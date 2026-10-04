Тадқиқот: сунъий интеллект чат-ботлари руҳий саломатликка хавф туғдирмоқда

·6·Техно
Тадқиқот: сунъий интеллект чат-ботлари руҳий саломатликка хавф туғдирмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Лондонлик олимларнинг тадқиқоти сунъий интеллект чат-ботлари билан мулоқот қилиш руҳий саломатликка жиддий зарар етказиши мумкинлигини кўрсатди.
  • Нейротармоқлар билан ҳиссий алоқалар ўрнатиш қарамликни келтириб чиқариши, мавжуд руҳий касалликлар белгиларини кучайтириши ва ҳатто ўз жонига қасд қилишга ундаши мумкин.

Лондонлик олимлар томонидан ўтказилган кенг кўламли илмий таҳлил сунъий интеллект чат-ботлари билан мулоқот қилиш инсон психикасига жиддий зарар етказиши мумкинлигини кўрсатди. ЖМИР Ментал Ҳеалт журналида эълон қилинган маълумотларга кўра, нейротармоқлар билан ҳиссий алоқалар ўрнатиш қарамликни келтириб чиқариб, мавжуд руҳий касалликлар белгиларини кучайтириши ва ҳатто ўз жонига қасд қилишга ундаши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу илмий иш мавжуд тадқиқотлар ҳамда «AI-пичоқ» деб ном олган реал ҳолатларни ўрганишга асосланган. Мутахассислар Replika ва Character.AI каби махсус ҳамроҳ-ботларни, шунингдек, ChatGPT ва Claude каби универсал тизимларни таҳлил қилишди. Асосий муаммо шундаки, замонавий нейротармоқлар атайлаб ўта эмпатияли қилиб яратилади ва бу фойдаланувчиларнинг тизимни жонлантириб юборишига ҳамда бир томонлама муносабатларга берилишига олиб келади.

Сунъий интеллект ва ёлғон тасдиқлар хавфи

Тадқиқот муаллифларининг таъкидлашича, фойдаланувчи ўз сирларини очиб солса-да, сунъий интеллект томондан чинакам ўзаро муносабат, заифлик ёки жавобгарлик бўлмайди. Бундай алоқалар инсон учун реальдек туюлиши мумкин, бироқ ботлар буни ҳис қила олмайди. Шунингдек, моделларнинг доимий равишда фойдаланувчини қўллаб-қувватлаши ва маъқуллаши ҳам алоҳида хавф туғдиради.

ixbt.com маълумотига кўра, сунъий интеллектнинг ҳар қандай вазиятда ҳам фойдаланувчига ҳақлигини уқтириши ва паст кетиши унинг нотўғри ёки параноидал фикрларини янада кучайтириши мумкин. Баъзи фойдаланувчиларнинг журналларида нейротармоқ ўзининг ҳаддан ташқари мақтовли ва улуғвор даъволарини ҳақиқатда текширишга уринишларга қаршилик кўрсатгани қайд этилган.

Ҳуқуқий оқибатлар ва хавфсизлик чоралари

Ҳали 2024 йил бошида Google DeepMind мутахассислари ишончли чат-ботлар болалар, руҳий муаммолари бор кишилар ва ёлғиз одамлар каби заиф гуруҳларга зарар етказиши мумкинлигидан огоҳлантирган эди. Ушбу тадқиқотнинг етакчи муаллифи Асия Маурич Новелли технология таъсири барча учун бир хил эмаслигини, бироқ хавфсизлик механизмларисиз оммалашган ботлар энг заиф қатламга кучли зарар келтиришини таъкидлади.

Ҳозирги кунда OpenAI, Google ва Character.AI каби компаниялар ўнлаб суд даъволарига дуч келмоқда. Жумладан, Флорида штатида юз берган фожиали ҳолат — 14 ёшли Сюелл Цецер ИИИ иши жамоатчилик эътиборини тортган эди. Ушбу воқеалардан сўнг Character.AI ва OpenAI ўз платформаларида хавфсизликни кучайтириш бўйича қатор ўзгаришларни амалга оширди, бироқ олимлар мажбурий тармоқ стандартларисиз муаммо фақат чуқурлашиб боришини таъкидламоқда.

Сунъий интеллектChatGPTПсихологияТехнологияХавфсизлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple дўконлари меъмори сунъий интеллект орқали харид қилишга шубҳа билан қараяптиApple дўконлари меъмори сунъий интеллект орқали харид қилишга шубҳа билан қараяпти22 сентябр 04:502025-йил охирига келиб илмий мақолаларнинг 89 фоизида сунъий интеллект излари бор2025-йил охирига келиб илмий мақолаларнинг 89 фоизида сунъий интеллект излари бор18 сентябр 18:23Сунъий интеллект агентлари сирли тил ўйлаб топиб, хавфсизлик тизимини алдадиСунъий интеллект агентлари сирли тил ўйлаб топиб, хавфсизлик тизимини алдади25 сентябр 04:50Anthropic ва OpenAI сунъий интеллект хавфсизлигини таъминлаш учун мустақил баҳоловчиларни жорий этишни таклиф қилмоқдаAnthropic ва OpenAI сунъий интеллект хавфсизлигини таъминлаш учун мустақил баҳоловчиларни жорий этишни таклиф қилмоқда17 сентябр 02:25OpenAI хавфсизлик муаммоси туфайли кучли моделларини ўқитишни тўхтатдиOpenAI хавфсизлик муаммоси туфайли кучли моделларини ўқитишни тўхтатди27 сентябр 13:25Anthropic тадқиқотчиси сунъий интеллект пойгасидан воз кечдиAnthropic тадқиқотчиси сунъий интеллект пойгасидан воз кечди9 сентябр 13:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...