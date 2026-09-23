NASA Годдард марказидаги қисқартиришлар космик телескоплар лойиҳасига таъсир қилмоқда

·0·Техно
NASA Годдард марказидаги қисқартиришлар космик телескоплар лойиҳасига таъсир қилмоқда

Ссиентифик Американ нашри маълумотига кўра, NASA'га қарашли Годдард космик парвозлар маркази сўнгги йилларда ўз ходимлари ва инфратузилмасининг салмоқли қисмини йўқотди. 2020-йил мартидан 2025-йил январигача бўлган даврда марказдаги ходимлар ва пудратчилар сони тахминан 10 000 нафардан 6 000 нафарга, яни 40 фоизга камайди. Кейинчалик агентлик уларнинг бир қисмини қайтарган бўлса-да, мазкур ўзгаришлар илмий муассасанинг келгусидаги йирик космик телескопларни лойиҳалаш ва қуриш салоҳиятига жиддий хавф солмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

АҚШ Ҳисоб палатаси (ГАО) маълумотларига кўра, 2025-йил давомида NASA ўз фуқаролик ходимларининг тахминан 22 фоизини йўқотган бўлиб, бу қисқартиришлар агентликнинг 36 та йирик лойиҳасидан 25 тасига таъсир кўрсатди. Годдард маркази космик фанлар учун алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, айнан шу ерда машҳур «James Webb» ҳамда Нанкй Грасе Роман телескоплари лойиҳалаштирилган ва яратилган эди. Бироқ 2025-йил ноябрь ойида Роман ва бошқа аппаратлар учун бутловчи қисмлар тайёрлайдиган лаборатория ёпилди, тегишли муҳандислик жамоаси эса 30 кишидан атиги 7 кишигача қисқарди.

Инфратузилманинг ўзгариши ва хавфсизлик масалалари

Ҳукумат фаолиятининг вақтинча тўхтатилиши даврида оптик детекторлар лабораторияси, аппарат синовлари учун мўлжалланган безеха камераси ҳамда механик устахоналар ҳам ёпилган эди. Кейинчалик детекторлар лабораторияси қайта очилди. NASA вакилларининг таъкидлашича, бу ўзгаришлар Годдардни мураккаб космик аппаратлар яратиш қобилиятидан маҳрум этмаган. Агентлик айрим объектларнинг ёпилишини уларнинг эсингани ёки иш моделларининг ўзгаргани билан изоҳламоқда. Жумладан, двигател тизимларини ишлаб чиқариш эндиликда хусусий компанияларга буюртма қилиш орқали самаралироқ амалга оширилмоқда.

Мустақил текширувлар қисқартиришлар давомида қонунбузарликлар аниқланмаганини кўрсатган бўлса-да, ходимлар орасида ноаниқлик кучайганини қайд этди. Собиқ ходимлар ассоциациясининг маълумотига кўра, хавфсизлик ва миссияларни таъминлаш учун масъул бўлган бўлинма ўз мутахассисларининг ярмига яқинини йўқотган. Ўз навбатида, NASA синовлар хавфсизлигига путур етмаганини қатъий таъкидламоқда.

Келажакдаги миссиялар ва NASEМ баҳоси

Ҳозирги вақтда Годдард марказида фаол қурилиш босқичида бўлган йирик флагман космик обсерватория мавжуд эмас. Шунга қарамай, марказ потенциал яшашга яроқли экзосайёраларни қидиришга мўлжалланган Ҳабитабле Ворлдс Обсерваторй телескопини тайёрлашда иштирок этмоқда, шунингдек, Титан учун Dragonfly миссияси ҳамда Венерани ўрганувчи ДАВИНСИ аппарати устида ишламоқда. Марказ директори Жейми Дунн август ойида ўтказилган йиғилишда муассаса “ташвишли даврдан сўнг тиклана бошлаганини” маълум қилди.

Мутахассисларнинг компетенцияси ва инфратузилмаси етарлилигини баҳолаш учун АҚШ Миллий фанлар, муҳандислик ва тиббиёт академиялари (NASEМ) махсус комиссия тузди. NASEМнинг якуний хулосаси Годдард марказида келгуси авлод мураккаб космик миссиялари учун зарур мутахассислар ва жиҳозлар қанчалик сақланиб қолганини аниқ кўрсатиб бериши кутилмоқда.

NASAГоддардКосмик телескопИлмий тадқиқотАстрономия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Qualcomm сунъий интеллектга ихтисослашган янги чип ва процессорларини тақдим этдиQualcomm сунъий интеллектга ихтисослашган янги чип ва процессорларини тақдим этдиБугун, 01:25Роскосмос Soyuz-2.1a ракетасидан воз кечиш ниятида эмасРоскосмос Soyuz-2.1a ракетасидан воз кечиш ниятида эмасБугун, 00:54АҚШ Ҳиндистонга ой базаси лойиҳасида қатнашишни таклиф қилдиАҚШ Ҳиндистонга ой базаси лойиҳасида қатнашишни таклиф қилдиБугун, 00:26Apple компанияси Whoop билан рақобатлашувчи гаджет устида ишламоқдаApple компанияси Whoop билан рақобатлашувчи гаджет устида ишламоқдаБугун, 00:23Oppo Финд X10 Pro Max тақдим этилди: учта 200 MP камерага эга илк флагманOppo Финд X10 Pro Max тақдим этилди: учта 200 MP камерага эга илк флагманКеча, 23:56АҚШ сув таъминоти тизимлари хакерлар нишонидаАҚШ сув таъминоти тизимлари хакерлар нишонидаКеча, 23:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди