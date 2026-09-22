Италия У-20 аёллар терма жамоаси сардори Испанияга қарши ярим финал олдидан фикр билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Италия У-20 аёллар терма жамоаси сардори Аззурра Галло Испанияга қарши ярим финал олдидан берган интервюсида жамоанинг аҳил муҳити ва сардорлик масъулияти ҳақида гапириб ўтди.
- У аёллар футболида маошлардаги тафовутни бартараф этиш ва келажакда аёл кишининг Футбол федерациясига раҳбарлик қилишини кўриш истагини билдирди.
Футбол бўйича У-20 жаҳон чемпионатида ҳал қилувчи босқичлар давом этмоқда. Мусобақанинг ярим финалида Испания терма жамоасига қарши баҳс олиб борадиган Италия ёшлар жамоаси сардори Аззурра Галло Репубблика нашрига берган эксклюзив интервюсида жамоанинг кайфияти, эришилган натижалар ва аёллар футболидаги долзарб масалалар ҳақида гапириб ўтди. Унинг сўзларига кўра, бу босқичга чиқишнинг ўзиёқ жамоа учун ғайриоддий воқелик бўлган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Аззурра Галло майдонда ҳам, унинг ташқарисида ҳам сардорлик масъулиятини чуқур ҳис қилишини таъкидлади. Унинг фикрича, сардорлик фақатгина техник кўрсаткичлар билан чекланиб қолмай, балки жамоадошлар билан инсоний муносабатларни ҳам талаб қилади. Шунингдек, футболчиларнинг ўзаро ишончи ва бирдамлиги жамоани янада кучайтирганини қайд этди.
Жамоавий бирдамлик ва мусобақа муҳитиИталия терма жамоасининг ички муҳити жуда аҳил эканини таъкидлаган сардор қизлар бўш вақтларини қандай ўтказишларини ҳам эслаб ўтди. Унинг айтишича, стол тенниси ўйнаш, буррако карта ўйини ва биргаликда овқатланиш жараёнлари жамоада ўзгача энергия ҳосил қилади. Бундай дамларда вақт тўхтагандек туюлиши ва жамоа бир оилага айлангани сезилади.
Интервю давомида аёллар футболидаги муаммолар ва келажак ҳақидаги қарашлар ҳам тилга олинди. Галло кун келиб Футбол федерациясига аёл киши раҳбарлик қилишини кўришни исташини билдирди. У аёллар футболи жадал ривожланаётганига қарамай, эркак ҳамкасблар билан маошлардаги тафовутни бартараф этиш учун ҳали кўп иш қилиш кераклигини таъкидлади.
FIFAнинг янги қоидалари ва Испанияга қарши ўйинШу билан бирга, FIFAнинг янги қоидаларига ижобий баҳо берилди. Эндиликда ҳар бир аёллар миллий терма жамоасида бош мураббий ёки унинг ёрдамчиси аёл киши бўлиши шартлиги футболчилар ўзларини янада кўпроқ намоён этишларига имкон бермоқда. Бош мураббий Маттеукси ва ёрдамчи мураббий Лиси билан муносабатлар жуда аъло даражада эканлиги урғуланди.
Эртанги рақиб – Испания терма жамоасининг кучига тўхталиб ўтар экан, Италия сардори рақибдан қўрқмасликларини билдирди. Уларнинг жуда кучли экани маълум, бироқ италян қизлари ҳам муносиб қаршилик кўрсатишга тайёр. Кийиниш хонасида реггаэтон ва испанча мусика садолари остида рақсга тушиб, яхши кайфиятда тайёргарлик кўраётган жамоа чемпионлик унвони сари олға қадам ташламоқда.
Изоҳлар 0
…