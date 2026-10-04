Коинот эраси бошланиши: илк сунъий йўлдош учирилганига 69 йил тўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 1957-йил 4-октабрда Совет Иттифоқи томонидан Ернинг илк сунъий йўлдоши ПС-1 орбитага чиқарилиши коинот эрасининг бошланишига сабаб бўлди.
- Диаметри 58 сантиметр ва оғирлиги 83,6 килограмм бўлган ушбу 83,6 кг оғирликдаги қурилма ўз даври учун муҳандислик мўжизаси ҳисобланган.
- ПС-1 нинг «бип-бип» сигналлари нафақат махсус стансиялар, балки оддий радиоҳаваскорлар томонидан ҳам қабул қилинган.
Бундан 69 йил муқаддам, аниқроғи 1957-йил 4-октабрда Совет Иттифоқи томонидан Ернинг биринчи сунъий сунъий йўлдоши — ПС-1 орбитага чиқарилди. Ушбу тарихий воқеа инсоният учун коинот эрасини бошлаб берди ва бугунги кунда кундалик ҳаётимизни тасаввур этиб бўлмайдиган алоқа, навигация ҳамда глобал кузатув технологияларининг ривожланишига замин яратди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ixbt.com маълумотига кўра, илк космик аппарат ташқи кўринишидан унчалик катта бўлмаган, диаметри атиги 58 сантиметрни ташкил этувчи металл сфера эди. Оғирлиги 83,6 килограмм бўлган ушбу қурилма ўз даври учун муҳандислик мўъжизаси ҳисобланган.
Тарихий сигнал ва унинг аҳамиятиПС-1 ўрнатилган иккита частотада ишлайдиган радиоузаткичлар ёрдамида дунёга машҳур «бип-бип» сигналларини узатиб турган. Мазкур сигнални нафақат махсус жиҳозланган ерустдаги станциялар, балки оддий радиоҳаваскорлар ҳам ўзларининг шахсий ускуналари ёрдамида турли мамлакатларда бемалол қабул қилиш имкониятига эга бўлишган.
Oraдан ўтган ўн йилликлар мобайнида сунъий йўлдош технологиялари оддий орбитал радиочастота узатишдан тортиб, бугунги кундаги энг мураккаб масофадан зондлаш, глобал навигация ва юқори тезликдаги алоқа тизимларигача бўлган улкан эволюция йўлини босиб ўтди.
Коинотни амалий ўзлаштириш давриКосмонавтика тарихидаги илк аппарат орбитада жами 92 кун давомида фаолият юритиб, 1958-йилнинг 4-январида атмосфера қатламларида ёниб кетган. Шунга қарамай, унинг муваффақиятли учирилиши инсониятнинг коинотни амалий ўзлаштиришидаги илк ва энг муҳим қадам сифатида тарих саҳифаларидан жой олди.
Бугунги кунда ҳам 4-октабр санаси коинот асрининг бошланиш нуқтаси сифатида эътироф этилади. Ушбу кичик металл сфера туфайли инсоният бугун Ер юзидаги иқлим ўзгаришларини олдиндан башорат қилиш, сайёрамизни космосдан туриб кузатиш ва дунёнинг исталган нуқтаси билан лаҳзалик алоқа ўрнатиш имкониятига эга бўлиб турибди.
Изоҳлар 0
…