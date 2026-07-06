Смарт кўзойнаклар бозорида янги етакчи: Эвен Реалитиес қиймати 1 миллиард долларга етди
АҚШ ва Хитой ўртасидаги технологик пойга янги босқичга чиқмоқда. Meta ва Снап каби гигантлар ўз ақлли кўзойнакларини тақдим этган бир пайтда, бозорда янги ва кучли ўйинчи пайдо бўлди. Шенжен шаҳрида жойлашган Эвен Реалитиес стартапи сўнгги инвестиция раундида 150 миллион доллар жалб қилиб, ўз бозор қийматини 1 миллиард долларга етказди ва расман "ягона шох" (уникорн) мақомини олди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch хабарига кўра, ушбу инвестиция раундига Меитуан ва Тенсент каби технологик гигантлар бошчилик қилган. Эътиборли жиҳати шундаки, Эвен Реалитиес компаниясига Apple собиқ муҳандислари томонидан асос солинган. Компания раҳбари Вилл Ванг илгари Apple Watch ва iPhone лойиҳаларида ишлаган бўлиб, у ўз жамоаси билан анъанавий технологик қурилмалар ва ҳашаматли оптика ўртасидаги мувозанатни топишга интилмоқда.
Махфийлик ва дисплейга асосланган ёндашувБозордаги кўплаб рақобатчилардан фарқли ўлароқ, Эвен Реалитиес ўз қурилмаларида камерадан воз кечишга қарор қилди. Бу қарор фойдаланувчиларнинг шахсий ҳаёти дахлсизлигини таъминлаш мақсадида қабул қилинган. Компаниянинг янги Г2 флагмани маълумотларни тўғридан-тўғри фойдаланувчи кўз ўнгидаги шаффоф дисплейга чиқаради, бироқ атрофдагиларни тасвирга олмайди.
Эвен Реалитиес қурилмалари қуйидаги ўзига хос хусусиятларга эга:
- Камеранинг йўқлиги сабабли юқори даражадаги махфийлик;
- Эвен Р1 ақлли узуги орқали масофадан бошқариш имконияти;
- Реал вақт режимида суҳбатларни таржима қилиш ва матн кўринишида дисплейда кўрсатиш;
- Европанинг қатъий маълумотларни ҳимоя қилиш стандартларига мувофиқлик.
Компания раҳбари Вилл Вангнинг таъкидлашича, смарт кўзойнаклар инсон тақиб юрадиган энг шахсий ҳисоблаш қурилмасидир. Шу сабабли, аппарат ва дастурий таъминот даражасида хавфсизликка асосий урғу берилган. Масалан, Конверсате функцияси аудиоёзувларни сақлаб қолмайди, балки уларни дарҳол матнга айлантириб, фойдаланувчига тушунарсиз терминларни изоҳлаб беради.
Оптика технологиясига киритилган катта сармояСмарт кўзойнаклар ишлаб чиқариш смартфон ёки ақлли соат яратишдан тубдан фарқ қилади. Эвен Реалитиес асосий сармоясини оптик дисплейлар ва тўлқин ўтказгич (вавегуиде) технологиясига йўналтирган. Бу технология микросхема, оптика ва дисплейни ягона яхлит тизим сифатида лойиҳалашни талаб этади, бу эса компанияни бозордаги бошқа стартаплардан ажратиб туради.
Компаниянинг ўсиш суръатлари ҳам ҳайратланарли. Бир йил аввал жамоада атиги 30-40 нафар ходим ишлаган бўлса, бугунги кунда уларнинг сони 400 нафарга етган. Дастлабки Г1 модели 10 минг нусхадан ортиқ сотилиб, ўз тоифасида рекорд ўрнатган эди. Эндиликда Г2 модели билан компания глобал бозорда Meta каби гигантлар билан рақобатлашишни мақсад қилган.
Ўзбекистон бозорида ҳам ақлли гаджетларга қизиқиш ортиб бораётганини ҳисобга олсак, камерага эга бўлмаган ва махфийликни биринчи ўринга қўядиган бундай қурилмалар келажакда оммалашиши мумкин. Ҳозирча Эвен Реалитиес маҳсулотлари асосан Хитой ва Ғарб бозорларида фаол сотилмоқда, бироқ инвестициялар ҳажми бренднинг тез орада халқаро миқёсда кенгайишидан далолат беради.
…