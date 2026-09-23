Роскосмос Soyuz-2.1a ракетасидан воз кечиш ниятида эмас
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Роскосмос Soyuz-2.1a ракеталаридан воз кечмайди, балки уларни янада замонавий Soyuz-2.1b версияси билан параллел равишда ишлатади.
- Иккала модификациянинг асосий фарқи учинчи босқичдаги двигателларда бўлиб, Soyuz-2.1bда RD0124 (14D23) двигатели қўлланилган.
- Бу эса Soyuz-2.1bга орбитага кўпроқ юк олиб чиқиш имконини беради, шу билан бирга Soyuz-2.1a ҳам автоматик аппаратлар ва бошқариладиган миссиялар учун ишлатилади.
Россиянинг Роскосмос давлат корпорацияси космик дастурларда Soyuz-2.1a ракета-ташувчиларидан фойдаланишда давом этишини маълум қилди. Ixbt.com хабар беришича, ушбу русумдаги ракеталарни янада замонавий ва энергия тежамкор Soyuz-2.1b версиясига мослаштириш жараёни мавжуд авлоддан бутунлай воз кечишни англатмайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги кунда иккала ракета-ташувчи ҳам космонавтика соҳасида ўзига хос вазифаларни бажариб келмоқда. Мутахассисларнинг таъкидлашича, Soyuz-2.1a ва унинг янгироқ муқобили ташқи кўринишидан деярли фарқ қилмайди. Уларнинг асосий тафовути учинчи босқичда мужассамлашган.
Техник тафовутлар ва имкониятларМазкур икки модификация орасидаги ягона фарқ двигателларда эканлиги аниқланган. Хусусан, Soyuz-2.1a ракетасида RD0110 (11D55) двигатели ўрнатилган бўлса, Soyuz-2.1b моделида анча замонавий ва самаралироқ ҳисобланган RD0124 (14D23) двигатели қўлланилган.
Айнан шу кучайтирилган энергетик имкониятлар Soyuz-2.1b ракетасига орбитага кўпроқ фойдали юк олиб чиқиш имконини беради. Яқинда ушбу модификация бошқариладиган космик дастур доирасида Прогресс МС юк кемаларини учиришга мослаштирилгани ҳам бунинг яққол далилидир.
Истиқболли режалар ва параллел фойдаланишКелгусида Soyuz-2.1b ракетаси нафақат Халқаро космик станцияга (ХКС), балки барпо этилиши режалаштирилаётган Россия орбитал станциясига ҳам кўпроқ юк етказиб бериш имконини яратади. Шу билан бирга, унинг жорий этилиши бошқариладиган космонавтика учун мавжуд ракета-ташувчилар қаторини сезиларли даражада кенгайтиради.
Шунга қарамамай, Soyuz-2.1a ўз ўрнини йўқотмайди ва эксплуатацияда қолади. Роскосмос уни ҳам автоматик космик аппаратлар, ҳам ХКСга амалга ошириладиган бошқариладиган миссиялар учун қўллашни режалаштирган.
Натижада, ушбу оилага мансуб икки хил модификация келгусида параллел равишда фойдаланиб борилади. Бу эса космик парвозларнинг барқарорлиги ва хавфсизлигини таъминлашда муҳим қадам бўлиб хизмат қилади.
Изоҳлар 0
…