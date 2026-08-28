Геоскан-2 сунъий йўлдоши самолётлардан 47 мингдан ортиқ хабар қабул қилди
Россиянинг «Геоскан» компаниясига қарашли «Геоскан-2» космик аппарати атиги бир ярим сутка ичида минглаб ҳаво кемаларидан 47 мингдан зиёд хабарни муваффақиятли қабул қилди. Ушбу кўрсаткич илгари ер усти станциялари қамраб олмайдиган олис ҳудудларда авиация ҳаракатини кузатиш имкониятларини сезиларли даражада кенгайтиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, сунъий йўлдош ҳаво кемаларидан автоматик равишда узатиладиган AZН-В (автоматик зависимоэ наблюдение-вещание) сигналларини қабул қилишга ихтисослашган. Қайд этилишича, бир ярим кунлик фаолият давомида қурилма 1 826 та самолётдан жами 47 100 та хабар йиғишга муваффақ бўлган, шундан 772 та борт ўзининг аниқ координаталарини узатган.
Фазодан туриб ҳаво кемаларини кузатишМазкур илғор технология учувчили ва учувчисиз ук-ҳиш аппаратларининг жойлашуви, ҳаракат тезлиги ҳамда йўналишини космосдан туриб реал вақт режимида кузатиб бориш имконини беради. Мутахассисларнинг тушунтиришича, авваллари Тинч океанининг олис ва бориш қийин бўлган ҳудудлари устидан учиб ўтаётган самолётларни қайд этишда қийинчиликлар туғилган бўлса, ҳозирда бу ҳудудларда сезиларли даражада кўп хабарлар қайд этилмоқда.
Хусусан, «Геоскан-2» ҳатто Шпицберген архипелаги ҳудудидан ўтаётган йирик йўловчи авиалайнеридан ҳам маълумотларни муваффақиятли қабул қилиб олган. Бу эса тизимнинг глобал миқёсдаги имкониятлари нақадар юқори эканини кўрсатади.
Келажакдаги режалар ва аҳамиятиЭслатиб ўтамиз, «Геоскан-2» космик аппарати 2025-йилнинг 25-июльида «Soyuz-2.1b» ташувчи ракетаси ёрдамида «Ионосфера-М» №3 ва №4 сунъий йўлдошлари билан биргаликда орбитага чиқарилган эди. Иш фаолиятининг илк куниёқ, космик аппарат радиочизиқ кўриниш ҳудудида бўлган магистрал самолётлардан атиги битта айланиш даврида 850 тадан ортиқ хабарни қабул қилган.
Компания вакилларининг маълум қилишича, келгусида ушбу технологияни янада кенгайтириш ҳамда уни мавжуд ҳаво ҳаракатини бошқариш тизимларига интеграция қилиш режалаштирилмоқда. Бу айниқса ер усти инфратузилмаси мавжуд бўлмаган ёки чекланган олис ҳудудларда парвозларни хавфсиз мониторинг қилишда муҳим аҳамият касб этади.
…