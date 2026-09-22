АҚШ сув таъминоти тизимлари хакерлар нишонида

·11·Техно
АҚШ сув таъминоти тизимлари хакерлар нишонида
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШдаги 10 мингга яқин сув таъминоти ташкилотларидан 1787 тасида ходимларнинг маълумотлари зарарли дастурлар томонидан ўғирланганлиги аниқланди.
  • Бу маълумотлар орасида 250 дан ортиқ ташкилотнинг операцион тармоқларига ва сув оқимини бошқарувчи тизимларга кириш имконини берувчи маълумотлар ҳам бор.

АҚШнинг сув ва оқова сувларни тозалаш хизматларини кўрсатувчи бир мингдан ортиқ провайдерлари ходимларининг махфий калитлари ва фаол сеансларини ўғирлашга қодир бўлган зарарли дастурлар туфайли жиддий киберхавф остида қолгани маълум бўлди. ixbt.com маълумотига кўра, киберхавфсизликка ихтисослашган СпйCloud компанияси томонидан ўтказилган тадқиқот муҳим инфратузилма объектлари нисбатан осонлик билан бузиб киришга мойил эканини кўрсатиб берди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, паролларни ўғирловчи инфостеалер туридаги зарарли дастурлар янгилик бўлмаса-да, уларнинг кенг тарқалгани хакерларга сунъий интеллект воситаларидан фойдаланмасдан ҳам тармоқларга осонликча кириш йўлини очиб бермоқда. СпйCloud АҚШ Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш агентлигида рўйхатдан ўтган 10 мингга яқин ташкилотга тегишли 66 мингдан ортиқ очиқ тизимлар базасини таҳлил қилиб чиқди.

Тадқиқот натижаларига кўра, текширилган провайдерларнинг қарийб 20 фоизида, аниқроғи 1787 та ташкилотда ходимитларнинг маълумотлари зарарли дастурлар томонидан ўғирлангани аниқланган. Уларнинг камида 250 тасида тўғридан-тўғри операцион тармоқлар ҳамда сув оқими ва насосларни бошқарувчи масофавий кириш тизимларига йўл очувчи маълумотлар ошкор бўлган.

Таъминот занжири ва ягона заифликлар

Таҳлиллар давомида номи ошкор этилмаган ўлчов технологиялари провайдерининг тармоғидаги қурилма ҳам зарарли дастур юқтириб олгани аниқланди. Ушбу қурилма орқали мазкур технологияга таянувчи 167 та коммунал хизмат компаниясининг пароллари ўғирланган. СпйCloud вакили Жейсон Ланкастер бу каби ягона бузилиш ўзаро алоқадор бўлмаган юзлаб ташкилотларга жиноятчиларнинг қўшилиб қолишига сабаб бўлганини таъкидлади.

Инфостеалер дастурлари нафақат сақланган паролларни, балки фойдаланувчи тизимда фаол эканини билдирувчи сеанс токенларини ҳам ўғирлайди. Бу орқали хакерлар қонуний фойдаланувчи сифатида тизимга кириб, кўп босқичли аутентификация (МФА) тизимларини ҳам четлаб ўтишга эришадилар. Жиноятчилар бундай маълумотларни махсус платформаларда ўзаро савдо қилишади.

Инфратузилмадаги бошқа таҳдидлар ва хулосалар

Мазкур тадқиқот АҚШдаги сув таъминоти корхоналарига қилинган бир қатор киберҳужумлардан кейин эълон қилинди. Ҳукумат доиралари бу ҳужумларни Эрон билан алоқадор гуруҳларга боғламоқда. Бироқ СпйCloud мутахассислари Эрон билан боғлиқ ҳужумларда ўғирланган пароллардан фойдаланилганига оид ҳеч қандай далил топмаганини билдирди.

Ушбу ҳолатларда муаммо кўпроқ жисмоний бошқарувчилар ва механик калитлардаги завод созламаларидаги стандарт пароллар каби заифликлар билан боғлиқ бўлган. Шунга қарамай, мутахассислар паролларни ўғирлаш ҳолатлари муҳим инфратузилма хавфсизлигига таҳдид солувчи асосий омиллардан бири бўлиб қолаётганини ва сув сектори бу хавфларнинг барчасига бир вақтнинг ўзида эътибор қаратиши лозимлигини таъкидламоқда.

КиберхавфсизликХакерларСувТаъминотиАҚШСпйCloud
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пҳоне 18 Pro ва Pro Maxнинг бугунги нархлариПҳоне 18 Pro ва Pro Maxнинг бугунги нархлариКеча, 11:36Инсон назоратидан чиқиб кетаётган онг: СИ раҳбарларини қамраб олган хавотир нимада?Инсон назоратидан чиқиб кетаётган онг: СИ раҳбарларини қамраб олган хавотир нимада?Кеча, 08:19Apple дўконлари меъмори сунъий интеллект орқали харид қилишга шубҳа билан қараяптиApple дўконлари меъмори сунъий интеллект орқали харид қилишга шубҳа билан қараяптиКеча, 04:50Oppo A7 Pro Max халқаро бозорга чиқдиOppo A7 Pro Max халқаро бозорга чиқдиКеча, 02:57Киберхавфсизлик: уй роутерлари махфийлигида жиддий "кўр зона" аниқландиКиберхавфсизлик: уй роутерлари махфийлигида жиддий "кўр зона" аниқландиКеча, 02:24Samsung келгуси йилда HBM4 хотираси ишлаб чиқаришни кескин оширадиSamsung келгуси йилда HBM4 хотираси ишлаб чиқаришни кескин оширадиКеча, 01:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди