Meta ақлли кўзойнаклар орқали яширин тасвирга олишга қарши янги чеклов жорий этди
Meta компанияси ўзининг ақлли кўзойнаклари учун хавфсизлик янгиланишини тақдим этди. Ушбу дастурий таъминот қурилма ёрдамида атрофдагиларни билдирмасдан яширинча видеога олиш ёки суратга тушириш имкониятини сезиларли даражада чеклайди. Эндиликда қурилма ичига ўрнатилган махсус ёруғлик индикатори шикастланган ёки ўчирилган бўлса, камера автоматик равишда блокланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ақлли кўзойнакларнинг олд қисмида жойлашган светодиод индикатори тасвирга олиш жараёни бошланганда ёнади ва атрофдагиларни камера ишлаётгани ҳақида огоҳлантиради. Бироқ ixbt.com маълумотига кўра, айрим фойдаланувчилар ушбу чироқни жисмоний йўл билан, масалан, бурғулаш ёки бўяш орқали ишдан чиқариб, яширин кузатув олиб боришга уринган. Янги тизим бундай ҳолатларни аниқлайди ва камера ишлашини тўхтатади.
Компания илгари ҳам бундай манипуляцияларга қарши курашган эди. Иккинчи авлод кўзойнакларида индикатор усти лента ёки бошқа нарса билан ёпиб қўйилган бўлса, тизим буни сезиб, тўсиқни олиб ташлашни талаб қиларди. Аммо технология ишқибозлари ушбу ҳимояни айланиб ўтиш йўлларини топишган. Meta компаниясининг тақиладиган қурилмалар бўйича вице-президенти Алекс Ҳимелнинг сўзларига кўра, ақлли кўзойнаклар оммалашгани сайин улардан ноқонуний фойдаланиш ҳолатлари ҳам кўпайган, шу сабабли хавфсизлик чоралари кучайтирилган.
Махфийлик масаласидаги хавотирлар ва тақиқларУшбу янгиланиш Meta атрофидаги танқидлар кучайган бир пайтда эълон қилинди. ОАВда тарқалган хабарларга кўра, компания келажакда кўзойнакларга юзни таниш функциясини қўшишни режалаштирмоқда. Шунингдек, интернетда ушбу қурилмалардан фойдаланиб аёлларни таъқиб қилиш ҳолатлари ҳақида шикоятлар пайдо бўлган.
Хавфсизлик билан боғлиқ хавотирлар туфайли дунёнинг айрим нуқталарида ақлли кўзойнаклардан фойдаланишга чекловлар қўйилмоқда. Масалан, шу ойнинг ўзида Нью-Йорк штати маъмурияти суд залларига камерали кўзойнаклар билан киришни тақиқлайди. Шунга ўхшаш чекловлар Филадельфия судларида ҳам жорий этилган.
Фақат давлат идоралари эмас, балки хусусий сектор ҳам бу масалада эҳтиёткорлик чораларини кўрмоқда. Баъзи йирик круиз компаниялари ўз лайнерларининг жамоат жойларида бундай қурилмалардан фойдаланишни тақиқлаб қўйган. Бу каби чоралар Ўзбекистон каби шахсий дахлсизликка эътибор кучли бўлган ҳудудларда ҳам келажакда долзарб бўлиши мумкин.
Meta тақдим этган ушбу янгиланиш технологик тараққиёт ва инсон ҳуқуқлари ўртасидаги мувозанатни сақлашга қаратилган қадам сифатида баҳоланмоқда. Компания фойдаланувчиларнинг қулайлигини таъминлаш билан бирга, бегоналарнинг шахсий ҳаётига дахл қилинмаслигини кафолатлашга ҳаракат қилмоқда.
…