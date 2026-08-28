Геоскан-2 сунъий йўлдоши самолётлардан 47 мингдан ортиқ хабар қабул қилди

·11·Техно
Геоскан-2 сунъий йўлдоши самолётлардан 47 мингдан ортиқ хабар қабул қилди

Россиянинг «Геоскан» компаниясига қарашли «Геоскан-2» космик аппарати атиги бир ярим сутка ичида минглаб ҳаво кемаларидан 47 мингдан зиёд хабарни муваффақиятли қабул қилди. Ушбу кўрсаткич илгари ер усти станциялари қамраб олмайдиган олис ҳудудларда авиация ҳаракатини кузатиш имкониятларини сезиларли даражада кенгайтиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, сунъий йўлдош ҳаво кемаларидан автоматик равишда узатиладиган AZН-В (автоматик зависимоэ наблюдение-вещание) сигналларини қабул қилишга ихтисослашган. Қайд этилишича, бир ярим кунлик фаолият давомида қурилма 1 826 та самолётдан жами 47 100 та хабар йиғишга муваффақ бўлган, шундан 772 та борт ўзининг аниқ координаталарини узатган.

Фазодан туриб ҳаво кемаларини кузатиш

Мазкур илғор технология учувчили ва учувчисиз ук-ҳиш аппаратларининг жойлашуви, ҳаракат тезлиги ҳамда йўналишини космосдан туриб реал вақт режимида кузатиб бориш имконини беради. Мутахассисларнинг тушунтиришича, авваллари Тинч океанининг олис ва бориш қийин бўлган ҳудудлари устидан учиб ўтаётган самолётларни қайд этишда қийинчиликлар туғилган бўлса, ҳозирда бу ҳудудларда сезиларли даражада кўп хабарлар қайд этилмоқда.

Хусусан, «Геоскан-2» ҳатто Шпицберген архипелаги ҳудудидан ўтаётган йирик йўловчи авиалайнеридан ҳам маълумотларни муваффақиятли қабул қилиб олган. Бу эса тизимнинг глобал миқёсдаги имкониятлари нақадар юқори эканини кўрсатади.

Келажакдаги режалар ва аҳамияти

Эслатиб ўтамиз, «Геоскан-2» космик аппарати 2025-йилнинг 25-июльида «Soyuz-2.1b» ташувчи ракетаси ёрдамида «Ионосфера-М» №3 ва №4 сунъий йўлдошлари билан биргаликда орбитага чиқарилган эди. Иш фаолиятининг илк куниёқ, космик аппарат радиочизиқ кўриниш ҳудудида бўлган магистрал самолётлардан атиги битта айланиш даврида 850 тадан ортиқ хабарни қабул қилган.

Компания вакилларининг маълум қилишича, келгусида ушбу технологияни янада кенгайтириш ҳамда уни мавжуд ҳаво ҳаракатини бошқариш тизимларига интеграция қилиш режалаштирилмоқда. Бу айниқса ер усти инфратузилмаси мавжуд бўлмаган ёки чекланган олис ҳудудларда парвозларни хавфсиз мониторинг қилишда муҳим аҳамият касб этади.

Геоскан-2КосмосАвиацияТехнологияСунъий йўлдош
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max энг автоном смартфонга айландиXiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max энг автоном смартфонга айландиБугун, 17:50Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлдиSamsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлдиБугун, 16:54Xiaomi компанияси 10 000 мА·ш батареяга эга Поко X8 Повер 5G смартфонини тақдим этдиXiaomi компанияси 10 000 мА·ш батареяга эга Поко X8 Повер 5G смартфонини тақдим этдиБугун, 16:24Яндекснинг Игромир хизмати 2,6 миллиондан ортиқ телевизорларда ишга тушдиЯндекснинг Игромир хизмати 2,6 миллиондан ортиқ телевизорларда ишга тушдиБугун, 15:55SpaceX кичик кемалар учун янги Starlink тарифини жорий қилдиSpaceX кичик кемалар учун янги Starlink тарифини жорий қилдиБугун, 14:58NASA космик телескопи 4 миллиард долларлик бюджет муаммосидан сўнг учирилишга ҳозирланмоқдаNASA космик телескопи 4 миллиард долларлик бюджет муаммосидан сўнг учирилишга ҳозирланмоқдаБугун, 14:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда