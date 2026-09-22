Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайди

·0·Спорт
Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайди

Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси миллий либосдаги сўнгги ўйинига тайёргарлик кўрмоқда. Интер Миами ҳужумчиси ўзининг тарихий халқаро фаолиятига якун ясалиши кутилаётган Бенин билан кечадиган хайрлашув учрашувида махсус формада майдонга тушишини тасдиқлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, 39 ёшли футболчи ўзининг олтинчи Жаҳон чемпионатидаги ёрқин иштирокидан сўнг миллий жамоадаги фаолиятини якунлашини расман эълон қилганди. Бош мураббий Лионель Скалони томонидан махсус таклиф этилган ҳужумчи 6-октабр куни «Монументал» стадионида Бенин терма жамоасига қарши баҳсда охирги марта Аргентина шарафини ҳимоя қилади.

Тарихий видолашув ўйини ва махсус либос

Мазкур ўртоқлик учрашуви афсонавий футболчининг халқаро майдондаги улкан хизматларига бағишланган ўзига хос эҳтиром тадбири сифатида режалаштирилган. Дунё бўйлаб миллионлаб мухлислар ўзбекистонлик ишқибозлар қаторида ушбу ҳиссиётларга бой оқшомни катта ҳаяжон билан кутишмоқда.

Сешанба куни Лионель Месси ўнинг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида ушбу муҳим санага бағишланган махсус либосни намойиш этди. Instagram тармоғида эълон қилинган видеода терма жамоанинг бўлажак ўйин учун махсус тайёрланган формаси кўрсатилган бўлиб, у «Сўнгги ўйин… Бир умрлик либос» деган ёзув билан бўлишди.

Икки ўн йилликни ўз ичига олган улкан мерос

Йигирма йилдан ортиқ давом этган миллий жамоадаги фаолияти давомида Лионель Месси Аргентина сафида 207 та учрашувда майдонга тушди. У ҳозирги кунда терма жамоа тарихидаги энг кўп ўйин ўтказган, шунингдек, 125 та гол ва 68 та голли узатма билан барча асосий рекордлар эгаси ҳисобланади.

Унинг халқаро майдондаги совринлар коллекцияси ҳам ҳақиқий футбол тарихини ташкил этади. 2008-йилги Олимпиада олтин медали, 2021 ва 2024-йиллардаги Америка кубоги ғолиблиги ҳамда 2022-йилги Финалиссима кубоги шулар жумласидандир.

Бироқ футболчининг халқаро майдондаги мероси Қатарда бўлиб ўтган 2022-йилги Жаҳон чемпионати ғалабаси билан янада мустаҳкамланди. Турнирнинг бош қаҳрамони бўлган Лионель Мессининг ушбу хайрлашув учрашуви спорт тарихидаги энг ёрқин саҳифалардан бирининг якуни бўлиши кутилмоқда.

Лионель МессиАргентинаИнтер МиамиФутболБенинўйини
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал сохта миш-мишлар ва матбуот босимига қарши кураш ҳақида гапирдиЛамине Ямал сохта миш-мишлар ва матбуот босимига қарши кураш ҳақида гапирдиБугун, 23:15Абдувоҳид Неъматов Жаҳон чемпионатидан кейинги аёвсиз танқидларга қандай жавоб берди?Абдувоҳид Неъматов Жаҳон чемпионатидан кейинги аёвсиз танқидларга қандай жавоб берди?Бугун, 21:58Ўзбекистон футзал терма жамоаси Нидерландияга қарши голларга бой баҳсда мағлуб бўлдиЎзбекистон футзал терма жамоаси Нидерландияга қарши голларга бой баҳсда мағлуб бўлдиБугун, 21:29«The Ring» бокс журнали Жавоҳир Умматалиев ва Шакур Стивенсон тўқнашувини эълон қилди«The Ring» бокс журнали Жавоҳир Умматалиев ва Шакур Стивенсон тўқнашувини эълон қилдиБугун, 19:27Ўзбекистон U-23 чоракфиналда Саудия Арабистонига қарши майдонга тушадиЎзбекистон U-23 чоракфиналда Саудия Арабистонига қарши майдонга тушадиБугун, 19:02IBF чемпиони Хрговичнинг Санчес билан жанги эълон қилинди: Жалоловга навбат қачон?IBF чемпиони Хрговичнинг Санчес билан жанги эълон қилинди: Жалоловга навбат қачон?Бугун, 18:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди