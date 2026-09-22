Oppo Финд X10 Pro Max тақдим этилди: учта 200 MP камерага эга илк флагман

·5·Техно
Oppo Финд X10 Pro Max тақдим этилди: учта 200 MP камерага эга илк флагман
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Oppo Финд X10 Pro Max смартфони мобил суратга олиш тарихида илк бор учта 200 мегапикселли камерага эга бўлган ноёб тизим билан тақдим этилди.
  • Ушбу қурилма Ҳасселблад билан ҳамкорликда яратилган профессионал оптика ва илғор сенсорлар билан жиҳозланган бўлиб, мобил фотография имкониятларини янги босқичга олиб чиқади.

Ixbt.com маълумотига кўра, мобил технологиялар бозорида навбатдаги муҳим премера бўлиб ўтди — Vivo компаниясининг янги авлод флагманларидан сўнг, Oppo ўзининг энг илғор Финд X10 Pro Max смартфонини намойиш этди. Мазкур қурилма мобил суратга олиш тарихида илк бор учта 200 мегапикселли камерани ўз ичига олган ноёб тизими билан глобал миқёсда эътиборни тортмоқда. Янги флагман энг юқори технологик талабларга жавоб бериши ва мобил фотография имкониятларини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Профессионал Ҳасселблад оптикаси ва илғор сенсорлар

Смартфоннинг асосий фахри бўлган учлик камера Ҳасселблад билан ҳамкорликда яратилган. Асосий модул 1/1,3 дюймли йирик сенсорга таяниб, СИПА 6.5 даражасидаги оптик стабилизация ва 17 EV гача бўлган динамик диапазонни тақдим этади. Шунингдек, 1/1,56 дюймли ўлчамга эга ўта кенг бурчакли камера ҳам ёруғликни 202 фоизга кўпроқ қабул қилиш имкониятига эга. Учинчи 200 мегапикселли датчик эса телефото модулига ўрнатилиб, СИПА 7.5 даражасидаги барқарорлаштириш тизими билан таъминланган.

Оптиканинг ранг-баранглик аниқлиги иккинчи авлод Данхиа датчиги ҳамда ЛУМО тизими орқали назорат қилинади. Ушбу алгоритмлар оддий суратлар, жонли кадрлар ва видеоларни ёзиб олиш жараёнида мукаммал натижа беради. Портрет суратга олишда эса сунъий интеллект терининг табиий тузилишини, сочлар ва макияжни ортиқча силлиқлашларсиз асраб қолишга қаратилган.

Асосий камера динамик диапазонни кенгайтиришга мўлжалланган илғор ДеэпПих технологиясини олган биринчи қурилма бўлди. У сенсорга ёруғлик ҳақида кўпроқ маълумот тўплаш имконини бериб, юқори аниқлик ва кенгайтирилган диапазонни реал вақт режимида бирлаштиради. Ушбу жараён тўлиқ автоматик тарзда ишлайди ва алоҳида HDR режимини қўлда ёқишни талаб қилмайди.

Юқори унумдорлик ва MediaTek платформаси

Oppo Финд X10 Pro Max аппарат қисмининг асоси сифатида кучли MediaTek Dimensity 9600 Pro процессорига таянади. Ишлаб чиқарувчи уни фотосуратларни қайта ишлаш, юқори кадрлар частотасидаги ўйинлар ҳамда локал сунъий интеллект моделларини бошқариш юкламаларини тақсимловчи махсус Тиде Энгине двигатели билан тўлдирган.

Бундан ташқари, MediaTek билан биргаликда ишлаб чиқилган Фраме Траккинг 2.0 технологияси интерфейс кечикишларини камайтириш ҳамда энергия сарфини оптималлаштириш вазифасини бажаради. Қурилма 6,78 дюймли дисплей ва сифатли 50 мегапикселли олд камера билан жиҳозланган.

Мустаҳкамлик ва йирик аккумулятор

Смартфон сув ва чангдан ҳимояланиш бўйича энг қатъий IP66, IP68 ҳамда IP69 стандартларига жавоб беради. Дастурий таъминот сифатида эса КолорОС 17 интерфейсига эга Android 17 операцион тизими ўрнатилган.

Қурилманинг автономлигини таъминлаш учун 8000 мА·ш сиғимли аккумулятор танланган бўлиб, у 80 ваттли симли ва 50 ваттли симсиз қувватлаш технологияларини қўллаб-қувватлайди. Oppo ўзининг кремний-углерод технологияси эвазига батарея ўз хусусиятларини нақд беш йил давомида йўқотмаслигини вада қилмоқда.

OppoСмартфонҲасселбладMediaTekТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ сув таъминоти тизимлари хакерлар нишонидаАҚШ сув таъминоти тизимлари хакерлар нишонидаКеча, 23:29Пҳоне 18 Pro ва Pro Maxнинг бугунги нархлариПҳоне 18 Pro ва Pro Maxнинг бугунги нархлариКеча, 11:36Инсон назоратидан чиқиб кетаётган онг: СИ раҳбарларини қамраб олган хавотир нимада?Инсон назоратидан чиқиб кетаётган онг: СИ раҳбарларини қамраб олган хавотир нимада?Кеча, 08:19Apple дўконлари меъмори сунъий интеллект орқали харид қилишга шубҳа билан қараяптиApple дўконлари меъмори сунъий интеллект орқали харид қилишга шубҳа билан қараяптиКеча, 04:50Oppo A7 Pro Max халқаро бозорга чиқдиOppo A7 Pro Max халқаро бозорга чиқдиКеча, 02:57Киберхавфсизлик: уй роутерлари махфийлигида жиддий "кўр зона" аниқландиКиберхавфсизлик: уй роутерлари махфийлигида жиддий "кўр зона" аниқландиКеча, 02:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди