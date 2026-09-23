Эстевао Бразилия терма жамоасига қайтди ва ЖЧдаги омадсизликни эслади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Эстевао жароҳат сабаб ўтказиб юборилган жаҳон чемпионатидан кейин Бразилия миллий жамоасига қайтди ва Австралия ҳамда Ҳиндистонга қарши ўртоқлик ўйинлари учун Карло Анчелотти томонидан чақирилди.
- Апрел ойида ўнг сон мушагини жиддий йиртиб олган 19 ёшли футболчи мундиални четдан кузатишга мажбур бўлгани унга руҳий жиҳатдан оғир зарба бўлганини тан олди.
Челси клуби иқтидорли қанот ҳужумчиси Эстевао жароҳат сабаб ўтказиб юборилган жаҳон чемпионатидан кейин Бразилия миллий жамоасига муваффақиятли қайтгани ҳақида гапирди. 19 ёшли футболчи Австралия ва Ҳиндистонга қарши бўлажак ўртоқлик ўйинлари олдидан бош мураббий Карло Анчелотти томонидан терма жамоага чақирилди. Ушбу қайтиш ёш спортчи учун оғир синовларга бой бўлган даврнинг якуни ва янги босқичнинг бошланиши бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ixbt.com ва спорт нашрлари маълумотига кўра, футболчи жорий йилнинг апрель ойида Челси сафида ўйнаб юриб, ўнг сон мушагини жиддий йиртиб олган эди. Ўшанда собиқ клуби Палмеирас базасида консерватив даволаниш курсини ўтганига қарамай, у 2026-йилги жаҳон чемпионатида қатнаша олмаган ва мундиални четдан кузатишга мажбур бўлганди. Бу ҳолат ёш футболчи учун руҳий жиҳатдан жуда оғир зарба бўлганини тан олди.
Қийин дамларни енгиб ўтиш сирлиБрисбен шаҳрида ўтган матбуот анжуманида Эстевао жароҳат вақтида бошидан кечирган руҳий қийинчиликлар ҳақида очиқча гапирди. Унинг сўзларига кўра, бу оғир даврни енгиб ўтишда оиласи ва диний эътиқоди асосий таянч бўлган. Ҳар куни олдинга қадам ташлаш ва бўлиб ўтган кўнгилсизликни унутиб, келажакка эътибор қаратиш унга руҳий мувозанатни сақлашга ёрдам берган.
“Оила аъзоларим бу қийин даврда менга жуда катта ёрдам беришди. Профессионал спортчи учун жароҳат туфайли йирик мусобақани ўтказиб юбориш осон эмас. Биз жуда муҳим лаҳзани бой бердик, аммо улар доимо ёнимда бўлишди. Мен қатъият сўзини шиор қилиб, ҳар бир кунга алоҳида ёндашдим ва келажакка интилдим”, — дея таъкидлади ҳужумчи.
Анчелотти ишончи ва келажакдаги режаларЖароҳат олишидан аввал Эстевао бош мураббий Карло Анчелотти қўл остида терма жамоада жуда ёрқин ўйинларни ўтказиб, Чили, Жанубий Корея, Сенегал ва Тунис дарвозаларини ишғол қилган эди. Ҳозирда эса у яна асосий таркибдаги ўрнини тиклаш учун бор кучини бермоқда.
Ҳужумчи Винисиус Жуниор ва Родрйго каби юлдузлар билан бирга асосий таркибдан жой олиш борасидаги саволларга жавоб берар экан, ортиқча хавотир ёки босим сезмаётганини билдирди. Унинг қайтиши Бразилия терма жамоасининг ҳужум чизиғини янада кучайтириши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…