди?Бугун, 21:58Ўзбекистон футзал терма жамоаси Нидерландияга қарши голларга бой баҳсда мағлуб бўлдиЎзбекистон футзал терма жамоаси Нидерландияга қарши голларга бой баҳсда мағлуб бўлдиБугун, 21:29«The Ring» бокс журнали Жавоҳир Умматалиев ва Шакур Стивенсон тўқнашувини эълон қилди«The Ring» бокс журнали Жавоҳир Умматалиев ва Шакур Стивенсон тўқнашувини эълон қилдиБугун, 19:27Ўзбекистон U-23 чоракфиналда Саудия Арабистонига қарши майдонга тушадиЎзбекистон U-23 чоракфиналда Саудия Арабистонига қарши майдонга тушадиБугун, 19:02IBF чемпиони Хрговичнинг Санчес билан жанги эълон қилинди: Жалоловга навбат қачон?IBF чемпиони Хрговичнинг Санчес билан жанги эълон қилинди: Жалоловга навбат қачон?Бугун, 18:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди