Ламине Ямал сохта миш-мишлар ва матбуот босимига қарши кураш ҳақида гапирди
Барселона жамоасининг ёш юлдузи Ламине Ямал ўзининг шахсий ва профессионал ҳаёти ҳақида тарқалаётган ёлғон хабарлар ҳамда доимий оммавий ахборот воситалари эътиборига қандай доц. бераётгани ҳақида очиқ-ойдин фикр билдирди. Goal.com хабар беришича, Испания терма жамоаси аъзоси дастлабки вақтларда бундай салбий муносабатларни қабул қилишда қийналганини, бироқ вақт ўтиши билан ташқи шовқинларга эътибор бермасликни ўзлаштириб олганини тан олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жорий мавсумда Барселона сафида ажойиб ўйин кўрсатиб, Ла Лига ўйинларининг атиги еттитасида 7 та гол муаллифига айланган иқтидорли футболчи табиий равишда бутун дунё эътибор марказида турибди. Шуҳрат ортиб борган сари, у кундалик миш-мишлар ва кераксиз можаронинг тинимсиз оқимига қарши курашишга мажбур бўлмоқда. Бироқ Каталония клубининг вояга етмаган иқтидори бу синовларни профессионал тарзда енгиб ўтмоқда.
Матбуот босими ва ёлғон хабарларЛЪEқуипе нашрига берган интервюсида ўсмир футболчи матбуот билан ўзаро муносабатлари ва вақт ўтиши билан бу ҳолатга қандай мослашгани ҳақида сўзлаб берди. Унинг сўзларига кўра, фаолиятининг бошланғич босқичларида асоссиз ва сохта маълумотларнинг доимий оқими уни қаттиқ ранжитган ва у буни тушуна олмаган.
«Ёшлигимда буни тушунмас эдим, чунки мен ҳақимда тарқалаётган можаролар ёки миш-мишларнинг аксарияти ёлғон эди. Мени доим шундай кузатишган! Ўзимга: „Ахир мен бундай қилмаганман-ку, нима учун улар бундай дейишмоқда?“ деб савол берардим», — дея эслайди Ламине Ямал ўтган даврларни.
Тижорий қизиқиш ва етук ёндашувВақт ўтиши билан футболчи унинг исми ўз-ўзидан улкан тижорий қизиқиш уйғотишини тушуниб етди. У баъзи ОАВ вакиллари унинг бутун дунёдаги улкан машҳурлигидан фойдаланиш мақсадидангина шунчаки воқеаларни тўқиб чиқаришини англаб олган.
Шу сабабли ҳозирда у бу каби ҳолатларга бутунлай бошқача кўз билан қарайди. Ямалнинг таъкидлашича, энг асосийси — унинг онаси хотиржам бўлиши ва бу хабарларнинг ёлғонлигини билиши муҳим. Агар яқинлари ҳақиқатни билса, бошқаларнинг сафсатаси уни умуман ташвишга солмайди.
Изоҳлар 0
…