Килиан Мбаппе 2017-йилда Ливерпулга қанчалик яқин келганини ошкор қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2017-йилда Килиан Мбаппе Ливерпулга ўтишга жуда яқин келган, аммо охирги дақиқаларда бошқа қарор қабул қилган.
- Ўша пайтда Монако жамоасида ўйнаган Мбаппе учун Ливерпул жиддий даъвогарлардан бири бўлган ва Журген Клопп уни шахсан ўзининг спорт лойиҳасига ишонтиришга ҳаракат қилган.
- Мбаппе онаси Ливерпул шаҳрини ва Анфиелд муҳитини жуда ёқтириб қолган бўлса-да, якунда футболчи Пари Сен-Жерменни танлаган.
Франциялик юлдуз ҳужумчи Килиан Мбаппе 2017-йилда фаолиятини Англия Премер-лигасида давом эттириши мумкин бўлгани, бироқ сўнгги дақиқаларда бошқа қарор қабул қилгани ҳақида қизиқарли тафсилотларни бўлишди. The Athletic нашри маълумотига кўра, ўша пайтда Монакода порлаётган ёш футболчи учун Европанинг энг нуфузли жамоалари қаттиқ кураш олиб борган ва Ливерпул бу борада энг жиддий даъвогарлардан бири бўлган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Трансфер музокаралари жараёни футболчининг оиласи учун айниқса Ливерпул шаҳри ва унинг атрофида қизғин кечган. Мерсисайдликлар клуби ёш ҳужумчини ўз сафига қўшиб олиш учун бор имкониятларини ишга солган. Хусусан, жамоанинг ўша пайтдаги бош мураббийи Журген Клопп бўлажак юлдузни ўзининг спорт лойиҳасига ишонтириш мақсадида махфий учрашув ташкил этган.
Махфий учрашув ва самолётдаги музокараларThe Athletic хабар қилишича, Журген Клопп Килиан Мбаппе билан учрашиш учун беш хонали ҳашаматли хусусий самолётда сирли учрашув уюштирган. Германиялик мутахассис ёш ҳужумчига ўзининг тактик қарашлари ва жамоадаги келажагини тушунтириб берган. Ушбу қадам клуб раҳбарияти ушбу трансферга қанчалик жиддий ёндашганини кўрсатиб турибди.
Бироқ Англия клубига ўтиш учун энг асосий босим футболчининг онаси томонидан бўлган. У музокараларнинг дастлабки босқичида Мерсисайдга шахсан ташриф буюриб, шаҳарни айланган ва стадионга борган. Она зиёрат давомида Анфиелд муҳитини яқиндан ҳис қилиб, клуб муҳитига бутунлай маҳлиё бўлиб қолган.
Онасининг танлови ва якуний қарорКилиан Мбаппе онасининг таассуротлари ҳақида шундай дейди: «У стадионга борди, одамлар билан учрашди. У менга: ‘Бу ажойиб клуб, ҳамма жуда меҳрибон, бу оилавий ва катта жамоа’, деди. У Анфиелдга бориб, уни севиб қолди».
Футболчининг сўзларига кўра, онаси доимий равишда унга Ливерпулга ўтиш кераклигини айтиб турган. Гарчи Килиан Мбаппе Журген Клоппни ажойиб мураббий деб билиши ва у билан илиқ муносабатда бўлганини таъкидласа-да, якунда бошқа йўналишни танлаган.
Қатъий уринишларга қарамай, мазкур трансфер охиригача амалга ошмади ва Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен сафига ўтди. Ливерпул раҳбарияти эса ўшанда қўлдан бой берилган имконият ҳақида ўйлаб қолишига тўғри келди. Шунга қарамай, ушбу воқеа трансфер тарихидаги энг яширин ва қизиқарли саҳифалардан бири бўлиб қолди.
Изоҳлар 0
…