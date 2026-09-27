Хитой фазода БеиДоу сунъий йўлдошини муваффақиятли ёнилғи билан тўлдирди

·0·Техно
Хитой фазода БеиДоу сунъий йўлдошини муваффақиятли ёнилғи билан тўлдирди

Хитой фазода инқилобий технологияни синовдан ўтказиб, юқори еролди орбитасида ҳаракатланаётган БеиДоу навигация сунъий йўлдошига тўғридан-тўғри ёнилғи қуйиш амалиётини муваффақиятли амалга оширди. ixbt.com маълумотига кўра, жорий йилнинг феврал ойида бўлиб ўтган ушбу мураккаб операциянинг тафсилотлари фақатгина ҳозирга келиб оммага ошкор этилди. Ушбу ютуқ келгусида орбитал гуруҳларни сақлаб қолиш харажатларини кескин камайтириш ва космик аппаратлар хизмат муддатини бир неча баробар узайтириш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум қилинишича, муваффақиятли синов давомида махсус хизмат кўрсатувчи аппарат БеиДоу сунъий йўлдошига яқинлашиб, унга суюқ ёнилғи узатган. Мутахассисларнинг тушунтиришича, тажрибада мураккаб совутиш тизимларини талаб қилмайдиган ва йиллар давомида сақланиши мумкин бўлган узоқ муддатли кимёвий ёнилғи туридан фойдаланилган. Бу космик шароитда сақлаш ва бошқариш жараёнларини сезиларли даражада осонлаштиради.

Фазода ёнилғи қуйишнинг аҳамияти

Ҳозирги кунда сунъий йўлдошлар нафақат фазога чиқарилиш вақтида, балки ўз вазифаларини бажариш давомида ҳам улкан миқдордаги ресурсларни сарфлайди. Хусусан, ёнилғи орбитал траекторияни тўғрилаш, фазовий объектнинг ҳолати ва ориентациясини ушлаб туриш ҳамда хавфли тўқнашувларнинг олдини олиш учун амалга ошириладиган маневрлар учун жуда зарур ҳисобланади.

Амалиёт шуни кўрсатадики, сунъий йўлдошнинг бортидаги қуёш панеллари, электроника ва бошқа барча асосий тизимлари мукаммал ишлаётган бўлса-да, резервдаги ёнилғи тўлиқ тугаши биланоқ аппарат ўз фаолиятини тўхтатишга мажбур бўлади. Илгари бундай ҳолатларда янги сунъий йўлдошни қайтадан фазога учиришга тўғри келар эди, бу эса улкан молиявий харажатларни келтириб чиқарар эди.

Мураккаб техник жараён ва келажак истиқболлари

Орбитал шароитда ёнилғи қуйиш технологияси жуда юқори аниқлик ва мураккаб муҳандислик ечимларини талаб қилади. Дастлаб хизмат кўрсатувчи қурилма нишонни ўзи мустақил равишда аниқлаши, унинг тезлиги ва траекториясини тўлиқ синхронлаштириши, сўнгра эса микрогравитация шароитида ҳеч қандай сизиб чиқишларсиз туташувни амалга ошириши шарт.

Агар мазкур технология янада ривожлантирилса, келгусида битта хизмат кўрсатувчи аппарат бир нечта сунъий йўлдошларни ёнилғи билан таъминлай олиши мумкин. Бу ўз навбатида йирик орбитал гуруҳларни бошқариш харажатларини сезиларли даражада қисқартиради.

Эслатиб ўтамиз, БеиДоу — АҚШнинг ГПС, Европанинг Галилео ва Россиянинг ГЛОNASС тизимларига тенг келадиган Хитойнинг глобал сунъий йўлдош навигация тизими бўлиб, у фуқаролик эҳтиёжлари билан бир қаторда ҳарбий соҳада ҳам кенг қўлланилади.

БеиДоуКосмосСунъий йўлдошХитойТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой ўзининг 50 та Беидоу сунъий йўлдошини янгиладиХитой ўзининг 50 та Беидоу сунъий йўлдошини янгилади31 июл 16:51Хитой ядровий космик кемалар учун махсус қора қути ишлаб чиқдиХитой ядровий космик кемалар учун махсус қора қути ишлаб чиқди12 июл 05:22Хитойда Кинетика-1 ракетаси ёрдамида тўққизта янги сунъий йўлдош учирилдиХитойда Кинетика-1 ракетаси ёрдамида тўққизта янги сунъий йўлдош учирилди20 сентябр 11:28NASA раҳбари: АҚШ Ойсна-да Хитойдан олдин қўниши шартNASA раҳбари: АҚШ Ойсна-да Хитойдан олдин қўниши шарт16 сентябр 14:29Геоскан-2 сунъий йўлдоши самолётлардан 47 мингдан ортиқ хабар қабул қилдиГеоскан-2 сунъий йўлдоши самолётлардан 47 мингдан ортиқ хабар қабул қилди28 август 17:21АҚШ ҳарбийлари космосда сунъий интеллект бошқарувини синовдан ўтказдиАҚШ ҳарбийлари космосда сунъий интеллект бошқарувини синовдан ўтказди5 август 10:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди