Эстевао Бразилия терма жамоасига қайтди ва ЖЧдаги омадсизликни эслади

·32·Спорт
Эстевао Бразилия терма жамоасига қайтди ва ЖЧдаги омадсизликни эслади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Эстевао жароҳат сабаб ўтказиб юборилган жаҳон чемпионатидан кейин Бразилия миллий жамоасига қайтди ва Австралия ҳамда Ҳиндистонга қарши ўртоқлик ўйинлари учун Карло Анчелотти томонидан чақирилди.
  • Апрел ойида ўнг сон мушагини жиддий йиртиб олган 19 ёшли футболчи мундиални четдан кузатишга мажбур бўлгани унга руҳий жиҳатдан оғир зарба бўлганини тан олди.

Челси клуби иқтидорли қанот ҳужумчиси Эстевао жароҳат сабаб ўтказиб юборилган жаҳон чемпионатидан кейин Бразилия миллий жамоасига муваффақиятли қайтгани ҳақида гапирди. 19 ёшли футболчи Австралия ва Ҳиндистонга қарши бўлажак ўртоқлик ўйинлари олдидан бош мураббий Карло Анчелотти томонидан терма жамоага чақирилди. Ушбу қайтиш ёш спортчи учун оғир синовларга бой бўлган даврнинг якуни ва янги босқичнинг бошланиши бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ixbt.com ва спорт нашрлари маълумотига кўра, футболчи жорий йилнинг апрель ойида Челси сафида ўйнаб юриб, ўнг сон мушагини жиддий йиртиб олган эди. Ўшанда собиқ клуби Палмеирас базасида консерватив даволаниш курсини ўтганига қарамай, у 2026-йилги жаҳон чемпионатида қатнаша олмаган ва мундиални четдан кузатишга мажбур бўлганди. Бу ҳолат ёш футболчи учун руҳий жиҳатдан жуда оғир зарба бўлганини тан олди.

Қийин дамларни енгиб ўтиш сирли

Брисбен шаҳрида ўтган матбуот анжуманида Эстевао жароҳат вақтида бошидан кечирган руҳий қийинчиликлар ҳақида очиқча гапирди. Унинг сўзларига кўра, бу оғир даврни енгиб ўтишда оиласи ва диний эътиқоди асосий таянч бўлган. Ҳар куни олдинга қадам ташлаш ва бўлиб ўтган кўнгилсизликни унутиб, келажакка эътибор қаратиш унга руҳий мувозанатни сақлашга ёрдам берган.

“Оила аъзоларим бу қийин даврда менга жуда катта ёрдам беришди. Профессионал спортчи учун жароҳат туфайли йирик мусобақани ўтказиб юбориш осон эмас. Биз жуда муҳим лаҳзани бой бердик, аммо улар доимо ёнимда бўлишди. Мен қатъият сўзини шиор қилиб, ҳар бир кунга алоҳида ёндашдим ва келажакка интилдим”, — дея таъкидлади ҳужумчи.

Анчелотти ишончи ва келажакдаги режалар

Жароҳат олишидан аввал Эстевао бош мураббий Карло Анчелотти қўл остида терма жамоада жуда ёрқин ўйинларни ўтказиб, Чили, Жанубий Корея, Сенегал ва Тунис дарвозаларини ишғол қилган эди. Ҳозирда эса у яна асосий таркибдаги ўрнини тиклаш учун бор кучини бермоқда.

Ҳужумчи Винисиус Жуниор ва Родрйго каби юлдузлар билан бирга асосий таркибдан жой олиш борасидаги саволларга жавоб берар экан, ортиқча хавотир ёки босим сезмаётганини билдирди. Унинг қайтиши Бразилия терма жамоасининг ҳужум чизиғини янада кучайтириши кутилмоқда.

ЭстеваоЧелсиБразилияАнчелоттиФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аргентина терма жамоасида Лионель Мессининг хайрлашув палласи бошландиАргентина терма жамоасида Лионель Мессининг хайрлашув палласи бошландиКеча, 23:51Килиан Мбаппе 2017-йилда Ливерпулга қанчалик яқин келганини ошкор қилдиКилиан Мбаппе 2017-йилда Ливерпулга қанчалик яқин келганини ошкор қилдиКеча, 23:51Килиан Мбаппега Олтин тўп ҳақида гапириш тақиқландиКилиан Мбаппега Олтин тўп ҳақида гапириш тақиқландиКеча, 23:37Италия У-20 аёллар терма жамоаси сардори Испанияга қарши ярим финал олдидан фикр билдирдиИталия У-20 аёллар терма жамоаси сардори Испанияга қарши ярим финал олдидан фикр билдирдиКеча, 23:37Ламине Ямал сохта миш-мишлар ва матбуот босимига қарши кураш ҳақида гапирдиЛамине Ямал сохта миш-мишлар ва матбуот босимига қарши кураш ҳақида гапирдиКеча, 23:15Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайдиЛионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайдиКеча, 23:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди