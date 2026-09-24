Ҳаббле космик телескопи Ер атрофида 200 мингинчи те айланмани амалга оширди

·0·Техно
Ҳаббле космик телескопи Ер атрофида 200 мингинчи те айланмани амалга оширди

Афсонавий «Ҳаббл» космик телескопи Ер атрофида ўзининг 200 000-чи айланмасини якунлаб, жаҳон илм-фани учун муҳим тарихий натижани қайд этди. 36 йил давомида тинимсиз ишлаб келаётган мазкур ноёб қурилма инсоният тарихидаги энг самарали илмий воситалардан бири бўлиб қолмоқда ва коинотни тадқиқ этишда мислсиз хизмат қилиб келмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, фазовий аппарат ўзининг фаолияти давомида 8 миллиард километрдан ортиқ масофани босиб ўтди ва 1,7 миллиондан зиёд илмий кузатувларни амалга оширди. Ўзининг юбилей — 200 мингинчи айланишини телескоп коинотнинг кенгайиш тезлигини, яни Ҳаббле доимий катталигини ўлчашга бағишлади.

Илмий тадқиқотлар ва янги вазифалар

Ҳозирги кунда «Ҳаббл» 2025 йилда «Джеймс Уебб» космик телескопи томонидан кашф этилган «Афина» (Атена) ўта янги юлдузини кузатишда давом этмоқда. Ушбу юлдуз портлашидан чиққан ёруғлик гравитацион линза вазифасини бажарувчи МАКС J0417 галактикалар кластери орқали ўтиб, бир ҳодисанинг бир нечта тасвирларини ҳосил қилмоқда.

Олимлар «Афина»нинг такрорий намоён бўлишини 2027 йилнинг мартигача кутишмоқда. Ушбу пайдо бўлишлар орасидаги вақтни аниқ ўлчаш линза вазифасини бажарувчи кластер массасининг тақсимланиш харитасини тузиш ҳамда коинотнинг кенгайиш тезлиги каби фундаментал параметрни аниқлаштириш имконини беради.

Замонавий телескоплар билан ҳамкорлик ва юқори талаб

Ёши катталигига қарамай, «Ҳаббл» ўзининг ноёб афзалликларини сақлаб қолмоқда. У ультрабинафша ва оптик диапазонларда ишлайди, бу эса «Джеймс Уебб» ҳамда яқинда учирилган «Ненси Грейс Роман» телескопларининг инфрақизил кузатувларини мукаммал тўлдиради. 1990 йилда фазога чиқарилган қурилма Қуёш тизими объектларидан тортиб энг олис галактикаларгача бўлган йўналишларда кечаю кундуз ишламоқда.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, астрономик ҳамжамият томонидан мазкур телескопга бўлган қизиқиш йилдан-йилга ортиб бормоқда. Ҳозирги кунда олимлар томонидан кузатув вақти учун бериладиган аризалар мавжуд имкониятлардан нақ 7 баробар юқори эканлиги унинг илмий қиймати нақадар баландлигини кўрсатади. NASA расмий сайти орқали эса «Ҳаббл»нинг жорий кузатувларини реал вақт режимида кузатиб бориш имконияти сақланиб қолмоқда.

ҲабблеКосмосАстрономияNASAИлм-фан
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA сўнгги 60 йилда илк бор Марсни ҳимоя қилиш қоидаларини ўзгартирмоқдаNASA сўнгги 60 йилда илк бор Марсни ҳимоя қилиш қоидаларини ўзгартирмоқда1 сентябр 16:59Астрономлар фан тарихидаги энг ёш экзопланетани тасдиқладиларАстрономлар фан тарихидаги энг ёш экзопланетани тасдиқладиларБугун 01:24Марсни тадқиқ қилаётган Curiosity 5000-солни нишонладиМарсни тадқиқ қилаётган Curiosity 5000-солни нишонлади18 сентябр 21:25Ой юзасида улкан кратер пайдо бўлдиОй юзасида улкан кратер пайдо бўлди17 сентябр 00:54NASA Калифорнияда 34 метрлик янги алоқа антеннасини ишга туширдиNASA Калифорнияда 34 метрлик янги алоқа антеннасини ишга туширди7 сентябр 04:29NASA маблағ етишмаслиги сабабли New Horizons аппаратини қисман ўчириши мумкинNASA маблағ етишмаслиги сабабли New Horizons аппаратини қисман ўчириши мумкин3 сентябр 01:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди