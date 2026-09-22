Oppo Финд X10 Pro Max тақдим этилди: учта 200 MP камерага эга илк флагман
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Oppo Финд X10 Pro Max смартфони мобил суратга олиш тарихида илк бор учта 200 мегапикселли камерага эга бўлган ноёб тизим билан тақдим этилди.
- Ушбу қурилма Ҳасселблад билан ҳамкорликда яратилган профессионал оптика ва илғор сенсорлар билан жиҳозланган бўлиб, мобил фотография имкониятларини янги босқичга олиб чиқади.
Ixbt.com маълумотига кўра, мобил технологиялар бозорида навбатдаги муҳим премера бўлиб ўтди — Vivo компаниясининг янги авлод флагманларидан сўнг, Oppo ўзининг энг илғор Финд X10 Pro Max смартфонини намойиш этди. Мазкур қурилма мобил суратга олиш тарихида илк бор учта 200 мегапикселли камерани ўз ичига олган ноёб тизими билан глобал миқёсда эътиборни тортмоқда. Янги флагман энг юқори технологик талабларга жавоб бериши ва мобил фотография имкониятларини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Профессионал Ҳасселблад оптикаси ва илғор сенсорларСмартфоннинг асосий фахри бўлган учлик камера Ҳасселблад билан ҳамкорликда яратилган. Асосий модул 1/1,3 дюймли йирик сенсорга таяниб, СИПА 6.5 даражасидаги оптик стабилизация ва 17 EV гача бўлган динамик диапазонни тақдим этади. Шунингдек, 1/1,56 дюймли ўлчамга эга ўта кенг бурчакли камера ҳам ёруғликни 202 фоизга кўпроқ қабул қилиш имкониятига эга. Учинчи 200 мегапикселли датчик эса телефото модулига ўрнатилиб, СИПА 7.5 даражасидаги барқарорлаштириш тизими билан таъминланган.
Оптиканинг ранг-баранглик аниқлиги иккинчи авлод Данхиа датчиги ҳамда ЛУМО тизими орқали назорат қилинади. Ушбу алгоритмлар оддий суратлар, жонли кадрлар ва видеоларни ёзиб олиш жараёнида мукаммал натижа беради. Портрет суратга олишда эса сунъий интеллект терининг табиий тузилишини, сочлар ва макияжни ортиқча силлиқлашларсиз асраб қолишга қаратилган.
Асосий камера динамик диапазонни кенгайтиришга мўлжалланган илғор ДеэпПих технологиясини олган биринчи қурилма бўлди. У сенсорга ёруғлик ҳақида кўпроқ маълумот тўплаш имконини бериб, юқори аниқлик ва кенгайтирилган диапазонни реал вақт режимида бирлаштиради. Ушбу жараён тўлиқ автоматик тарзда ишлайди ва алоҳида HDR режимини қўлда ёқишни талаб қилмайди.
Юқори унумдорлик ва MediaTek платформасиOppo Финд X10 Pro Max аппарат қисмининг асоси сифатида кучли MediaTek Dimensity 9600 Pro процессорига таянади. Ишлаб чиқарувчи уни фотосуратларни қайта ишлаш, юқори кадрлар частотасидаги ўйинлар ҳамда локал сунъий интеллект моделларини бошқариш юкламаларини тақсимловчи махсус Тиде Энгине двигатели билан тўлдирган.
Бундан ташқари, MediaTek билан биргаликда ишлаб чиқилган Фраме Траккинг 2.0 технологияси интерфейс кечикишларини камайтириш ҳамда энергия сарфини оптималлаштириш вазифасини бажаради. Қурилма 6,78 дюймли дисплей ва сифатли 50 мегапикселли олд камера билан жиҳозланган.
Мустаҳкамлик ва йирик аккумуляторСмартфон сув ва чангдан ҳимояланиш бўйича энг қатъий IP66, IP68 ҳамда IP69 стандартларига жавоб беради. Дастурий таъминот сифатида эса КолорОС 17 интерфейсига эга Android 17 операцион тизими ўрнатилган.
Қурилманинг автономлигини таъминлаш учун 8000 мА·ш сиғимли аккумулятор танланган бўлиб, у 80 ваттли симли ва 50 ваттли симсиз қувватлаш технологияларини қўллаб-қувватлайди. Oppo ўзининг кремний-углерод технологияси эвазига батарея ўз хусусиятларини нақд беш йил давомида йўқотмаслигини вада қилмоқда.
Изоҳлар 0
…