АҚШ сув таъминоти тизимлари хакерлар нишонида
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШдаги 10 мингга яқин сув таъминоти ташкилотларидан 1787 тасида ходимларнинг маълумотлари зарарли дастурлар томонидан ўғирланганлиги аниқланди.
- Бу маълумотлар орасида 250 дан ортиқ ташкилотнинг операцион тармоқларига ва сув оқимини бошқарувчи тизимларга кириш имконини берувчи маълумотлар ҳам бор.
АҚШнинг сув ва оқова сувларни тозалаш хизматларини кўрсатувчи бир мингдан ортиқ провайдерлари ходимларининг махфий калитлари ва фаол сеансларини ўғирлашга қодир бўлган зарарли дастурлар туфайли жиддий киберхавф остида қолгани маълум бўлди. ixbt.com маълумотига кўра, киберхавфсизликка ихтисослашган СпйCloud компанияси томонидан ўтказилган тадқиқот муҳим инфратузилма объектлари нисбатан осонлик билан бузиб киришга мойил эканини кўрсатиб берди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, паролларни ўғирловчи инфостеалер туридаги зарарли дастурлар янгилик бўлмаса-да, уларнинг кенг тарқалгани хакерларга сунъий интеллект воситаларидан фойдаланмасдан ҳам тармоқларга осонликча кириш йўлини очиб бермоқда. СпйCloud АҚШ Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш агентлигида рўйхатдан ўтган 10 мингга яқин ташкилотга тегишли 66 мингдан ортиқ очиқ тизимлар базасини таҳлил қилиб чиқди.
Тадқиқот натижаларига кўра, текширилган провайдерларнинг қарийб 20 фоизида, аниқроғи 1787 та ташкилотда ходимитларнинг маълумотлари зарарли дастурлар томонидан ўғирлангани аниқланган. Уларнинг камида 250 тасида тўғридан-тўғри операцион тармоқлар ҳамда сув оқими ва насосларни бошқарувчи масофавий кириш тизимларига йўл очувчи маълумотлар ошкор бўлган.
Таъминот занжири ва ягона заифликларТаҳлиллар давомида номи ошкор этилмаган ўлчов технологиялари провайдерининг тармоғидаги қурилма ҳам зарарли дастур юқтириб олгани аниқланди. Ушбу қурилма орқали мазкур технологияга таянувчи 167 та коммунал хизмат компаниясининг пароллари ўғирланган. СпйCloud вакили Жейсон Ланкастер бу каби ягона бузилиш ўзаро алоқадор бўлмаган юзлаб ташкилотларга жиноятчиларнинг қўшилиб қолишига сабаб бўлганини таъкидлади.
Инфостеалер дастурлари нафақат сақланган паролларни, балки фойдаланувчи тизимда фаол эканини билдирувчи сеанс токенларини ҳам ўғирлайди. Бу орқали хакерлар қонуний фойдаланувчи сифатида тизимга кириб, кўп босқичли аутентификация (МФА) тизимларини ҳам четлаб ўтишга эришадилар. Жиноятчилар бундай маълумотларни махсус платформаларда ўзаро савдо қилишади.
Инфратузилмадаги бошқа таҳдидлар ва хулосаларМазкур тадқиқот АҚШдаги сув таъминоти корхоналарига қилинган бир қатор киберҳужумлардан кейин эълон қилинди. Ҳукумат доиралари бу ҳужумларни Эрон билан алоқадор гуруҳларга боғламоқда. Бироқ СпйCloud мутахассислари Эрон билан боғлиқ ҳужумларда ўғирланган пароллардан фойдаланилганига оид ҳеч қандай далил топмаганини билдирди.
Ушбу ҳолатларда муаммо кўпроқ жисмоний бошқарувчилар ва механик калитлардаги завод созламаларидаги стандарт пароллар каби заифликлар билан боғлиқ бўлган. Шунга қарамай, мутахассислар паролларни ўғирлаш ҳолатлари муҳим инфратузилма хавфсизлигига таҳдид солувчи асосий омиллардан бири бўлиб қолаётганини ва сув сектори бу хавфларнинг барчасига бир вақтнинг ўзида эътибор қаратиши лозимлигини таъкидламоқда.
Изоҳлар 0
…