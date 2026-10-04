Коинот эраси бошланиши: илк сунъий йўлдош учирилганига 69 йил тўлди

·30·Техно
Коинот эраси бошланиши: илк сунъий йўлдош учирилганига 69 йил тўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 1957-йил 4-октабрда Совет Иттифоқи томонидан Ернинг илк сунъий йўлдоши ПС-1 орбитага чиқарилиши коинот эрасининг бошланишига сабаб бўлди.
  • Диаметри 58 сантиметр ва оғирлиги 83,6 килограмм бўлган ушбу 83,6 кг оғирликдаги қурилма ўз даври учун муҳандислик мўжизаси ҳисобланган.
  • ПС-1 нинг «бип-бип» сигналлари нафақат махсус стансиялар, балки оддий радиоҳаваскорлар томонидан ҳам қабул қилинган.

Бундан 69 йил муқаддам, аниқроғи 1957-йил 4-октабрда Совет Иттифоқи томонидан Ернинг биринчи сунъий сунъий йўлдоши — ПС-1 орбитага чиқарилди. Ушбу тарихий воқеа инсоният учун коинот эрасини бошлаб берди ва бугунги кунда кундалик ҳаётимизни тасаввур этиб бўлмайдиган алоқа, навигация ҳамда глобал кузатув технологияларининг ривожланишига замин яратди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ixbt.com маълумотига кўра, илк космик аппарат ташқи кўринишидан унчалик катта бўлмаган, диаметри атиги 58 сантиметрни ташкил этувчи металл сфера эди. Оғирлиги 83,6 килограмм бўлган ушбу қурилма ўз даври учун муҳандислик мўъжизаси ҳисобланган.

Тарихий сигнал ва унинг аҳамияти

ПС-1 ўрнатилган иккита частотада ишлайдиган радиоузаткичлар ёрдамида дунёга машҳур «бип-бип» сигналларини узатиб турган. Мазкур сигнални нафақат махсус жиҳозланган ерустдаги станциялар, балки оддий радиоҳаваскорлар ҳам ўзларининг шахсий ускуналари ёрдамида турли мамлакатларда бемалол қабул қилиш имкониятига эга бўлишган.

Oraдан ўтган ўн йилликлар мобайнида сунъий йўлдош технологиялари оддий орбитал радиочастота узатишдан тортиб, бугунги кундаги энг мураккаб масофадан зондлаш, глобал навигация ва юқори тезликдаги алоқа тизимларигача бўлган улкан эволюция йўлини босиб ўтди.

Коинотни амалий ўзлаштириш даври

Космонавтика тарихидаги илк аппарат орбитада жами 92 кун давомида фаолият юритиб, 1958-йилнинг 4-январида атмосфера қатламларида ёниб кетган. Шунга қарамай, унинг муваффақиятли учирилиши инсониятнинг коинотни амалий ўзлаштиришидаги илк ва энг муҳим қадам сифатида тарих саҳифаларидан жой олди.

Бугунги кунда ҳам 4-октабр санаси коинот асрининг бошланиш нуқтаси сифатида эътироф этилади. Ушбу кичик металл сфера туфайли инсоният бугун Ер юзидаги иқлим ўзгаришларини олдиндан башорат қилиш, сайёрамизни космосдан туриб кузатиш ва дунёнинг исталган нуқтаси билан лаҳзалик алоқа ўрнатиш имкониятига эга бўлиб турибди.

КосмосСунъий йўлдошТехнологияТарихИлм-фан
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қирғизистон тарихда илк бор ўз сунъий йўлдошини орбитага чиқардиҚирғизистон тарихда илк бор ўз сунъий йўлдошини орбитага чиқарди2 октябр 10:23Хитой фазода БеиДоу сунъий йўлдошини муваффақиятли ёнилғи билан тўлдирдиХитой фазода БеиДоу сунъий йўлдошини муваффақиятли ёнилғи билан тўлдирди27 сентябр 23:22Геоскан-2 сунъий йўлдоши самолётлардан 47 мингдан ортиқ хабар қабул қилдиГеоскан-2 сунъий йўлдоши самолётлардан 47 мингдан ортиқ хабар қабул қилди28 август 17:21Ҳаббле космик телескопи Ер атрофида 200 мингинчи те айланмани амалга оширдиҲаббле космик телескопи Ер атрофида 200 мингинчи те айланмани амалга оширди24 сентябр 10:28Астрономлар фан тарихидаги энг ёш экзопланетани тасдиқладиларАстрономлар фан тарихидаги энг ёш экзопланетани тасдиқладилар24 сентябр 01:24Хитойда Кинетика-1 ракетаси ёрдамида тўққизта янги сунъий йўлдош учирилдиХитойда Кинетика-1 ракетаси ёрдамида тўққизта янги сунъий йўлдош учирилди20 сентябр 11:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...