Килиан Мбаппе 2017-йилда Ливерпулга қанчалик яқин келганини ошкор қилди

·16·Спорт
Килиан Мбаппе 2017-йилда Ливерпулга қанчалик яқин келганини ошкор қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 2017-йилда Килиан Мбаппе Ливерпулга ўтишга жуда яқин келган, аммо охирги дақиқаларда бошқа қарор қабул қилган.
  • Ўша пайтда Монако жамоасида ўйнаган Мбаппе учун Ливерпул жиддий даъвогарлардан бири бўлган ва Журген Клопп уни шахсан ўзининг спорт лойиҳасига ишонтиришга ҳаракат қилган.
  • Мбаппе онаси Ливерпул шаҳрини ва Анфиелд муҳитини жуда ёқтириб қолган бўлса-да, якунда футболчи Пари Сен-Жерменни танлаган.

Франциялик юлдуз ҳужумчи Килиан Мбаппе 2017-йилда фаолиятини Англия Премер-лигасида давом эттириши мумкин бўлгани, бироқ сўнгги дақиқаларда бошқа қарор қабул қилгани ҳақида қизиқарли тафсилотларни бўлишди. The Athletic нашри маълумотига кўра, ўша пайтда Монакода порлаётган ёш футболчи учун Европанинг энг нуфузли жамоалари қаттиқ кураш олиб борган ва Ливерпул бу борада энг жиддий даъвогарлардан бири бўлган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Трансфер музокаралари жараёни футболчининг оиласи учун айниқса Ливерпул шаҳри ва унинг атрофида қизғин кечган. Мерсисайдликлар клуби ёш ҳужумчини ўз сафига қўшиб олиш учун бор имкониятларини ишга солган. Хусусан, жамоанинг ўша пайтдаги бош мураббийи Журген Клопп бўлажак юлдузни ўзининг спорт лойиҳасига ишонтириш мақсадида махфий учрашув ташкил этган.

Махфий учрашув ва самолётдаги музокаралар

The Athletic хабар қилишича, Журген Клопп Килиан Мбаппе билан учрашиш учун беш хонали ҳашаматли хусусий самолётда сирли учрашув уюштирган. Германиялик мутахассис ёш ҳужумчига ўзининг тактик қарашлари ва жамоадаги келажагини тушунтириб берган. Ушбу қадам клуб раҳбарияти ушбу трансферга қанчалик жиддий ёндашганини кўрсатиб турибди.

Бироқ Англия клубига ўтиш учун энг асосий босим футболчининг онаси томонидан бўлган. У музокараларнинг дастлабки босқичида Мерсисайдга шахсан ташриф буюриб, шаҳарни айланган ва стадионга борган. Она зиёрат давомида Анфиелд муҳитини яқиндан ҳис қилиб, клуб муҳитига бутунлай маҳлиё бўлиб қолган.

Онасининг танлови ва якуний қарор

Килиан Мбаппе онасининг таассуротлари ҳақида шундай дейди: «У стадионга борди, одамлар билан учрашди. У менга: ‘Бу ажойиб клуб, ҳамма жуда меҳрибон, бу оилавий ва катта жамоа’, деди. У Анфиелдга бориб, уни севиб қолди».

Футболчининг сўзларига кўра, онаси доимий равишда унга Ливерпулга ўтиш кераклигини айтиб турган. Гарчи Килиан Мбаппе Журген Клоппни ажойиб мураббий деб билиши ва у билан илиқ муносабатда бўлганини таъкидласа-да, якунда бошқа йўналишни танлаган.

Қатъий уринишларга қарамай, мазкур трансфер охиригача амалга ошмади ва Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен сафига ўтди. Ливерпул раҳбарияти эса ўшанда қўлдан бой берилган имконият ҳақида ўйлаб қолишига тўғри келди. Шунга қарамай, ушбу воқеа трансфер тарихидаги энг яширин ва қизиқарли саҳифалардан бири бўлиб қолди.

Килиан МбаппеЛиверпулЖурген КлоппТрансферФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аргентина терма жамоасида Лионель Мессининг хайрлашув палласи бошландиАргентина терма жамоасида Лионель Мессининг хайрлашув палласи бошландиКеча, 23:51Килиан Мбаппега Олтин тўп ҳақида гапириш тақиқландиКилиан Мбаппега Олтин тўп ҳақида гапириш тақиқландиКеча, 23:37Италия У-20 аёллар терма жамоаси сардори Испанияга қарши ярим финал олдидан фикр билдирдиИталия У-20 аёллар терма жамоаси сардори Испанияга қарши ярим финал олдидан фикр билдирдиКеча, 23:37Ламине Ямал сохта миш-мишлар ва матбуот босимига қарши кураш ҳақида гапирдиЛамине Ямал сохта миш-мишлар ва матбуот босимига қарши кураш ҳақида гапирдиКеча, 23:15Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайдиЛионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайдиКеча, 23:10Абдувоҳид Неъматов Жаҳон чемпионатидан кейинги аёвсиз танқидларга қандай жавоб берди?Абдувоҳид Неъматов Жаҳон чемпионатидан кейинги аёвсиз танқидларга қандай жавоб берди?Кеча, 21:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди