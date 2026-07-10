Meta ақлли кўзойнаклар орқали яширин тасвирга олишга қарши янги чеклов жорий этди

·25·Техно
Meta ақлли кўзойнаклар орқали яширин тасвирга олишга қарши янги чеклов жорий этди

Meta компанияси ўзининг ақлли кўзойнаклари учун хавфсизлик янгиланишини тақдим этди. Ушбу дастурий таъминот қурилма ёрдамида атрофдагиларни билдирмасдан яширинча видеога олиш ёки суратга тушириш имкониятини сезиларли даражада чеклайди. Эндиликда қурилма ичига ўрнатилган махсус ёруғлик индикатори шикастланган ёки ўчирилган бўлса, камера автоматик равишда блокланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ақлли кўзойнакларнинг олд қисмида жойлашган светодиод индикатори тасвирга олиш жараёни бошланганда ёнади ва атрофдагиларни камера ишлаётгани ҳақида огоҳлантиради. Бироқ ixbt.com маълумотига кўра, айрим фойдаланувчилар ушбу чироқни жисмоний йўл билан, масалан, бурғулаш ёки бўяш орқали ишдан чиқариб, яширин кузатув олиб боришга уринган. Янги тизим бундай ҳолатларни аниқлайди ва камера ишлашини тўхтатади.

Компания илгари ҳам бундай манипуляцияларга қарши курашган эди. Иккинчи авлод кўзойнакларида индикатор усти лента ёки бошқа нарса билан ёпиб қўйилган бўлса, тизим буни сезиб, тўсиқни олиб ташлашни талаб қиларди. Аммо технология ишқибозлари ушбу ҳимояни айланиб ўтиш йўлларини топишган. Meta компаниясининг тақиладиган қурилмалар бўйича вице-президенти Алекс Ҳимелнинг сўзларига кўра, ақлли кўзойнаклар оммалашгани сайин улардан ноқонуний фойдаланиш ҳолатлари ҳам кўпайган, шу сабабли хавфсизлик чоралари кучайтирилган.

Махфийлик масаласидаги хавотирлар ва тақиқлар

Ушбу янгиланиш Meta атрофидаги танқидлар кучайган бир пайтда эълон қилинди. ОАВда тарқалган хабарларга кўра, компания келажакда кўзойнакларга юзни таниш функциясини қўшишни режалаштирмоқда. Шунингдек, интернетда ушбу қурилмалардан фойдаланиб аёлларни таъқиб қилиш ҳолатлари ҳақида шикоятлар пайдо бўлган.

Хавфсизлик билан боғлиқ хавотирлар туфайли дунёнинг айрим нуқталарида ақлли кўзойнаклардан фойдаланишга чекловлар қўйилмоқда. Масалан, шу ойнинг ўзида Нью-Йорк штати маъмурияти суд залларига камерали кўзойнаклар билан киришни тақиқлайди. Шунга ўхшаш чекловлар Филадельфия судларида ҳам жорий этилган.

Фақат давлат идоралари эмас, балки хусусий сектор ҳам бу масалада эҳтиёткорлик чораларини кўрмоқда. Баъзи йирик круиз компаниялари ўз лайнерларининг жамоат жойларида бундай қурилмалардан фойдаланишни тақиқлаб қўйган. Бу каби чоралар Ўзбекистон каби шахсий дахлсизликка эътибор кучли бўлган ҳудудларда ҳам келажакда долзарб бўлиши мумкин.

Meta тақдим этган ушбу янгиланиш технологик тараққиёт ва инсон ҳуқуқлари ўртасидаги мувозанатни сақлашга қаратилган қадам сифатида баҳоланмоқда. Компания фойдаланувчиларнинг қулайлигини таъминлаш билан бирга, бегоналарнинг шахсий ҳаётига дахл қилинмаслигини кафолатлашга ҳаракат қилмоқда.

MetaАқлли кўзойнакТехнологияХавфсизликКамера
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Cash App фойдаланувчиларни ҳимоя қилмагани учун 45 миллион доллар жаримага тортилдиCash App фойдаланувчиларни ҳимоя қилмагани учун 45 миллион доллар жаримага тортилдиБугун, 02:28Anthropic компанияси Claude фойдаланувчилари учун янги Рефлект функциясини тақдим этдиAnthropic компанияси Claude фойдаланувчилари учун янги Рефлект функциясини тақдим этдиБугун, 02:24SpaceX акциялари Nasdaq-100 индексига киргач кутилмаганда арзонлашиб кетдиSpaceX акциялари Nasdaq-100 индексига киргач кутилмаганда арзонлашиб кетдиБугун, 02:20Meta ўзининг янги авлод сунъий интеллект чипларини сентябрь ойидан ишлаб чиқарадиMeta ўзининг янги авлод сунъий интеллект чипларини сентябрь ойидан ишлаб чиқарадиБугун, 01:59NVIDIA тахтдан тушмоқдами: Сунъий интеллект бозорида янги етакчи пайдо бўлдиNVIDIA тахтдан тушмоқдами: Сунъий интеллект бозорида янги етакчи пайдо бўлдиБугун, 01:57Парижнинг Градиум стартапи NVIDIA кўмагида 100 миллион доллар инвестиция жалб қилдиПарижнинг Градиум стартапи NVIDIA кўмагида 100 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 01:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги