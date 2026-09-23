Роскосмос Soyuz-2.1a ракетасидан воз кечиш ниятида эмас

·13·Техно
Роскосмос Soyuz-2.1a ракетасидан воз кечиш ниятида эмас
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Роскосмос Soyuz-2.1a ракеталаридан воз кечмайди, балки уларни янада замонавий Soyuz-2.1b версияси билан параллел равишда ишлатади.
  • Иккала модификациянинг асосий фарқи учинчи босқичдаги двигателларда бўлиб, Soyuz-2.1bда RD0124 (14D23) двигатели қўлланилган.
  • Бу эса Soyuz-2.1bга орбитага кўпроқ юк олиб чиқиш имконини беради, шу билан бирга Soyuz-2.1a ҳам автоматик аппаратлар ва бошқариладиган миссиялар учун ишлатилади.

Россиянинг Роскосмос давлат корпорацияси космик дастурларда Soyuz-2.1a ракета-ташувчиларидан фойдаланишда давом этишини маълум қилди. Ixbt.com хабар беришича, ушбу русумдаги ракеталарни янада замонавий ва энергия тежамкор Soyuz-2.1b версиясига мослаштириш жараёни мавжуд авлоддан бутунлай воз кечишни англатмайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда иккала ракета-ташувчи ҳам космонавтика соҳасида ўзига хос вазифаларни бажариб келмоқда. Мутахассисларнинг таъкидлашича, Soyuz-2.1a ва унинг янгироқ муқобили ташқи кўринишидан деярли фарқ қилмайди. Уларнинг асосий тафовути учинчи босқичда мужассамлашган.

Техник тафовутлар ва имкониятлар

Мазкур икки модификация орасидаги ягона фарқ двигателларда эканлиги аниқланган. Хусусан, Soyuz-2.1a ракетасида RD0110 (11D55) двигатели ўрнатилган бўлса, Soyuz-2.1b моделида анча замонавий ва самаралироқ ҳисобланган RD0124 (14D23) двигатели қўлланилган.

Айнан шу кучайтирилган энергетик имкониятлар Soyuz-2.1b ракетасига орбитага кўпроқ фойдали юк олиб чиқиш имконини беради. Яқинда ушбу модификация бошқариладиган космик дастур доирасида Прогресс МС юк кемаларини учиришга мослаштирилгани ҳам бунинг яққол далилидир.

Истиқболли режалар ва параллел фойдаланиш

Келгусида Soyuz-2.1b ракетаси нафақат Халқаро космик станцияга (ХКС), балки барпо этилиши режалаштирилаётган Россия орбитал станциясига ҳам кўпроқ юк етказиб бериш имконини яратади. Шу билан бирга, унинг жорий этилиши бошқариладиган космонавтика учун мавжуд ракета-ташувчилар қаторини сезиларли даражада кенгайтиради.

Шунга қарамамай, Soyuz-2.1a ўз ўрнини йўқотмайди ва эксплуатацияда қолади. Роскосмос уни ҳам автоматик космик аппаратлар, ҳам ХКСга амалга ошириладиган бошқариладиган миссиялар учун қўллашни режалаштирган.

Натижада, ушбу оилага мансуб икки хил модификация келгусида параллел равишда фойдаланиб борилади. Бу эса космик парвозларнинг барқарорлиги ва хавфсизлигини таъминлашда муҳим қадам бўлиб хизмат қилади.

РоскосмосSoyuz-2.1aSoyuz-2.1bРакета-ташувчиКосмик дастур
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ Ҳиндистонга ой базаси лойиҳасида қатнашишни таклиф қилдиАҚШ Ҳиндистонга ой базаси лойиҳасида қатнашишни таклиф қилдиБугун, 00:26Apple компанияси Whoop билан рақобатлашувчи гаджет устида ишламоқдаApple компанияси Whoop билан рақобатлашувчи гаджет устида ишламоқдаБугун, 00:23Oppo Финд X10 Pro Max тақдим этилди: учта 200 MP камерага эга илк флагманOppo Финд X10 Pro Max тақдим этилди: учта 200 MP камерага эга илк флагманКеча, 23:56АҚШ сув таъминоти тизимлари хакерлар нишонидаАҚШ сув таъминоти тизимлари хакерлар нишонидаКеча, 23:29Пҳоне 18 Pro ва Pro Maxнинг бугунги нархлариПҳоне 18 Pro ва Pro Maxнинг бугунги нархлариКеча, 11:36Инсон назоратидан чиқиб кетаётган онг: СИ раҳбарларини қамраб олган хавотир нимада?Инсон назоратидан чиқиб кетаётган онг: СИ раҳбарларини қамраб олган хавотир нимада?Кеча, 08:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди