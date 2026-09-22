Италия У-20 аёллар терма жамоаси сардори Испанияга қарши ярим финал олдидан фикр билдирди

·14·Спорт
Италия У-20 аёллар терма жамоаси сардори Испанияга қарши ярим финал олдидан фикр билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Италия У-20 аёллар терма жамоаси сардори Аззурра Галло Испанияга қарши ярим финал олдидан берган интервюсида жамоанинг аҳил муҳити ва сардорлик масъулияти ҳақида гапириб ўтди.
  • У аёллар футболида маошлардаги тафовутни бартараф этиш ва келажакда аёл кишининг Футбол федерациясига раҳбарлик қилишини кўриш истагини билдирди.

Футбол бўйича У-20 жаҳон чемпионатида ҳал қилувчи босқичлар давом этмоқда. Мусобақанинг ярим финалида Испания терма жамоасига қарши баҳс олиб борадиган Италия ёшлар жамоаси сардори Аззурра Галло Репубблика нашрига берган эксклюзив интервюсида жамоанинг кайфияти, эришилган натижалар ва аёллар футболидаги долзарб масалалар ҳақида гапириб ўтди. Унинг сўзларига кўра, бу босқичга чиқишнинг ўзиёқ жамоа учун ғайриоддий воқелик бўлган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Аззурра Галло майдонда ҳам, унинг ташқарисида ҳам сардорлик масъулиятини чуқур ҳис қилишини таъкидлади. Унинг фикрича, сардорлик фақатгина техник кўрсаткичлар билан чекланиб қолмай, балки жамоадошлар билан инсоний муносабатларни ҳам талаб қилади. Шунингдек, футболчиларнинг ўзаро ишончи ва бирдамлиги жамоани янада кучайтирганини қайд этди.

Жамоавий бирдамлик ва мусобақа муҳити

Италия терма жамоасининг ички муҳити жуда аҳил эканини таъкидлаган сардор қизлар бўш вақтларини қандай ўтказишларини ҳам эслаб ўтди. Унинг айтишича, стол тенниси ўйнаш, буррако карта ўйини ва биргаликда овқатланиш жараёнлари жамоада ўзгача энергия ҳосил қилади. Бундай дамларда вақт тўхтагандек туюлиши ва жамоа бир оилага айлангани сезилади.

Интервю давомида аёллар футболидаги муаммолар ва келажак ҳақидаги қарашлар ҳам тилга олинди. Галло кун келиб Футбол федерациясига аёл киши раҳбарлик қилишини кўришни исташини билдирди. У аёллар футболи жадал ривожланаётганига қарамай, эркак ҳамкасблар билан маошлардаги тафовутни бартараф этиш учун ҳали кўп иш қилиш кераклигини таъкидлади.

FIFAнинг янги қоидалари ва Испанияга қарши ўйин

Шу билан бирга, FIFAнинг янги қоидаларига ижобий баҳо берилди. Эндиликда ҳар бир аёллар миллий терма жамоасида бош мураббий ёки унинг ёрдамчиси аёл киши бўлиши шартлиги футболчилар ўзларини янада кўпроқ намоён этишларига имкон бермоқда. Бош мураббий Маттеукси ва ёрдамчи мураббий Лиси билан муносабатлар жуда аъло даражада эканлиги урғуланди.

Эртанги рақиб – Испания терма жамоасининг кучига тўхталиб ўтар экан, Италия сардори рақибдан қўрқмасликларини билдирди. Уларнинг жуда кучли экани маълум, бироқ италян қизлари ҳам муносиб қаршилик кўрсатишга тайёр. Кийиниш хонасида реггаэтон ва испанча мусика садолари остида рақсга тушиб, яхши кайфиятда тайёргарлик кўраётган жамоа чемпионлик унвони сари олға қадам ташламоқда.

ИталияИспанияУ-20ФутболЖаҳон чемпионати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппега Олтин тўп ҳақида гапириш тақиқландиКилиан Мбаппега Олтин тўп ҳақида гапириш тақиқландиКеча, 23:37Ламине Ямал сохта миш-мишлар ва матбуот босимига қарши кураш ҳақида гапирдиЛамине Ямал сохта миш-мишлар ва матбуот босимига қарши кураш ҳақида гапирдиКеча, 23:15Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайдиЛионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайдиКеча, 23:10Абдувоҳид Неъматов Жаҳон чемпионатидан кейинги аёвсиз танқидларга қандай жавоб берди?Абдувоҳид Неъматов Жаҳон чемпионатидан кейинги аёвсиз танқидларга қандай жавоб берди?Кеча, 21:58Ўзбекистон футзал терма жамоаси Нидерландияга қарши голларга бой баҳсда мағлуб бўлдиЎзбекистон футзал терма жамоаси Нидерландияга қарши голларга бой баҳсда мағлуб бўлдиКеча, 21:29«The Ring» бокс журнали Жавоҳир Умматалиев ва Шакур Стивенсон тўқнашувини эълон қилди«The Ring» бокс журнали Жавоҳир Умматалиев ва Шакур Стивенсон тўқнашувини эълон қилдиКеча, 19:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди