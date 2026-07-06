Смарт кўзойнаклар бозорида янги етакчи: Эвен Реалитиес қиймати 1 миллиард долларга етди

·0·Техно
Смарт кўзойнаклар бозорида янги етакчи: Эвен Реалитиес қиймати 1 миллиард долларга етди

АҚШ ва Хитой ўртасидаги технологик пойга янги босқичга чиқмоқда. Meta ва Снап каби гигантлар ўз ақлли кўзойнакларини тақдим этган бир пайтда, бозорда янги ва кучли ўйинчи пайдо бўлди. Шенжен шаҳрида жойлашган Эвен Реалитиес стартапи сўнгги инвестиция раундида 150 миллион доллар жалб қилиб, ўз бозор қийматини 1 миллиард долларга етказди ва расман "ягона шох" (уникорн) мақомини олди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch хабарига кўра, ушбу инвестиция раундига Меитуан ва Тенсент каби технологик гигантлар бошчилик қилган. Эътиборли жиҳати шундаки, Эвен Реалитиес компаниясига Apple собиқ муҳандислари томонидан асос солинган. Компания раҳбари Вилл Ванг илгари Apple Watch ва iPhone лойиҳаларида ишлаган бўлиб, у ўз жамоаси билан анъанавий технологик қурилмалар ва ҳашаматли оптика ўртасидаги мувозанатни топишга интилмоқда.

Махфийлик ва дисплейга асосланган ёндашув

Бозордаги кўплаб рақобатчилардан фарқли ўлароқ, Эвен Реалитиес ўз қурилмаларида камерадан воз кечишга қарор қилди. Бу қарор фойдаланувчиларнинг шахсий ҳаёти дахлсизлигини таъминлаш мақсадида қабул қилинган. Компаниянинг янги Г2 флагмани маълумотларни тўғридан-тўғри фойдаланувчи кўз ўнгидаги шаффоф дисплейга чиқаради, бироқ атрофдагиларни тасвирга олмайди.

Эвен Реалитиес қурилмалари қуйидаги ўзига хос хусусиятларга эга:

  • Камеранинг йўқлиги сабабли юқори даражадаги махфийлик;
  • Эвен Р1 ақлли узуги орқали масофадан бошқариш имконияти;
  • Реал вақт режимида суҳбатларни таржима қилиш ва матн кўринишида дисплейда кўрсатиш;
  • Европанинг қатъий маълумотларни ҳимоя қилиш стандартларига мувофиқлик.

Компания раҳбари Вилл Вангнинг таъкидлашича, смарт кўзойнаклар инсон тақиб юрадиган энг шахсий ҳисоблаш қурилмасидир. Шу сабабли, аппарат ва дастурий таъминот даражасида хавфсизликка асосий урғу берилган. Масалан, Конверсате функцияси аудиоёзувларни сақлаб қолмайди, балки уларни дарҳол матнга айлантириб, фойдаланувчига тушунарсиз терминларни изоҳлаб беради.

Оптика технологиясига киритилган катта сармоя

Смарт кўзойнаклар ишлаб чиқариш смартфон ёки ақлли соат яратишдан тубдан фарқ қилади. Эвен Реалитиес асосий сармоясини оптик дисплейлар ва тўлқин ўтказгич (вавегуиде) технологиясига йўналтирган. Бу технология микросхема, оптика ва дисплейни ягона яхлит тизим сифатида лойиҳалашни талаб этади, бу эса компанияни бозордаги бошқа стартаплардан ажратиб туради.

Компаниянинг ўсиш суръатлари ҳам ҳайратланарли. Бир йил аввал жамоада атиги 30-40 нафар ходим ишлаган бўлса, бугунги кунда уларнинг сони 400 нафарга етган. Дастлабки Г1 модели 10 минг нусхадан ортиқ сотилиб, ўз тоифасида рекорд ўрнатган эди. Эндиликда Г2 модели билан компания глобал бозорда Meta каби гигантлар билан рақобатлашишни мақсад қилган.

Ўзбекистон бозорида ҳам ақлли гаджетларга қизиқиш ортиб бораётганини ҳисобга олсак, камерага эга бўлмаган ва махфийликни биринчи ўринга қўядиган бундай қурилмалар келажакда оммалашиши мумкин. Ҳозирча Эвен Реалитиес маҳсулотлари асосан Хитой ва Ғарб бозорларида фаол сотилмоқда, бироқ инвестициялар ҳажми бренднинг тез орада халқаро миқёсда кенгайишидан далолат беради.

Эвен РеалитиесСмарт ГлассесAppleТенсентТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россиянинг янги Байкал самолётини сертификатлаш муддати 2027-йилга кўчирилдиРоссиянинг янги Байкал самолётини сертификатлаш муддати 2027-йилга кўчирилдиБугун, 14:26Астрономлар Ерга яқин масофадаги ГЖ 3378б супер-Ер сайёрасини қайта ўрганишдиАстрономлар Ерга яқин масофадаги ГЖ 3378б супер-Ер сайёрасини қайта ўрганишдиБугун, 13:57Те Ланцет: мРНК вакциналарининг хавфсизлиги ва самарадорлиги тўлиқ исботландиТе Ланцет: мРНК вакциналарининг хавфсизлиги ва самарадорлиги тўлиқ исботландиБугун, 12:57Хитой коинотда Starlink билан рақобатни кучайтирмоқда: Қианфан лойиҳасининг янги босқичиХитой коинотда Starlink билан рақобатни кучайтирмоқда: Қианфан лойиҳасининг янги босқичиБугун, 11:57Агилитй Роботикс биржага чиқмоқда: Гуманоид роботлар бозори янги босқичдаАгилитй Роботикс биржага чиқмоқда: Гуманоид роботлар бозори янги босқичдаБугун, 11:22Хитой яримўтказгичлар пойгасида янги босқичга чиқди: Шанхайда йирик завод қуриладиХитой яримўтказгичлар пойгасида янги босқичга чиқди: Шанхайда йирик завод қуриладиБугун, 10:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги