Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайди
Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси миллий либосдаги сўнгги ўйинига тайёргарлик кўрмоқда. Интер Миами ҳужумчиси ўзининг тарихий халқаро фаолиятига якун ясалиши кутилаётган Бенин билан кечадиган хайрлашув учрашувида махсус формада майдонга тушишини тасдиқлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, 39 ёшли футболчи ўзининг олтинчи Жаҳон чемпионатидаги ёрқин иштирокидан сўнг миллий жамоадаги фаолиятини якунлашини расман эълон қилганди. Бош мураббий Лионель Скалони томонидан махсус таклиф этилган ҳужумчи 6-октабр куни «Монументал» стадионида Бенин терма жамоасига қарши баҳсда охирги марта Аргентина шарафини ҳимоя қилади.
Тарихий видолашув ўйини ва махсус либосМазкур ўртоқлик учрашуви афсонавий футболчининг халқаро майдондаги улкан хизматларига бағишланган ўзига хос эҳтиром тадбири сифатида режалаштирилган. Дунё бўйлаб миллионлаб мухлислар ўзбекистонлик ишқибозлар қаторида ушбу ҳиссиётларга бой оқшомни катта ҳаяжон билан кутишмоқда.
Сешанба куни Лионель Месси ўнинг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида ушбу муҳим санага бағишланган махсус либосни намойиш этди. Instagram тармоғида эълон қилинган видеода терма жамоанинг бўлажак ўйин учун махсус тайёрланган формаси кўрсатилган бўлиб, у «Сўнгги ўйин… Бир умрлик либос» деган ёзув билан бўлишди.
Икки ўн йилликни ўз ичига олган улкан меросЙигирма йилдан ортиқ давом этган миллий жамоадаги фаолияти давомида Лионель Месси Аргентина сафида 207 та учрашувда майдонга тушди. У ҳозирги кунда терма жамоа тарихидаги энг кўп ўйин ўтказган, шунингдек, 125 та гол ва 68 та голли узатма билан барча асосий рекордлар эгаси ҳисобланади.
Унинг халқаро майдондаги совринлар коллекцияси ҳам ҳақиқий футбол тарихини ташкил этади. 2008-йилги Олимпиада олтин медали, 2021 ва 2024-йиллардаги Америка кубоги ғолиблиги ҳамда 2022-йилги Финалиссима кубоги шулар жумласидандир.
Бироқ футболчининг халқаро майдондаги мероси Қатарда бўлиб ўтган 2022-йилги Жаҳон чемпионати ғалабаси билан янада мустаҳкамланди. Турнирнинг бош қаҳрамони бўлган Лионель Мессининг ушбу хайрлашув учрашуви спорт тарихидаги энг ёрқин саҳифалардан бирининг якуни бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…